LA SALVACIÓN DE LA CRISTIANDAD Y EL SOBERANO DE LOS EJÉRCITOS.

El Señor es mi fuerza y mi escudo. Salmo 28:7.

Rey David.

El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente.

Salmos 91:1.

Rey David.

El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas.

Salomón.

Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él emana la vida.

Salomón.

A Israel siempre, ayer, hoy y mañana.

Contar esta parte histórica de la Nueva Caballería Andante es como desplegar la cartografía de la Venus que inspiró a aquel Genovés que viajaba en busca de las nuevas tierras y junto a su tripulación llegaron al nuevo continente.

Poderes que se entrecruzan e imperios que dan respuesta a las navegaciones de los que un día soñaron con llegar hasta las estrellas. Así encontramos un texto en la Biblioteca Nacional que se asemejaba a una profecía.

Los eruditos no se ponen de acuerdo en fechar la carta, algunos dicen que tal texto corresponde al final del siglo XX y otros más bien lo sitúan a mediados del siglo XXI, pero el texto está escrito a puño y letra por la máxima autoridad cristiana, el Papa, quien desde Roma, por lo visto con la máxima urgencia, junto con otras autoridades eclesiásticas nombraban rey de todos los ejércitos de la Cristiandad al Gran Maestre de la Nueva Caballería Andante, don Antonio de Quintana de la Serena, al saber que había realizado una misión muy especial y que con ella había derrotado un poderoso ejército imperial dispuesto a aplastar al último reducto del Cristianismo, acosado al extremo y tambaleante ante el ataque en conjunto de sus tropas y miles de mercenarios estratégicamente repartidos e infiltrados en Europa. La información fue contrastada por las agencias espaciales de diversos países aliados y en esto, es en lo que coinciden todos los investigadores, el Gran Maestre cortó la cabeza operativa de la agencia de inteligencia del Imperio Invasor y filtró datos y coordinadas, tanto a nuestras agencias de contraespionaje, como a la prensa, que es el gremio que mejor funciona desde mediados del siglo XX.

Todos los presidentes de la Gran Alianza le han felicitado, y el mismo Papa al salvar a la Iglesia de un ataque masivo y final, escribió esta misiva y texto de nombramiento al Gran Maestre de la Nueva Caballería Andante.

El texto está fechado un día 13 de Julio, algunos opinan que pertenece al 13 de Octubre, el año, como hemos advertido, queda perdido en la noche de la historia, pues como bien saben ustedes, después del reinicio mundial de Internet, y la multitud de acontecimientos trascendentales que ocurrieron en el mundo y especialmente en Europa, todas nuestras bibliotecas tuvieron que ser construidas de nuevo y quedaron, igualmente, muy pocos libros a salvo.

Aquí figura el texto conmemorativo.

Por el valor demostrado y la fidelidad que usted, el Gran Maestre de la Nueva Caballería Andante, quien ya ostentaba varias medallas de honor y el cargo sucesivo de Gran Maestre y número 1, le otorgamos desde Roma el anillo supremo de los ejércitos, quien sólo puede llevarlo el Rey de todas las Milicias Blancas de la Cristiandad, sentimos no habérselo entregado antes, pero tal cargo no se concedía desde hacía cuatro siglos. Ha salvado con su Caballería Andante el cristianismo y toda nuestra civilización, pues de no ser por su intervención toda nuestra Iglesia hubiera sido borrada del mapa, ya saben los que están al día, del acierto que han tenido en sus misiones y en derrotar el núcleo operativo de los que quieren reducir el mundo a cenizas. Así reciban nuestras más altas bendiciones y la máxima distinción en esta nueva esperanza de vida, después de ese enigmático día en el que todos los hijos de la luz y la bondad se unieron.

Y como máximo representante de nuestra Iglesia, junto a otras muy altas autoridades le otorgamos el mando de todos los ejércitos de la Cristiandad y del ejército de la Nueva Alianza que unidos resistieron el fin del mundo.

Hoy es el día más grande que la Vida nos regala, es la victoria prometida del mensaje de nuestro Señor Jesucristo que ha estado con ustedes y con nosotros, ese Amor tan grande nos ha liberado de las fauces de esa terrible bestia profetizada en nuestra Biblia.

Con la autoridad que nos ha sido concedida nombramos a don Antonio de Quintana de la Serena, Soberano de todas las Milicias de la Cristiandad y la Nueva Alianza.

Un servidor, el Papa de Roma, junto a otros doce.

Así figura el texto que con urgencia fue trasmitido desde el último reducto de Roma a Jerusalem.

Y así es como aparece en los archivos de la Biblioteca Nacional en Madrid, tras la reconstrucción a todos los niveles que tuvo lugar en Oriente Medio, hemos de incluir el Congreso celebrado por la nueva confederación de naciones y países, celebrando a razón del nuevo modelo y paradigma para la seguridad mundial.

Como estudiantes de Máster, y dado que nos han permitido una pequeña reflexión, nos gustaría poner de relieve cómo poco a poco la voluntad de unas pocas personas enfocada hacia objetivos nobles, movió montañas, cruzó mares y formó milicias, quién le iba a decir al Extremeño la enorme repercusión que tendría la Nueva Caballería Andante y cómo se convirtió en modelo disciplinario de los ejércitos, donde un tal don Antonio de Quintana de la Serena con su León montaraz como fiel Escudero reconquistaron corazones y mentes.

Algunos de nuestros compañeros dijeron que si tal fecha y tal personaje podría estar relacionado con Jacques de Molay, último Gran Maestre Templario, sea como fuera lo cierto, es que en este caso para la Nueva Caballería Andante se ha hecho una justicia histórica.

Ahora disfrutamos de una enorme paz mundial, y nosotros nos hemos criado en un gran bienestar, pero lo cierto es que cuando se mira la historia, la misma historia nos recuerda que es la Maestra de la Vida.

En Brunete unos arqueólogos hallaron laurel y hierba buena entre las páginas del Gran Libro de la Nueva Caballería Andante. Los grandes vencedores en las batallas eran coronados con laurel así como los grandes poetas, como Dante y Petrarca y el español Quintana. Es el árbol de la alegría y siempre está verde y don Antonio de Quintana había plantado más de una docena en su jardín. Repele el rayo y huele bien.

Bachillerato quiere decir Coronado de laurel, siempre se asocia a la victoria militar y poética, era el árbol de la dinastía Julia que encabezó el emperador Octavio, masticar sus hojas perfuma el aliento aunque es algo tóxico, es el árbol de la juventud y de la alegría y de los Caballeros Andantes.

Cuentan los lugareños de Brunete que el Gran Maestre siguió como siempre, en la calma serena de quien ama la vida y sigue luchando como el primer día.

Por el Gran Maestre don Antonio de Quintana de la Serena y su Escudero Alberto Kadan de Brunete.

ANNO TEMPLI CMIII

BRUNETE-MADRID.

TISHREI 2021 - SEPTIEMBRE 2021