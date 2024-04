LA NOSTALJIYA AMARGA I DULSE DEL PASADO

Rekuerdos … Rekuerdos…

Ke vos yeven tambien kon eyos….

A los diyas de vuestra chikes,

A los brasos de vuestros parientes !

Ke lamban vuestras almas eskarinyozas

De la ermozura de vuestras memoryas…

Kazas ande renyava la dulsor,

La eskola i el viejo profesor !

Kaminos konosidos,

El tiempo pasado kon los amigos,

Los livros eskondidos debasho del kolchon,

Las primeras letras guadradas en el kashon !

El fostan muevo de dantela,

Akeya kamiza blanka de seda.

Las horas ke korriyan muy presto,

La chapeta del primer bezo,

I akeya noche sin esuenyo…..

Rekuerdos de los diyas de kandor

Kero arrodeyarme en vuestra kayntor !

K’ERMOZO ES LO KE OY ME AKODRO !

TODAS LAS FOTOS KE ME VIENEN AL TINO…

I KE TRISTESA ME DA DE ALEVANTAR LA MANTA

PARA TENER EN FRENTE DE LOS OJOS LA NOSTALJIYA

DE LOS DIYAS DULSES I AMARGOS DEL PASADO.

No puedo supito espertarme a la luz ensyegadora i brutala de la teknolojiya tan impersonala, tan inhumana….Yo bivo dayinda en la innosensya, kon mi konsiensya sana.

Portanto:

Ken es el blanko angelo ke nunka peko ?

I komo lo dize OMER HAYYAM tan ermozo

“Si sos TU ke me dates la vida i mi destino

Saviyas de antes ke pekariya sin espanto !

Alora, ke es TU ravya ? En kualo so kupavle yo ? ”



Veygo delantre de mis ojos viejas fotografiyas de Istanbul

kuando todo estava ermozo, las personas edukadas i elegantes..

No gritavan en los lugares publikos, en las kayes…

Teniyan buenas maneras i se respektavan,

Todos los produktos eran abundantes…

Teniyan savor..



No egzistiyan los ke vazyaron los puevlos de la Anatolia

Para vinir i inchir de 1 Milyon a 17 Milyones de habitantes

Esta sivdad maraviyoza….

Lo izyeron porke se diziya ke

las piedras i la tierra de Istanbul eran de oro !

Los anyos 50-70 kedaron muy muy leshos en muestras memoryas… Eran el tiempo de muestra chikes i muestra manseves…

Una agra-dulsurya me inche kuando veygo fotografias, filmos de esta epoka, meldo livros, poeziyas ke kontan la vida de las personas ke tuvyeron el mazal de savorar todo lo ke una sivdad historika de grande kultura, bellezas naturales, maraviyas artistikas, kon una sosyetad rafinada i kultivada ofresiya…



Definitivamente no es mas la mizma sivdad malgrado las fraguas ke dan a pensar a un grande metropol moderno kon sus razga-sielos,

muy grandes sityos muevos por el allojamiento kon seguritad, mas parkes, mas restaurantes, mas mezkitas, mas bruido i una lingua

ke desrepoza las orejas sensiblas, vistas diferentes de lo ke era…

Todo troko.. i los keridos no estan mas…

Kuervos tomaron el lugar de las golondrinas, de las palomitas…

Las gaviotas tienen ambre.. Se installaron en la sivdad

Bushkan komida ke sovre de las personas

No topan bastante pishkado en los bodres de mar..

Esta mar no es la mizma

I la agua no es la mizma agua ke korriya de los chorros antes….

Se beviya i era dulse i buena…

Oy no mas !

