La peor pesadilla de los talibanes afganos: el levantamiento popular en la provincia de Badakhshan

Por Tufail Ahmad*

En la primera semana de mayo de 2024, estallaron protestas espontáneas por el asesinato de dos civiles por parte de los talibanes en el distrito de Darayim de la provincia de Badakhshan, al noreste de Afganistán, antes de extenderse al distrito de Argo, y los manifestantes expresaron consignas como «Muerte a los talibanes» y «Muerte al Emirato Islámico.» [1] Las protestas son una pesadilla para los líderes pastunes, especialmente para el poderoso círculo bajo el mando del emir talibán Mullah Hibbatullah Akhundzada.

El Emirato Islámico de Afganistán (AIE, es decir, los talibanes afganos) actuó rápidamente para presentar las protestas como resultado de la campaña de los talibanes contra el cultivo de amapola. En una declaración fechada el 4 de mayo, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid declaró: «Lamentablemente, se registraron incidentes en los que los delincuentes intentaron atacar a las fuerzas de seguridad implicadas en la lucha contra el cultivo de amapola, lo que resultó en acontecimientos trágicos». [2]

Protestas espontáneas contra los talibanes en la provincia de Badakhshan

Sin embargo, desde que la AIE tomó el poder en Kabul en agosto de 2021, los funcionarios talibanes pastunes han estado maltratando a los no pastunes en las regiones del noreste, que son en su mayoría tayikos y uzbekos. Un periodista, comentando las protestas en Badakhshan, escribió: «En el noreste de Afganistán, donde la mayoría de los habitantes son tayikos y uzbekos, pero los talibanes, dominados por los pastunes, los gobiernan opresivamente, se puede ver la ira de la gente. y resentimiento por todas partes.» [3]

En el distrito de Darayim, los residentes gritaron «muerte a los talibanes» y acusaron a «los talibanes pastunes» de haber invadido «nuestras casas y nuestra dignidad y violado a nuestras mujeres». [4] En el distrito de Argo, los manifestantes afirmaron que sus campos de trigo, jardines y casas fueron destruidos por las fuerzas de seguridad talibanes con el pretexto de erradicar los campos de amapola y exigieron que el gobierno talibán garantice la justicia y despliegue otras fuerzas para destruir los campos de amapola, según un informe de Tolo News. [5]

Durante los últimos dos años, los talibanes pastunes han estado desarmando y expulsando a los talibanes no pastunes, que son tayikos y uzbekos. En diciembre de 2021, Makhdoom Alam Rabbani, un comandante uzbeko en las filas de los talibanes, fue arrestado en Mazar-i-Sharif, provincia de Balkh. [6] Otro comandante uzbeko, Salah ul-Din Ayubi, abandonó a los talibanes en la provincia de Faryab, acusando a los líderes talibanes de tener un «monopolio del poder [con] exclusión de otros grupos étnicos dentro del sistema». [7]

En los últimos meses, mucho antes de las actuales protestas, los dirigentes pastunes destituyeron al mulá Amanuddin Mansoor como gobernador de Badakhshan cuando estaba en peregrinación y al mulá Hafiz del Comando de Seguridad 219.º Omar Tercero, reemplazándolos respectivamente por Mohammad Ayoub Khalid y Mullah Azizullah Haqyar, ambos pastunes. [8] En abril y mayo de 2022, más de 300 talibanes de Kandahari, es decir, los pastunes leales al emir talibán, fueron desplegados en Badakhshan, en sustitución de los comandantes uzbekos y tayikos. [9] Varios altos funcionarios de Badakhshan y otras provincias del norte son ahora pashtunes.

A mediados de abril de 2024, los talibanes pastunes desarmaron a Mawlawi Qadir, un comandante uzbeko en las filas talibanes de la provincia de Takhar, según un informe publicado por Khorasan Times. [10] Mawlawi Qadri era el gobernador talibán del distrito de Khwajah Ghar. «Vale la pena señalar que, bajo el gobierno de los talibanes, los enfrentamientos entre facciones talibanes y la purga de tayikos y uzbekos de las filas del grupo en el norte no son nuevos y ocurren de vez en cuando», señaló un informe de los medios. [11] Mientras continuaban las protestas en Badakhshan, los funcionarios talibanes allanaron las casas de 15 miembros de la secta ismailí del chiísmo en el distrito de Nasi y los encarcelaron bajo cargos de unirse a la resistencia anti-talibán. [12]

El 10 de mayo, Aamaj News compartió un video y un mensaje en X, en el que decían que varios miembros talibanes no pastunes de las provincias de Balkh, Panjshir, Kapisa y Parwan enviaron videos expresando su apoyo al comandante talibán Abdul Hamid Khorasani, quien es de la provincia de Panjshir y expresaban su preocupación por los incidentes en Badakhshan, al tiempo que cuestionaban a los líderes talibanes por prejuicios étnicos en este asunto. [13] Aamaj News señaló que esta es la primera vez durante los tres años del gobierno talibán sobre Afganistán que los talibanes no pastunes hablaron públicamente contra el prejuicio étnico hacia los miembros no pastunes en las filas talibanes. [14]

Desafiando a los talibanes pastunes

Claramente, el líder talibán Mullah Hibbatullah Akhundzada teme a los no pastunes en las filas talibanes. El emir talibán ha estado implementando una política meditada de expulsión de los no pastunes. Y el hombre que ejecuta esta política en las provincias del norte es el mulá Muhammad Yusuf alias Haji Wafa, el gobernador de Balkh. En febrero de 2024, Etilaat Roz publicó un artículo en lengua dari, señalando cómo Haji Wafa se ha convertido en el «nuevo emperador de Balkh» y la «sombra» del emir talibán en el norte de Afganistán, especialmente apuntando y desarmando a los comandantes tayikos y uzbekos en los talibanes. filas. [15]

«Los dirigentes talibanes realizaron esfuerzos para eliminar completamente a los talibanes badakhshani del poder en esta provincia», señaló el periodista Mohammad Ali Nazari, y agregó: «Los dirigentes talibanes temen que un cambio de circunstancias pueda provocar disputas internas dentro de su grupo. Si los talibanes Badakhshani de origen tayiko, particularmente aquellos basados en áreas ricas en recursos de la misma provincia, se unen, podrían presentar un desafío importante». [16]

«Al reconocer la situación, los líderes talibanes están preocupados por la posible resistencia de los talibanes de Badakhshani a sus decisiones, especialmente si estas facciones están armadas. Para abordar esto, destituyeron a los líderes militares de Badakhshan y les quitaron sus cargos oficiales. Además, se están tomando medidas para desamar a estos combatientes», agregó Mohammad Ali Nazari. [17]

Protestas espontáneas contra los talibanes en la provincia de Badakhshan

El Frente de Resistencia Nacional (NRF) de Afganistán es la principal resistencia antitalibán liderada por Ahmad Massoud, cuyos miembros son frecuentemente atacados, arrestados y asesinados por las fuerzas de seguridad talibanes. En una declaración del 5 de mayo, la NRF anunció operaciones especiales en Kabul en apoyo a los manifestantes en Badakhshan, señalando que los combatientes de la NRF llevaron a cabo dos operaciones en Kabul: una en la entrada del Ministerio del Interior de los talibanes, matando a dos miembros talibanes, y la otra en el noveno distrito de seguridad de Kabul, matando a dos más. [18]

La NRF dijo que sus operaciones especiales están previstas para un mes más y «continuarán en apoyo del pueblo de Badakhshan que busca la libertad y la justicia», al tiempo que apuntan «a destruir a los enemigos del pueblo y liberar al país del gobierno ilegítimo del grupo terrorista y ocupante talibán.»[19]

El Consejo Nacional de Resistencia (NRC) para la Salvación de Afganistán –otro grupo de resistencia clave liderado por Ata Mohammad Noor, Abdul Rab Rasul Sayyaf, Abdul Rashid Dostum, Haji Mohammad Mohaqiq y otros– dijo: «El levantamiento del pueblo de Badakhshan contra el despotismo y la violencia de los talibanes, un movimiento popular espontáneo, sin duda no se limitarán a una sola provincia y pronto evolucionarán hacia rebeliones generalizadas en todo el país a medida que la conciencia pública se sienta aún más agraviada». [20]

«Las fuerzas talibanes aprovecharon la reunión de oración del viernes, en la que había hombres presentes en la mezquita, para entrar en las casas del distrito de Darayim de la provincia de Badakhshan con el pretexto de destruir los campos de amapolas, provocando acoso y pánico a la población. Esta acción agresiva por los talibanes provocó la indignación pública, lo que dio lugar a protestas en defensa de sus derechos. Los talibanes respondieron a esta protesta y protesta pública abriendo fuego, lo que provocó el martirio y heridas a varios manifestantes, afirmó. [21]

La NRC afirmó, además: «El comportamiento de los talibanes, especialmente en el reciente incidente en Badakhshan, demuestra que esta represión despiadada no se debe al cultivo de amapola, sino que tiene motivaciones políticas, ya que los propios talibanes promueven el cultivo de amapola en muchas partes del país y su economía se ha basado históricamente en ello. Esta táctica engañosa tiene motivaciones políticas». [22]

El temor de los talibanes a un gran levantamiento

Salvo Abdul Hamid Khorasani y algunos comandantes talibanes leales a él – que, según se informa, dimitieron en protesta por los prejuicios étnicos contra tayikos y uzbekos – la mayoría de los comandantes no pashtunes en las filas talibanes guardan silencio. Surge la pregunta de por qué todavía no alzaron la voz. Esto tal vez se deba a que, como sugieren algunos periodistas en Kabul en conversaciones privadas, los comandantes talibanes no pastunes todavía son débiles y temen que, si protestan, sufrirán como el comandante talibán chiíta hazara Mehdi Mujahid. Un residente de la provincia de Sar-i-Pul, Mehdi Mujahid, quizás el único chiíta hazara que ha trabajado con los talibanes durante

años, fue asesinado por las fuerzas talibanes en Herat por protestar contra las políticas talibanes el 17 de agosto de 2022. [23]

Sin embargo, no es sólo la hegemonía pastún – advirtió el periodista Aamoonpur – la raíz del problema en Badakhshan y sus alrededores: «Los habitantes de las provincias del noreste están gobernados por la fuerza por una pequeña minoría étnica que sólo ha podido gobernar mediante la fuerza de las armas y las amenazas. Los manifestantes en Badakhshan afirman claramente en sus discursos que están cansados ​​del gobierno de los ‘kandaharis y helmandis’ y que deben regresar a sus regiones. «Ha causado tensión, pobreza, desempleo, corrupción desenfrenada y la máxima represión de los ciudadanos a través de diversos medios de insulto, humillación y coerción, que son otros factores que han llevado a la gente a protestar contra los talibanes para desahogar su ira». [24]

Los talibanes mataron al comandante talibán chií hazara Mehdi Mujahid por hablar.

A medida que se acerca el tercer aniversario de la captura de Afganistán por los talibanes el 15 de agosto de 2024, el Emirato Islámico se enfrenta a tres frentes de resistencia. Primero, la comunidad internacional se ha negado hasta ahora a reconocer a su gobierno y los talibanes no han podido ocupar el asiento de Afganistán en las Naciones Unidas. En segundo lugar, durante las dos décadas de gobiernos republicanos, Afganistán experimentó vibrantes libertades periodísticas y políticas, lo que generó conciencia sobre los derechos de las mujeres y las libertades individuales. Las mujeres, obligadas a esconderse detrás de velos y hablar en la web desde el interior de habitaciones cerradas, continúan hablando en contra del gobierno teocrático de los talibanes. Y ahora está surgiendo un tercer frente de resistencia antitalibán. Las protestas populares contra los talibanes en Badakhshan, Maidan Wardak, Baghlan y Herat podrían derivar en un gran levantamiento.

Hasht-e-Subh, un periódico independiente de Afganistán, observó en un editorial: «Los recientes acontecimientos en Badakhshan, Nangarhar y varias otras partes del país, marcados por enfrentamientos entre el pueblo y las fuerzas talibanes, son indicadores claros de una dinámica cambiante. Los clips de audio de los comandantes talibanes, difundidos al público, revelaron su profunda aprensión ante las reacciones públicas generalizadas. Sus enfáticas advertencias y amenazas de sofocar la disidencia y silenciar la oposición a las decisiones del Emirato significan una situación contraria, donde ahora es el pueblo el que toma medidas. Los talibanes se sienten intimidados». [25]

El editorial concluía: «Los acontecimientos recientes en el este y noreste de Afganistán han demostrado que el gobierno talibán es muy frágil, e incluso la más mínima reacción pública puede plantear un desafío importante e infundir miedo y terror dentro del régimen talibán. Si los grupos antitalibán pudieran superar sus diferencias internas y consolidar sus esfuerzos dispersos en el futuro, la disposición del pueblo para enfrentar a los talibanes es tal que pronto podría socavar los cimientos de su gobierno que no se base en la voluntad y el consentimiento del pueblo y que éste les imponga. La fuerza no tiene otro destino que el colapso…» [26]

* Tufail Ahmad es miembro principal de la Iniciativa sobre islamismo y contra-radicalización de MEMRI.

