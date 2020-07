Diario Judío México - Con este video, no quiero que vayan a pensar que en Israel todo es perfecto y no hay robos y todo el mundo es super honrado…

No, es un país, como muchos otros, con sus virtudes y sus defectos.

Hay mucha gente, que me dice que yo creo que vivo en Disneylandia, en vez de Israel, y si…

¡Para mi si vivo en un Disneylandia!

Yo estoy enamorada de Israel, mi país, y claro, todo el tiempo estoy viendo sus cosas buenas.

Claro que si me dedicara a buscarle sus cosas malas, también encontraría muchas cosas, pero… ¿Qué creen?

No me interesa buscar lo malo, y me encanta descubrirle lo bueno.

Y Israel, tiene millones de cosas buenas, muy buenas en realidad.

Los dejo con este video, y espero que ustedes se queden con todo lo bueno que tiene Israel, que para lo malo, ya se encargan nuestros vecinos, que nos quieren ver desaparecer del mapa…

