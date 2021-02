La vedra es ke arresivi bastante flores el dia de mi kumpleanyos i son estas ke me inspiraron mi eskrito de oy...

Komo siempre empesi para render grasyas i alavar el Artisto Supremo de la Kreasyon en pensando, i no se porke, ke seriya echo fasil para el de kriyar el firmamento i los miles (?) de galaxias, entre las otras la muestro kon el sol i muestro minudissimo mundo, su tierra santa i bendicha ke da la vida en todas sus formas, la fauna i la flora kon sus variantes diversas, los humanos dayinda muy primitivos malgrado ke lograron en miles de anyos la sivilizasyon i la technologia. Kon esto, tengo fe en la evolusyon i van a vinir tiempos durante loskualos en serka o en el futuro munchos trokamientos van a okurir... Tengo la konviksyon ke todos adoraran el Uniko, amaran a todos i todo, seran piadozos komo Dio mo lo ordono. Van a kontribuar a Su Kreasyon "Tikun olam" i no estruyirlo komo lo azemos, keryendolo o no. Esta nunka sera por el bien de los humanos, ni por muestra planeta por seguro.

Veygo ke otra vez sali de mi kamino i entri en las grandes otopistas, malgrado ke keriya kontar solamente ermozuras i avlando de ermozuras ken no pensa en primero a las flores, la manyifisente ovra del Artisto Supremo ? El Santo Bendicho ke mos regalo la ermozura de las ermozuras, las formas la mas inkantadoras, las kolores bivas, las golores ke mos emborrachan ?

El kriyo tambien la reyna de las flores : LA ROZA (Rosaceae)

ke puede kreser en munchas tierras ma los payizes ande se plaze lo mas es la Turkia, el Iran i la China. Tiene mas de 100 espesas.

En una lejenda se konta ke las rozas se espantavan de los lapinos (konejos) ke los komiyan i por esto se fueron ande "Nanahboozoo", un hombre kon poderes magikos ke ni el estava kontente ke los konejos ke komiyan las rozas ke plantava en su jardin. Nanahboozoo kuvijo sus puerpo kon chikas espinas para ke los animales no las puedan komer....

La roza es la mas bella, en todas las kolores, i la mas perfumada de las flores. Es la korona de la guertas, de los balkones i de los vazos en las kazas. La ke transmite el amor, la alegriya, los pensamientos de las personas.

Kuando se trata de las rozas penso a las guertas i a los kampos sin empesijo i sin kavo de rozas de ISPARTA, una relativamente chika sivdad en el sud del sentro de la Anatolia. Es konosida en el mundo entero por los fabrikantes de los perfumes los mas karos. Se eksporta kuaji la majoritad del produkto dospues ke se prepara, se distilla i se meten en botillas.. Se arrkojen una vez al anyo a las 4 de las demanyanas....El sumo i el olio de las rozas se uzan tambien para azer kremas i losyones hidratantes i en todos los produktos de kozmetika pormodo de sus altos benefisyos.

Un otro produkto muy espesyal es la konfitura de rozas ke se guiza kon agua, asukar, un poko de limon i kanela.

Se puede tomar una o dos kucharas de esta konfitura i mesklarla kon agua yelaada en una kupa para tener una ekselente bevyenta en los diyas kayintes.

Kon karinyo

