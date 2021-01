Judíos Ortodoxos “disfrazados” de animales participaron en la toma del Capitolio y son buscados por la policía.

Aarón Mostofsky, ex-Presidente del Consejo Nacional de 'Young Israel', una sinagoga ortodoxa asociada con grupos sionistas-protrumpistas, hijo de Shlomo Mostofsky, (juez de la Corte Superior de Kings County) es buscado por la policía de Washington tras haber sido fotografiado -con su gorro de cuernos, su chaleco blindado y su saco de piel de animal peludo- dentro del Capitolio junto a Jake Angeli un "qanonimista" .

Su hermano Nachman Mostofsky, director Ejecutivo del grupo Jovevei Tzion, grupo trumpista dedicado a apoyar a Netanyahu y director del Club Conservador del Sur de Brooklyn y AIPAC, quien también estuvo en la manifestación, pero no entro al Capitolio, dijo que su hermano (con chaleco antibalas y abrigo de pelos de animal) fue “empujado” al interior del edificio y que además estaban ahí para protestar porque ellos "saben: que Trump no recibe 75 sino 85 millones de votos” (!!)

así con "sus otros datos" los hermanos Mostofsky junto con otros judíos de extrema derecha rodeados de neonazis, anónimos y antisemitas manifiestan su apoyo en una clara demostración de su realidad tangencial en la que Trump (el amigo de Bibi) no tiene nada que ver con el Trump amigo de los proudboys e instigador de movimientos neonazis y filo fascistas que en la mente de los "Trumpojudíos" son en realidad provocadores de "antifa" (que ni existe) e izquierdistas y abusadores de niños "antisemitas".

En esta realidad paralela que se han inventado los "Trumpojudíos" solo les falta inventarse que los "izquierdistas" (todos los que no están de acuerdo con Trump), demócratas (todos los que no están de acuerdo con Netanyahu), seguidores diabólicos de Soros (todos los que no están de acuerdo con ellos) usan las supuestas redes de tráfico de niños que ellos dicen existen para preparar matze para peisaj.

Es increíble que gente que en otro aspecto parece ser normal, inteligente, capaz de usar la lógica y analizar problemas analíticamente pierden todas esas capacidades (más la honestidad) en cuanto tienen que hablar de Trump y Netanyahu.

¿Habrá alguna manera de quitarles la piel de animal que oportuna y correctamente se pusieron, los cuernos del sombrero y traerlos de regreso a un mundo donde si hay verdades que no tienen que ser inventadas e ideas que si pueden ser discutidas y problemas que pueden ser solucionados con inteligencia y sensibilidad o están -como drogadictos- condenados a morir sin poder superar esta condición que los ciega y les limita su visión del mundo?

Y el Sr. Mostofsky se entregará para explicar como miembros de antifa lo obligaron a disfrazarse de animal y lo "empujaron" contra su voluntad a las salas del Capitolio, ¿o habrá sido (¿otra vez?) secuestrado por los seguidores de Soros y trasladado a Tel Aviv para esconderlo en los territorios ocupados?