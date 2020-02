Diario Judío México - LA RESEFTA DEL DULSE DE MI TIYA EMA

A mi kerida Tante Ema, de bendicha memorya, le plaziya kontar anegdotas i munchas de eyas eran kuentizikos ke afitaron seya en la famiya seya kon sus amigas o seya de la jente ke le kontavan todo modo de kozas !

Estas dammas, mi mamita tambien, teniyan grandes serklos de amigos, munchos grupos kon losken se enkuentravan en diyas fiksos seya para salir enjuntos, seya en resepsyones, seya por partidos de “bridge”. Nooo ! No se enfasyavan de esto ! Yo, solo de eskrivirlo me viene kalores ! A eyas dales salir i jugar… Se namoravan !

Se puede entender ke kontar kuentizikos enteresantes i kozas komik, tener humor, avlar bueno i el fransez sovre todo, ser elegante i tener gusto i lo mas saver preparar KOZAS SAVROZAS para el te de las 5 (a ken mas i mas !) eran kondisyones primordialas para pueder azer partido de estos grupos de las mas mijores famiyas judias de Istanbul. (Ay munchas otras mas kondisyones, Madre mia Bendicha ! No van a kaver aki !!!!!) .

Avlando de kozas savrozas, de vedra ke son raras las dammas ke teniyan manos mas kapaches de las de mi Tante Ema i de mi mamita! Las nombro aki kon muncho karinyo i eskarinyo…

Una savor ke nunka me vo olvidar es la “savor de boka” ke mi tiya me aviya preparado un dia ke me fui a vijitarla. Era la ermana de mi padre ke amava lo mas ! Se entendiyan muy bien i mi padre adorava esta ermana malgrado ke eran mueve ermanos ! La verdad es ke no me iva ande eya frekuentemente porke moravan bastante leshos de mozotros i estava okupada kon mi mamita ke estava hazina la povreta i mis estudyos por seguro..

Akel diya le telefoni avizandola ke iva irme ande eya porke era puntoza i amava saver de antes ken iva arresivir i a ke horas…. No asemejava a mi mamita ke teniya siempre la kaza yenna de gente i siempre pronta para arresivir la persona ke le sonava a la puerta… Mas tadre me ambezi ke chikas o grandes se topavan diferensyas en las kostumbres de kaza de kada mujer !… Ande mozotros kreyo ke no teniyamos munchas kostumbres a parte ke le gustava a mi madre de siempre no tener sus amigas en kaza kuando asperava mi padre, ser pronta i ermoza para el i arrevisivirlo kon mi endjuntas bezandolo i abrasandolo, la meza i la komida pronta tambien ! Kuando era chika, asperava las fines de semana para ir allado de mi padre ke me kontava historyas de la Biblia, la Biblia entera kuaji a lo largo de los anyos, sin saver, yo, ke eran la historya de muestro puevlo i la relijyon judiya…. Adorava oyirlo….. I el no se enfasyava! Yo ize lo mizmo kon mi presyado !

Dunke, el diya ke me fui ande mi tiya dospueps de komer a las mil maraviyas, a la hora del te vino kon una tarta muy ermoza ke me disho ke la preparo en mi honor ! Estava muy muy savroza. Nunka me olvidi de kuanto me aviya gustado komer esta savor de boka. Me disho ke se yama “La Tarte Boudaloue”. Es un tarta franseza i su nombre viene de la Kaye Bourdaloue en Paris ande el Chef ke la kreo teniya su patisseria en los anyos 1850. Es una tarta ke se aze kon peras ma mi tiya la aviya preparado kon sheftelis (melocoton- peches). Kreyo ke se puede azer kon todo modo de fruta.

Tenemos de menester para la masa

200 gr. de arina – una kupa

100 gr, de manteka

30 gr. de asukar

muy muy poka sal…..

Para enriva :

1 kg. de frutas

200 gr. de asukar

Vanilya

4 amariyos de gueyvo.

100 gr. de manteka

40 gr. de arina

1/3 de kupa de leche

un poke de jelatina

iiiiii muncho karinyo !

Finyir bueno la masa i aparejarlo para el orno.

Kozerlo en un resipiante de 28 cm (normal) kon un beziko.

Alimpyar lar frutas i kortarlas

Echarlas aryento de un sharope ke se yelo i

ke se izo kon 1 kupa de agua + 100 gr azukar

+ vanilla i deshar eskurir.

Buyir la lech kon vanilya.

Emleskar los amariyos de los guevos kon

100 gr. de asukar i la arina

Vazyar ensima de esto la leche buyendo i azerlo komo un malebi/krema dura a la lumbre basha. Desharlo ke se tivye.

Adjustar la manteka i desharlo yelar.

Espandir ensima de la tarta ke se yelo el malebi/la krema

Meter de manera ermoza las frutas i ensima la jole/jelatina para ke todo apanye i tenga ermoza vista.

Yo meto almendras enteras blankeyadas kon las frutas !

mmmmmmmmmm ! No es Tarte Bourdaloue, esto es la resefta del gato del Ganeden !

[email protected]