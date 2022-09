En ésta paradoja planteada por Zenón de Elena, se plantea la inexistencia del movimiento.

Aquiles es un corredor muy veloz y decide competir contra una tortuga. Al ser que ésta es más lenta, le otorga 10 metros de ventaja. Comienza la carrera y Aquiles recorre los primeros 10 metros. En ese mismo tiempo,la tortuga recorre una décima parte, es decir, un metro. Cuando Aquiles recorre ese metro, aún no alcanzó a la tortuga, ya que ésta ha recorrido nuevamente una décima parte del metro. Cuando Aquiles llegas esa parte,la tortuga ha recorrido una décima parte más de lo que había recorrido antes. Teóricamente, Aquiles jamás logrará alcanzar a la tortuga ya que siempre le faltara esa décima parte que la tortuga le lleva de ventaja.

La paradoja de la serpiente.

Probablemente, una de las más antiguas. De ella se derivan el uróboros, símbolo del infinito.

Imaginemos una serpiente que se come a sí misma, comenzando desde su cola. Una vez acabado el proceso, nos preguntaríamos: ahora, ¿dónde está la serpiente? ¿Dentro de su estómago o fuera de él?

La respuesta a esta pregunta es muy parecida al planteamiento del huevo o la gallina. O sea, no tiene respuesta, por eso es una paradoja.

La paradoja de Teseo.

Según la leyenda, Teseo y su tripulación viajaban en una nave que unos cuantos siglos antes le había pertenecido al político y filósofo Demetrio. La embarcación flotaba muy bien ya que sus tripulantes iban cambiando las maderas viejas por nuevas. Con el paso de tantos años, ¿se puede decir que ésta embarcación era la misma que la de Demetrio? En otras palabras, cuando a un objeto se le reemplazan la totalidad o ma mayoría de sus piezas, ¿sigue siendo la misma cosa o es que la cosa en sí ya son las partes almacenadas?

Esto aplica para los seguidores de un equipo de fútbol, por ejemplo. El equipo es una cosa abstracta que no puede tener movimiento ni logros ni nada si no fuera por sus jugadores. Cuando estos van cambiando con el paso del tiempo, ya no es ese mismo equipo al cual elegiste. Entonces no eres más que un fanático de los colores. Ahora supongamos que deciden cambiar los colores y aún así decides seguirlos, entonces eres fanático de un nombre, que no es más que una palabra. Ahora Supongamos que deciden cambiar el nombre y decides seguirlos así y todo. Entonces eres fanático de ser fanático de algo y nada más. Ya que ya no son los mismos jugadores, no son los mismos colores, ni siquiera el mismo nombre.

Ahora Supongamos que mantienen los colores y el nombre, como en la mayoría de los casos, pero con el tiempo cambian los jugadores, claro que los vas a seguir. Pero Supongamos un caso no tan irreal aunque descabellado: Tú le vas al América, que es archi rival del Guadalajara. Entre esos equipos deciden, uno comprar todos los jugadores del rival y venderle los suyos al mismo rival, y el rival hace lo mismo ¿Ahora qué harías?

La paradoja del hotel infinito, creada por el físico alemán David Hilbert, quien falleció un 14 de febrero del año 1943 en la Alemania nazi.

Existe un hotel con infinita cantidad de habitaciones y está lleno. Pero aún lleno,por ser infinito, siempre podría recibir más huéspedes. Resulta que viene un huésped y el recepcionista decide que todos los huéspedes se cambien a la habitación del número que le sigue. Esto es, el de la habitación número 1 se pasa a la 2; el de la 2 a la 3; el de la 3 a la 4 y así sucesivamente. Ésto hará que la habitación número 1 quede libre y así podrá hospedarse el recién llegado. La pregunta es, ¿a dónde se fue el que estaba en la última habitación? Pero esta aparente paradoja, sí tiene solución, ya que nunca existió una última habitación. Mi pregunta es para qué mover a todos los huéspedes. Mejor que mandé al recién llegado a la sucesiva. Pero,como dijimos que ya estaba lleno, por lo tanto salta la paradoja.

La paradoja de la máquina del tiempo.

Supongamos que existiera una manera de viajar hacia el pasado y un sujeto decide emprender el viaje. La primera pregunta que se nos viene a la mente es si en ese momento que está haciendo el viaje, el tiempo esté transcurriendo hacia adelante o hacia atrás. En otras palabras, si salió del presente a las 9 am, y viajará hacia diez minutos al pasado.mientras esté viajando, por empezar hay que ver cuánto tiempo dura el viaje. Si dura 30 segundos, entonces, ¿estará viajando hacia diez minutos y 30 segundos o hacia 9 minutos y 30 segundos?

Ahora bien, Supongamos que viaja unos hacia cuantos años al pasado y decide matar a su abuelo antes que este tuviera hijos. La pregunta sería entonces, cómo nació él mismo si su padre nunca nació.