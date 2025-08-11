La paradoja del antisemitismo en Estados Unidos

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El antisemitismo, en Estados Unidos, crece y se desarrolla en dos vertientes, o dos fuentes. Por un lado, el advenimiento del nacionalismo blanco y archicristiano que llegó al poder desde la toma de posesión de Donald Trump en enero de este año junto con el crecimiento de las facciones tradicionalmente antisemitas en la extrema derecha, el nativismo y el fascismo manifestado en la militarización de la política y la persecución de los indocumentados más allá de la cuestión migratoria. Por el otro, las acciones represivas del gobierno de Israel en Gaza, que lograron lo insólito: ayudaron a muchos olvidaran los ataques terroristas de Hamas contra población civil israelí el 7 de octubre de 2023. Ambas son acciones que incurren en la filosofía de los crímenes de guerra. El resultado en este caso es la proliferación del antisemitismo – con o sin el disfraz de antisionismo.

Porque es antisemita, al grado que judíos que se oponen ferozmente al actual gobierno de Biniamín Netanyahu se contienen, se abstienen de unirse a la protesta porque se les exige abidcar su identidad y se les desafía a pruebas que pocos otros deben demostrar para ser aceptados. O sea, son culpables a priori y sin discusión. Con el agregado del riesgo de ser anatemizados en su propia congregación. Este antisemitismo no conoce matices y es absolutista.

Pero un tercer elemento que induce a la confusión y el error es el simulacro de lucha contra el antisemitismo con que el gobierno de Trump ataca la educación superior, en su afán de destruir la independencia académica, comenzando por las universidades más prestigiosas, con el pretexto de supuestamente proteger al estudiantado y cuerpo docente judío.

El 1 de junio, un terrorista atacó con un lanzallamas improvisado y un dispositivo incendiario una pequeña manifestación de judíos en Boulder, Colorado, al grito de “free Palestine”. El horror se vistió de tragedia, porque el acto que atacó, del pequeño grupo “Run for Their Lives”, era por la liberación de los rehenes en Gaza, un objetivo abandonado por el gobierno de Israel. Eran opositores, que con su acción pretendían presionar a ese gobierno, y que en circunstancias normales deberían haber protestado juntos contra la guerra.

Manifestaciones multitudinarias organizadas por los familiares de los rehenes aún en poder de Hamas – algunos vivos, muchos muertos – tienen lugar a diario en Israel. Protestan contra el gobierno y piden a gritos el fin de la guerra.