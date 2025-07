La única familia judía-japonesa en los campos de internamiento estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial se enfrentó al antisemitismo.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El 29 de marzo de 1942, Elaine Buchman Yoneda se enfrentó a una decisión desgarradora: había recibido la orden de llevar a su hijo Tommy, de tres años, al día siguiente a un punto de concentración en Los Ángeles para su registro y traslado a un campo de internamiento.

En los meses posteriores al ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, el gobierno estadounidense ordenó a sus militares detener y encarcelar a todas las personas de ascendencia japonesa en la Costa Oeste. No importaba que Tommy fuera solo un niño pequeño, ni que su madre fuera blanca y judía. Cualquier persona, desde bebés hasta nonagenarios, con una sola gota de sangre japonesa era considerada una amenaza para la seguridad nacional.

En total, unas 120.000 personas, dos tercios de ellas ciudadanos estadounidenses, fueron expulsadas de sus hogares y recluidas en diez campos rodeados de alambradas y patrullados por soldados armados entre febrero de 1942 y marzo de 1946.

Elaine y su esposo japonés-estadounidense, Karl Yoneda, eran veteranos líderes sindicales y luchadores por la justicia social. Sin embargo, esta vez Yoneda perdió su argumento contra las autoridades, que exigían que el enfermo Tommy se quedara en casa con ella, sus padres judíos rusos inmigrantes y su hija de 14 años, fruto de un matrimonio anterior.

Anticipándose a la orden de internar a su hijo, Karl Yoneda se adelantó para ayudar a construir el campamento Manzanar en una zona remota y apenas habitable al pie de la Sierra Nevada. Le habían dicho que ofrecerse como voluntario retrasaría la deportación de su familia. Esto resultó ser una mentira.

Elaine sabía que su esposo planeaba hacer todo lo posible para obtener un permiso especial para salir del campamento y alistarse en el ejército estadounidense, lo que dejaría a Tommy huérfano en el campamento. Así que no le quedó otra opción que renunciar a su libertad, dejar a su hija atrás e insistir en que la enviaran a Manzanar con su hijo el 1 de abril de 1942.

La fascinante historia de la traumática y transformadora experiencia de ocho meses de los Yoneda en Manzanar, junto con su contexto histórico y político, es el tema de un nuevo libro, “Juntos en Manzanar: La verdadera historia de una familia judía japonesa en un campo de concentración estadounidense”, de Tracy Slater.

“Me inspiré para escribir este libro después de que una investigación inicial revelara que, si bien se había publicado bastante sobre el papel de los Yoneda en el activismo de izquierda, se mencionaba poco su tiempo en Manzanar. Así que supe que si quería conocer esa historia, tendría que descubrirla yo misma”, dijo Slater, quien está casada con una mujer japonesa-estadounidense.

Además, la historia de las familias mestizas que se vieron arrastradas por la expulsión forzosa y el encarcelamiento de la comunidad japonesa-estadounidense de la Costa Oeste es prácticamente desconocida, salvo un par de estudios. Quería saber más sobre esto. Los historiadores estiman que 2100 miembros de familias mestizas fueron encarcelados allí, y miles de otras personas, sin ascendencia japonesa, que pertenecían a familias mestizas, fueron separadas de sus familiares, como la hija de los Yoneda, sin estar seguras de su origen.

Slater trabajó en “Juntos en Manzanar” durante cinco años, durante los cuales descubrió que los Yoneda eran la única pareja judeo-japonesa encarcelada en los campos.

La siguiente entrevista con Slater fue editada para mayor brevedad y claridad.

Existe cierta discrepancia y confusión con respecto a la nomenclatura utilizada para Manzanar y otros campos similares. ¿Podría aclarar esto?

Los campos para los estadounidenses de origen japonés no eran los mismos que los campos [establecidos por los nazis] en Europa. En el libro explico cómo los campos para los estadounidenses de origen japonés eran campos de concentración, y los campos para los judíos en Europa eran campos de trabajo esclavo y de exterminio. Sin embargo, el término que la mayoría de la gente usa, incluso historiadores y personas bienintencionadas de la comunidad estadounidense en general, es campo de internamiento. Pero, de hecho, internamiento es un término legal para el encarcelamiento de extranjeros en tiempos de guerra, por lo que estos campos, en general, ni siquiera eran campos de internamiento, ya que dos tercios de las personas encarceladas en ellos eran ciudadanos estadounidenses. Estos estadounidenses fueron sacados de sus hogares y encarcelados en estos campos simplemente por su ascendencia.

Antes de la guerra, Karl y Elaine Yoneda eran activistas laborales, se afiliaron al Partido Comunista y lucharon por los derechos civiles y humanos. ¿Por qué apoyaron la expulsión forzosa y el encarcelamiento de los estadounidenses de origen japonés por parte del gobierno estadounidense?

Elaine lo afrontó con dificultad, pero sus opiniones coincidían plenamente con las de la comunidad judía estadounidense y la izquierdista de la época. Los Yoneda eran izquierdistas muy prominentes, y se transmitía un mensaje claro y contundente: la lucha principal debía ser contra Hitler y el Eje, y todo lo demás debía quedar relegado a un segundo plano. Si alguien protestara por lo que Estados Unidos estaba haciendo a sus propios ciudadanos en cuanto al desplazamiento forzado y el encarcelamiento de la comunidad japonesa estadounidense, y si los llamara campos de concentración y los denunciara, estaría perjudicando el esfuerzo bélico estadounidense contra el Eje. Creo que Elaine y Karl creían firmemente que la única manera de derrotar al Eje era no causar problemas. Hitler y sus aliados estaban ganando la guerra en ese momento, y los Yoneda estaban realmente aterrorizados por una victoria del Eje y por lo que significaría para el mundo, y especialmente para una familia como la suya.

Elaine experimentó antisemitismo en Manzanar. ¿Te sorprendió la animosidad que muchos de los otros reclusos expresaron hacia ella?

Me fascinó descubrir el antisemitismo en los campos. Había un antisemitismo real, sobre todo entre la generación mayor que había crecido en Japón, y había mucho antisemitismo en Japón en aquella época. Pero presentí que Elaine, Tommy y Karl recibieron muchas más críticas como familia por sus abiertas opiniones izquierdistas que por ser una familia mixta.

En tu libro muestras que había muchas diferencias entre las personas de los campos. Algunas de estas diferencias incluso llevaron a la violencia.

Había una increíble mezcla de personas reunidas en estos campos. Existía una diversidad ideológica, económica, política, generacional y étnica. Es importante recordarlo, porque la mentira sobre la que se construyeron el traslado forzoso y los campos era que la comunidad japonesa era homogénea. No importaba el estatus migratorio de las personas. Si tenían sangre japonesa, representaban una amenaza biológica, y se les consideraba simplemente un bloque homogéneo de peligro, en lugar de individuos únicos. Existía la incapacidad de reconocerlo y admitir que era un factor determinante del encarcelamiento.

¿Qué admiras de Elaine y Karl?

Admiro su increíble vínculo. En esencia, esta es una historia de amor. Es la historia de una pareja que encontró la manera de conectar apasionadamente entre sí a través de momentos increíbles y convulsos en la historia del país y en el seno de su propia familia. Nunca perdieron la pasión por sus convicciones. Les habían arrebatado todo (aunque tuvieron más suerte que otros, pues aún tenían familiares del lado de Elaine), pero no abandonaron la lucha que llevaban dentro. Continuarían su lucha antifascista y por lo que consideraban el bien común.

¿Qué resonancia crees que tiene la historia que se comparte en este libro para la actualidad?

La historia de los Yoneda trata sobre una familia estadounidense atrapada en la vorágine de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en un punto de inflexión significativo. Creo que nos encontramos en otro punto de inflexión donde realmente cuestionamos la naturaleza de la democracia estadounidense. También parece que existen muchas narrativas falsas sobre quién y qué es peligroso entre nosotros, y esas narrativas se están utilizando para favorecer ciertos propósitos y a quienes ostentan el poder.

Un punto importante a recordar es que lo que le ocurrió a la comunidad japonesa-estadounidense de la Costa Oeste durante la guerra comenzó como una discusión sobre inmigrantes y derivó en el encarcelamiento de entre 80.000 y 90.000 ciudadanos nacidos en Estados Unidos. También podemos ver un paralelismo en la privación de derechos y protecciones civiles a categorías enteras de estadounidenses hoy en día, como las personas transgénero.

Together in Manzanar: The True Story of a Japanese Jewish Family in an American Concentration Camp by Tracy Slater