DE OFICIO, CABALLEROS ANDANTES.

Si buscas la paz y sosiego, en ninguna parte la hallarás mejor que en tu celda.

Francisco de Osuna.

Que Dios no nos de todo aquello que podamos soportar.

Natividad Gómez Iglesias.

El más rico es aquel cuyos placeres son los más baratos.

David Thoreau.

A mi prima María José que escribió la más hermosa carta de cariño sobre mi madre.

Extracto.

Y tú, siempre tengo presente en mi vida y mi día a día a tu madre, un ejemplo, una enseñanza, la persona más entrañable, lista y maravillosa que he podido disfrutar, lo que me ha enseñado, saber tratar a tu todo el mundo, saber decir a cada uno lo que necesitaba oír, adaptarse a todo y a todos, tengo en mi corazón muchos momentos que guardo como un tesoro que siempre me acompaña y me saca una sonrisa porque mi amor por ella es tan grande que no se puede expresar y siempre se le iluminaba su carita al verme, esa complicidad entre las dos, la echo y echaré siempre de menos, pero también siempre trato de aplicar su sabiduría en mi vida y eso me hace muy feliz, mi tía del alma, mi faro en tantas ocasiones

Tú eres lo que más quería, sus hijos, su familia y eso es y debe ser siempre tu fortaleza, ella está en nosotros❤❤ un beso muy, muy, fuerte.

A nuestras damas y musas doña Dulcinea María y Renata Babic que nos inspiran en proezas y hazañas.

*****

Sentados en el mirador de la calle Eras de Brunete, ante un atardecer anaranjado que pronosticaba el resurgir del oficio de la Caballería Andante, alzando la vista a la Reconquista que se topa con el aire de la bienaventuranza, los dos Caballeros Andantes, brillaban como soles nuevos que derraman luz paciente, sobre unos atuendos blancos e impolutos, que se ganan el respeto de quien por un mañana justo lo han convertido en ahora.

En ese estado de cosas rememoran el Camino los dos Caballeros Andantes.

Caminaba mucho, dijo el Gran Maestre, el de Quintana de la Serena, y con quince años me puse a recorrer España y Portugal. Leía asiduamente la Biblia y el Quijote, y también a Nietzsche, Thomas Mann y libros de una biblioteca requisada después de la guerra. Era hijo de maestros, y tanto yo como mi hermana, destacábamos en los estudios, yo cazaba grillos y lagartos y mi hermana era de una inteligencia y una belleza extraordinarias.

Y todo pasa devorado por el tiempo.

Siempre me apasionó la historia de los Templarios y quise ser uno de ellos, y con el tiempo fundé una organización de filiación Templaria, como fue la Orden Nueva de Toledo, que nació en Toledo en el día de Santa Lucía, diciembre del año dos mil cuatro por un grupo de filósofos y escritores, damas y varones. Esta Orden tiene como misión la defensa de la civilización judeocristiana e Israel, la lucha contra los totalitarismos y la Yihad, y un apoyo al Líbano Cristiano y Armenia. La Orden dedica mucho tiempo a la plantación de árboles, entre otras cosas.

Para nosotros El Quijote es el modelo de los Caballeros Andantes.

Sus misiones concretas es combatir en España el socialcomunismo y el fascismo pardo, que aletean en algunos espíritus y que hay que tratar con inteligencia y rigor.

El año pasado la Orden Nueva de Toledo, pasó a denominarse la Nueva Caballería Andante.

Los adelantados de esta Orden de Caballería son don Antonio de Quintana que es el Gran Maestre, y don Alberto Kadan Navarro su Escudero y fiel compañero.

Leía en los largos días de la infancia los escritos prohibidos de Nietzsche, de Herzen, de Kropokin, Pierre Loti, Edmundo de Amicis, que inspiraron un espíritu de rebeldía grande, y disidencia. Leí con apasionamiento el Quijote y las Sagradas Escrituras, repito por su importancia, identificándome con los héroes y heroínas del pueblo judío, y así de estas lecturas Bíblicas, tome un grandísimo amor a Israel que se quedó impreso definitivamente en las entrañas de mi vida.

Israel ha sido el gran amor de mi vida y a él consagré lo mejor de mi indómito carácter. Desde niño me preguntaba por los grandes interrogantes de la existencia y mi obsesión por la muerte.

Solía caminar por los campos de mi tierra natal, Quintana de la Serena en la hermosa Extremadura, que es La Otra Tierra de Promisión, después de mi amado Israel. Tuve un amor infantil por una niña vecina que se llamaba Dorotea y que luego se convirtió en una lozana y hermosa mujer.

Con quince años toda la familia emigramos a Madrid, y empecé una nueva vida muy diferente a la que teníamos en el pueblo Pacense. Pero esto ya lo comentaremos otro día, Caballero Kadan, concluyó don Antonio de Quintana, no sin antes decir,

contra el marxismo cultural los Caballeros Andantes luchan como Macabeos Insurrectos, y como toros de Iberia se lanzan a degüello contra los enemigos de la civilización judeocristiana, de Israel y España.

El marxismo cultural es un enemigo que gangrena almas e instituciones. Los Caballeros Andantes conscientes del peligro de estas miasmas neocomunistas, se aprestan a combatir sin cuartel y siempre teniendo a Israel como amigo y aliado, más aun sabiendo el odio abisal que tienen al pueblo judío, y a la patria de la Tierra Prometida. Israel, estamos contigo en lo que necesitas, bramó con furia el Gran Maestre, don Antonio.

ANNO TEMPLI CMIII

BRUNETE-MADRID.

Junio de 2021 – Tamuz 5781