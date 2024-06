La República Popular China nunca ha gobernado Taiwán; Bajo el presidente Lai, Taiwán avanza hacia la independencia

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Introducción

El nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronunció su discurso inaugural el 20 de mayo de 2024, titulado «Construyendo un nuevo Taiwán democrático, pacífico y próspero». [1] En su discurso, Lai no mencionó la Constitución de la República de China [2] ni la «ley que rige las relaciones entre los pueblos del área de Taiwán y el área continental», y afirmó la soberanía de Taiwán. Esto enfureció enormemente a Beijing, que dijo que la naturaleza de Lai como «trabajador por la independencia de Taiwán» estaba completamente expuesta.

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China enfatizó en su comentario sobre el discurso de Lai Ching-te que «el continente y Taiwán pertenecen a una misma China, y Taiwán es una parte inseparable de China». El 29 de mayo, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado emitió una amenaza militar, diciendo en términos extremadamente duros: «Los comentarios relevantes de Lai Ching-te… son una provocación manifiesta al principio de Una Sola China y un daño grave a la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán. Si se le permite desarrollarse, conducirá inevitablemente a guerras feroces en el Estrecho de Taiwán y causará graves daños a los compatriotas de Taiwán». Sin embargo, muchos políticos y medios de comunicación taiwaneses e internacionales suelen decir ahora que «Taiwán nunca ha sido parte de China».

La pretensión de Beijing de poseer Taiwán siempre ha sido su talón de Aquiles

De hecho, si la palabra «China» se refiere a la República Popular China (RPC) o a la China comunista, entonces esta afirmación es sostenible. En resumen, es jurídicamente correcto que Taiwán nunca haya sido parte de la República Popular China.

La pretensión de Beijing de poseer Taiwán siempre ha sido su talón de Aquiles y es insostenible. Porque sólo el gobierno de la República de China (RDC), establecido el 1 de enero de 1912, ha poseído y gobernado tanto China continental como Taiwán (de 1945 a 1949). El gobierno de la República Popular China en Beijing nunca ha gobernado Taiwán ni siquiera por un día.

La China comunista afirma ser propietaria de Taiwán sólo porque el régimen cree que ha heredado toda la legitimidad de la República de China (RDC), afirmando que la República de China dejó de existir después de 1949. Esto, por supuesto, es una mentira. Sin mencionar que antes de tomar el poder en China continental, el Partido Comunista Chino (PCC) apoyó firmemente la independencia de Taiwán para oponerse al gobierno del Kuomintang.

La narrativa popular actual en la comunidad internacional es abreviar la RPC de Beijing como China y la República de China de Taipei como Taiwán. Esto no es sólo un juego de palabras para separar completamente a Taiwán de China, sino también una necesidad práctica de juegos geopolíticos regionales e internacionales.

El Partido Democrático Progresista (PPD) contra el Kuomintang (KMT)

La realidad es que los partidos políticos que persiguen la independencia de Taiwán, como el Partido Progresista Democrático (PPD), y los partidos políticos pro unificación, como el Kuomintang (KMT), tienen diferentes grados de aceptación de la Constitución de la República de China.

Ma Ying-jeou, ex presidente de la República de China del Kuomintang, defendió que los dos lados del Estrecho de Taiwán son dos entidades políticas, pertenecientes a la misma China, y que la relación entre las dos partes no es una relación internacional, no una relación entre países. Esta relación está estipulada por la Constitución y las leyes de la República de China (ROC). La «Constitución de la República de China» de Taiwán estipula que hay una sola China, lo que es al menos básicamente consistente con el principio de Una Sola China establecido en la Constitución de la República Popular China en términos del alcance territorial de la soberanía.

El Partido Democrático Progresista (PPD) y el actual presidente, Lai Ching-te, no son así. Creen que la soberanía de la República de China se limita a Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, y no incluye la China continental bajo el gobierno de Beijing. Por lo tanto, la situación actual a ambos lados del Estrecho de Taiwán es que no están subordinados el uno al otro. Ciertamente Taiwán no pertenece a la China de Beijing. Éste es el origen del dicho de que «Taiwán nunca ha sido parte de China». En otras palabras, también puede entenderse como «una China, un Taiwán» o «una parte, un país». Esto es definitivamente inaceptable para Beijing. [3]

El KMT cree que Taiwán pertenece a la China llamada República de China (ROC); Bajo la presión de la realidad, la autoridad del PPD acepta a regañadientes, pero su objetivo final es lograr la completa independencia de Taiwán y despedirse de China. A los ojos del PPD y otros partidos políticos locales de Taiwán que persiguen la independencia, el régimen del KMT que se retiró a Taiwán en 1949 es un régimen extraño y, por supuesto, son hostiles a la Constitución de la República de China (ROC) introducida por el régimen del KMT.

República De China, República De China Taiwán, Taiwán

Para el PPD y el presidente Lai Ching-te, «República de China» sigue siendo un nombre de país que deben utilizar, pero se muestran reacios a hacerlo. Después de todo, República de China contiene la palabra China. Para Lai Ching-te, es mejor utilizar sólo el nombre del país Taiwán, ya que el PPD tiene una plataforma de partido que persigue la «independencia de Taiwán» y documentos políticos como la «Resolución Normal del País».

En su discurso inaugural, Lai Ching-te claramente minimizó el concepto de China bajo el nombre de República de China, y afirmó específicamente: «Algunos llaman a esta tierra República de China, algunos la llaman República de China Taiwán y otros Taiwán; pero sea como sea «con cualquiera de estos nombres con el que nosotros mismos o nuestros amigos internacionales elijamos llamar a nuestra nación, resonaremos y brillaremos de todos modos».

Las autoridades de Beijing ahora no sólo no se oponen a que las autoridades de Taiwán mencionen el nombre de la República de China, sino que temen que las autoridades gobernantes de Taiwán no mencionen la República de China en absoluto. El ex presidente taiwanés Ma Ying-Jeou visitó China continental dos veces el año pasado y este año, y mencionó a la República de China muchas veces, y Xi Jinping no mostró ningún disgusto. El 25 de febrero de 2016, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, expresó su esperanza de que la entonces presidenta electa de Taiwán, Tsai Ing-wen, respetara «su propia constitución» y reconociera Una Sola China.

Llamar a Taiwán República de China al menos muestra que la «única China» estipulada en la Constitución de la República de China sigue siendo válida en teoría. De esta manera, los líderes del PCC pueden consolarse pensando que Taiwán al menos no es independiente, salvando así las apariencias. [4]

Para las autoridades de Beijing y algunas figuras del campo azul ortodoxo (como el KMT) en Taiwán, que aceptan el concepto de Una Sola China y no rechazan la unificación de Taiwán y China continental en el futuro, es inaceptable llamar a la China comunista «China», y a la República de China «Taiwán». El ex presidente taiwanés Ma Ying-Jeou dijo que nunca llamó a la China comunista del otro lado «China», sino que la llamó «Continental».

Conclusión

Entonces, ¿Taiwán nunca ha sido parte de China? Para responder a esta pregunta, Beijing sólo tiene dos opciones. Una es mantener el estatus quo, seguir lavando el cerebro a su gente, repitiendo la mentira de que Beijing es dueño de Taiwán y utilizando el poder o los intereses para obligar a otros países a reconocer y aceptar que Taiwán pertenece a China. La otra es imitar al emperador Kangxi (1654-1722) de la dinastía Qing y eventualmente apoderarse de Taiwán por la fuerza. [5]

La elección de Xi Jinping depende de los cambios en la tendencia política de Taiwán, de cómo Estados Unidos y sus aliados protegerán a Taiwán y de si tiene suficiente paciencia. A medida que Taiwán y China se distancian cada vez más, ¿qué hará Xi?

*Chris King es investigador principal del Proyecto de Estudios de Medios Chinos de MEMRI.

