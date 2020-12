Diario Judío México - Porque, no lo olvidemos lo mismo que hay antisemitas, hay también ateos militantes anticristianos que odian a los cristianos que deliberadamente quieren destruir el cristianismo, destruir la Iglesia Católica, y que utilizan a los vacilantes e inseguros como masa de maniobra, como idiotas útiles en su guerra.

Y si estos tomasen el poder, los cristianos deberían prepararse para sufrir las mismas persecuciones que tuvieron que sufrir sus hermanos judíos.

Rosa Alberoni.

-La expulsión de Cristo-

No quiero que seáis ricos para que no tengáis necesidad de muchas cosas, dijo Philoxenos, poniendo las palabras en labios de Cristo, sino que quiero que seáis hombres ricos que no necesitan nada.

Porque no es rico el que tiene muchas posesiones, sino el que no tiene necesidades.

Thomas Merton.

-La lluvia y el rinoceronte-

El lujo es un artificio de la vanidad para ocultar la miseria del alma.

Tomas de Kempis.

No hay penas en la tierra que la tierra no pueda curar.

Jhon Muir.

Dedicatoria:

Al Corazón de la Estrella del Sol y todo lo que representa, orgullos de militar en ella.

***

Los caballeros andantes en el Batán y en Nochebuena.

Los dos Caballeros Andantes en el día de Nochebuena, quedaron citados en la boca de la estación del metro de la Casa de Campo.

Después de un efusivo y amistoso abrazo, se dirigieron andando hasta un no lejano acuífero, poblado de cañaverales y tortugas, y donde el Gran Maestre, don Antonio de Quintana, había plantado en las cercanías, con hombres buenos hacia años, un bosque de cipreses, pinos, encinas, y varias especies de árboles.

«Caballero Kadan, hace ya años caminando por estos lares y de improviso, se me abalanzó una fornida moza con los pechos al descubierto, proniéndome bestial forniciio. Mantuve la calma y zafándome de la pecadora, emprendí una rápida huidacomo hizo el casto José de la Biblia de la mujer de Putifar. Esto es además, lo que aconsejan San Felipe Neri y otros santos varones, cuando recomienda la actitud del cobarde, es decir, la huida, ante las tentaciones de la carne. Vence el que se retira a tiempo».

Después se dirigieron caminando hasta un monumento pétreo, dedicado a la Virgen del Batán y allí en aquel alto, don Antonio de Quintana, tuvo en la década final del siglo pasado, la decisión de editar por vez primera la primera traducción en lengua romance, de la obra del sabio, médico y filósofo judío Maimonides, titulada: -La Guía de Perplejos. Al cabo de un rato de animada conversación, se acercaron hasta la estación del Batán, y cerca de allí recalaron en Bodegas Álvaro, donde consumieron mosto con queso y anchoas que entonaron sus cuerpos. Después de despedirse contesmente del dueño y de los parroquianos de la taberna, se encaminaron por el interior de la Casa de Campo, hasta un lugar de peregrinación dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que manos amorosas han convertido en un vergel. Allí, el Gran Maestre, don Antonio de Quintana, rezó por el eterno descanso de su amigo Jesús Aguirre, fallecido en este año de la pandemia, y cuyas cenizas están depositadas bajo una cruz hecha con cantos de piedra blanca. Ya por la noche en la casa del Gran Maestre, y con gran respeto, oyeron el himno nacional español y el discurso a la nación del rey de España don Felipe VI. Vinieron a visitar a don Antonio sus dos sobrinos, y después de un breve refrigerio se marcharon a sus casas.

Por la noche, don Antonio y el Caballero Kadan, oyeron la misa del Gallo en la iglesia de San Justino. Regreraron a casa y como Caballeros Andantes y Soldados de Dios, celebraron el aniversario de los guerreros espirituales, con sede en el Corazón de Jerusalem, que el mundo ha conocido, vista y nacida su estrella, en la navidad del año 1118.

Prometimos defender hasta el último sacrificio a Israel y la civilización judeocristiana, así como a todos los inocentes independientemente de su color o condición, y a la nación española, siempre dentro de la máxima tolerancia a, de los peligros que la acechan, hoy y el mañana.

Navidad en la Tierra, como pedía Rimbaud, y nosotros, Caballeros Andantes.

Gracias a la Vida.

ANNO TEMPLI CMIII

BRUNETE-MADRID.

Diciembre de 2020 – Tebet 5781

