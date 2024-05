La ONU no puede crear un Estado palestino: la resolución 80 de su Carta se lo prohíbe

Durante tantos años lo han estado pidiendo, ¿qué impide a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a la ONU crear el Estado de Palestina con el que sueñan? Sencillamente, el derecho internacional, que les prohíbe hacerlo. Si tuvieran este poder, lo habrían usado hace mucho tiempo.

Entonces ¿quién puede crear este estado? ¿Un voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU? No. ¿La Asamblea General de la ONU en sesión plenaria? No más.

La única entidad que tiene derecho a crear el Estado de Palestina, según el derecho internacional, es Israel, y sólo Israel.

Más concretamente, se trata de la Resolución 80 de la Carta de la ONU*, el documento que creó la ONU en 1948, que le prohíbe aprobar la solicitud de la Autoridad Palestina y la OLP.

Y es por eso que la ONU y las naciones europeas están presionando al Estado judío, en lugar de unirse y decidir establecer un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza.

Cuando se aprobó la Resolución 80, se la llamó informalmente «Cláusula Judía» porque mantenía intactos todos los derechos otorgados a los judíos en el Mandato Británico para Palestina de la Sociedad de Naciones, incluso después de la expiración de ese mandato el 14/15 de mayo. 1948.

De qué se trata ?

La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional. La resolución 80 de esta carta de la ONU tiene fuerza de tratado internacional.

Aplicado al caso de Palestina, explica que los derechos que fueron otorgados a los judíos en la tierra de Israel no pueden modificarse de ninguna manera, a menos que un acuerdo de tutela entre los Estados o las partes interesadas haya transformado el mandato en tutela, o en “ territorio fiduciario”.

Según el Capítulo 12 de la misma Carta, la ONU tenía un plazo de tres años para hacerlo, entre el 24 de octubre de 1945 (fecha en que la Carta de la ONU entró en vigor) y el 14 y 15 de mayo de 1948, fecha en la que el mandato británico terminó. Palestina expiró y se proclamó el Estado de Israel.

Como no se llegó a ningún acuerdo durante estos tres años, los derechos otorgados a los judíos en el Mandato Británico para Palestina son ejecutables, y la ONU está bloqueada por este artículo 80. No puede anularlo ni modificarlo.

La ONU no tiene ninguna posibilidad de transferir parte de los derechos que le fueron otorgados al pueblo judío sobre Palestina a una entidad no judía, la Autoridad Palestina en este caso. Todos los juristas de la ONU lo saben, todos los especialistas en derecho internacional lo saben y tropiezan con esta resolución inevitable. Esto no detiene la propaganda, por supuesto, y regularmente se oye a los medios hablar de «la violación del derecho internacional por parte de Israel». No hace falta hacer un dibujo, se puede imaginar que los periodistas no tienen conocimientos de derecho internacional y que se contentan con repetir lo que otros han dicho.

Por otro lado, cuando hayas terminado de leer este artículo, sabrás lo que dice el derecho internacional, y cuando te encuentres en una conversación con oponentes, tendrás los argumentos para responderles.

Vayamos más al detalle: ¿de qué derechos estamos hablando?

Artículo 6 del Mandato: el derecho de los judíos a “inmigrar libremente a la tierra de Israel y establecer allí asentamientos”

Entre los derechos más importantes conferidos a los judíos en el Mandato Británico se encuentran los del Artículo 6. Reconoce a los judíos:

“el derecho a inmigrar libremente a la tierra de Israel y a establecer allí asentamientos”.

Bajo el mandato británico, toda Palestina quedó reservada para el establecimiento del hogar nacional judío y del futuro Estado judío independiente, en confirmación de lo decidido en la conferencia de paz de San Remo en abril de 1920.

Ninguna parte de Palestina cubierta por el mandato británico fue asignada para la creación de un Estado árabe, porque los derechos árabes a la autodeterminación fueron concedidos en otros lugares: en Siria, Irak, Arabia, Egipto y el norte de África.

En total, se crearon 21 estados árabes en una enorme masa de tierra que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Atlántico.

Contra un Estado judío único, en la Palestina histórica.

Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico para la ONU, no existe ninguna posibilidad de crear todavía un Estado árabe independiente en el territorio específico de la antigua Palestina del Mandato reservado a la autodeterminación judía, y más particularmente en Judea, Samaria y Gaza.

Crear un Estado así en tierras judías sería ilegal según el Artículo 80 de la Carta de la ONU y excedería la autoridad legal que la ONU se ha otorgado a sí misma. Por eso la ONU no lo hace. Está totalmente bloqueado por su propia Carta, sea cual sea su voluntad política.

La ONU no tiene el poder de crear un estado.

En términos más generales, vale la pena recordar que ningún artículo de la Carta de las Naciones Unidas otorga al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General o al Consejo de Administración Fiduciaria el poder de crear un Estado independiente. Si este poder hubiera existido, la ONU sería un poder legislativo universal que podría crear o deshacer estados por su propia voluntad, y no se concedió este derecho para evitar poner en peligro el orden mundial.

Si la ONU no tiene poder legal para crear un Estado, tampoco puede confiscar parte del territorio de otro Estado, ya sea Israel, Chipre o Corea.

Conclusión :

Si alguien quiere desalojarlo de su casa y no le presenta su título de propiedad para decirle al intruso que siga su camino, no debe quejarse después de que está entrometiéndose.

Lamentablemente, esto es lo que ha estado haciendo el Estado de Israel desde 1967 hasta ahora. Éste es el tabú del que la sociedad israelí no habla.

Cada vez que un Estado, una organización internacional, un medio de comunicación, una figura pública, la ONU, su Consejo de Derechos Humanos o un político condena los “asentamientos” israelíes “ilegales”, el Primer Ministro israelí debería recordar los derechos de Israel, dijo. nunca lo hace. Debería denunciar la hipocresía y recordarnos que:

Francia tiene colonias en la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia,

Rusia se ha anexado Crimea y ahora forma parte de Ucrania.

China anexó el Tíbet y las islas del Mar de China,

Gran Bretaña todavía tiene 10 colonias,

Nueva Zelanda todavía tiene la colonia de Tokelau,

Estados Unidos tiene las colonias de las Islas Vírgenes, Guam y Samoa.

Turquía colonizó el norte de Chipre.

¿Tienen derecho a violar las resoluciones de la ONU relativas a las colonias y a votar para que otro Estado se retire de sus llamadas colonias (que ni siquiera son colonias según el derecho internacional)?

Y sí: porque si el principal interesado no dice nada, no serán los palestinos quienes recordarán al mundo que Israel está legítimamente instalado en la zona territorial que ocupa.

© Jean-Patrick Grumberg paraIsrael 24/7.org

Fuente: http://www.algemeiner.com/2011/09/22/article-80-and-the-un-recognition

Publicado originalmente el 11 de julio de 2022

