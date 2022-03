Durante los últimos dos años hemos vivido tiempos de incertidumbre principalmente con la pandemia que llega de sorpresa como un misterioso enemigo de la salud humana y con rumbos e influencias inciertos y peligrosos. Esto se suma al último evento mundial con la invasión de Rusia a Ucrania, y la incertidumbre de cuál va a ser la extensión y los alcances de este movimiento, que podrían ser algo de forma local, extensión a otros territorios, hasta la amenaza de algo más serio de forma mundial.

Empecemos por darle un sentido sobre qué es la ansiedad. A nivel básico la ansiedad es la incertidumbre de lo que podría suceder en el futuro próximo. La ansiedad es una emoción natural, es la forma en que nuestro cerebro reacciona al estrés, alimentándonos de un posible peligro.

Muchas veces es la interpretación del peligro que de forma subjetiva nuestro cerebro nos presenta esta incertidumbre. Tenemos dos distintos cerebros, uno que lo llamaremos el neocórtex que es el cerebro moderno que tiene la capacidad de razonar, analizar y tomar decisiones inteligentes. Este se desarrolla más o menos hasta la edad de los 25 años, por eso vemos como muchos adolescentes toman decisiones riesgosas porque aún no tienen desarrollado en toda su capacidad este neocórtex. El segundo cerebro lo llamaremos el cerebro primitivo o protector que está guiado principalmente por nuestra amígdala, este está involucrado en el proceso de emociones y las memorias ligadas a los temores. Nuestros dos cerebros están interconectados.

El cerebro primitivo tiene la responsabilidad de protegernos en los momentos que este entiende que hay peligro, no es objetivo porque está basado en las memorias de nuestra vida. A diferencia del neocórtex, este cerebro solo puede reaccionar en tres maneras; pelear, huir o quedarnos congelados ante una situación que para el cerebro primitivo tiene una carga de peligro.

Personas que hayan tenido traumas fuertes generalmente tienen una amígdala muy reactiva, otras personas tienen un cerebro primitivo muy sensible y reacciona inmediatamente a la interpretación de un posible peligro.

Cuando el cerebro primitivo reacciona, comienza a prepararnos a tomar acciones mandando adrenalina a nuestro cuerpo y estimulando nuestro corazón para poder reaccionar lo más inmediato posible. Les voy a dar un ejemplo, van caminando por un sendero al anochecer y a lado de un árbol interpretan que podría haber una serpiente de cascabel, inmediatamente la amígdala los va a preparar para tomar alguna acciona. Si en ese momento dan una segunda mirada y ven que no es una víbora sino es parte de la raíz del árbol, tardaran unos segundos para relajarse y sentirse que están de nuevo en control de su vida.

Este diálogo que tuvieron en unos cuantos segundos entre los dos cerebros les ayudó para tomar una decisión que los ayudará a manejar la situación Exactamente este es el principio que tenemos que aprender con respecto a los desafíos o incertidumbres que la vida nos trae constantemente.

Hay dos tipos de estrés, el que nos ayuda a invertir esfuerzo para enfrentar el desafío, un ejemplo es el que mañana tengo un examen muy difícil, por lo que voy a estudiar con todo. El segundo es el estrés paralizante, que mis pensamientos me dicen que no voy a pasar el examen y no puedo concentrarme y por lo tanto no estudio.

No solamente son eventos externos que me impactan de distintas maneras, pero cualquier sensación que podría tener algún problema físico y algo muy impactante podría suceder en mi vida también podría crear ansiedad. Hay muchos tipos de ansiedad, pero los que más nos asustan es lo que llamamos ataque de pánico, porque nuestra mente nos puede mandar un mensaje catastrófico y sentir que podríamos tener un ataque de corazón y con una alta posibilidad de morirnos.

En tiempos inciertos como el que estamos viviendo ahora, la incertidumbre juega un papel más severo en nuestras vidas. Por lo que es importante desglosar cada desafío de nuestra vida, y manejarlo por separado, sino tendemos a sumar o multiplicar nuestras dudas y la ansiedad toma ventaja de esto y crea muchos temores en nuestro ser. Por lo que es importante analizar cada uno de nuestras dudas o temores y hacer un diálogo interno, preguntándonos si son mis temores o el peligro es inminente.

En tiempos inciertos como el que estamos viviendo ahora, la incertidumbre juega un papel más severo en nuestras vidas. Por lo que es importante desglosar cada desafío de nuestra vida, y manejarlo por separado, sino tendemos a sumar o multiplicar nuestras dudas y la ansiedad toma ventaja de esto y crea muchos temores en nuestro ser.

Por lo que es importante analizar cada uno de nuestras dudas o temores y hacer un diálogo interno, preguntándonos, entre otras cosas ¿son mis temores, hay algo que en verdad tengo que poner atención porque podría ser peligroso? Después ir uno por uno analizando mis temores, escribirlos en una hoja o en mi computadora y diferenciar entre un temor y una realidad. Este es un buen diálogo entre los 2 cerebros.

Hay que acordarnos que la ansiedad se recrea con la incertidumbre de nuestro temor al futuro, y lo más importante es tratar de vivir nuestro presente que es el único tiempo que tenemos para trabajar nuestra realidad. En otro de mis siguientes artículos compartiré cómo poder vivir más en el presente.

Por último, quiero compartir con ustedes las cuatro preguntas existenciales que tan bien han manejado Yalom y otros colegas existencialistas. Ellos basan su teoría en que tenemos que resolver cuatro áreas vitales de nuestras vidas para manejar mejor nuestras ansiedades existenciales. Estas son, no en orden de preferencia, que somos finitos, venimos por un tiempo a este mundo, aquí es cómo manejamos esta verdad existencial , que algún día no estaremos en este mundo. Sin entrar a muchos detalles, podemos ver personas entrando en su vejez con una calma espiritual y otros todavía con muchos desafíos internos.

Otra pregunta existencial es el sentido de nuestra vida, las personas que encuentran estas respuestas, ya sea por medio de la religión, creencias personales o sociales u otras vías, consiguen un por qué y para que de la vida.

La siguiente es la búsqueda de libertad, cuando crecemos en general nos dan unas bases sociales, religiosas, de pertenencia y otras áreas de la vida, el desafío al crecer es entender de todos estos valores que aprendí cuales siguen siendo auténticos en mi vida, y cuáles no para que yo tenga la libertad de creer y vivir mi vida con mis propios valores.

Por último es que somos individuos y a la vez seres sociales, y en esa encrucijada cómo enfrentamos a la soledad, ¿en otras palabras, cuáles son nuestros recursos de conectar con otros seres en forma significativa?.