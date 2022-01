El Libro de La Universidad del Ser tiene dos hilos conductores que en algunos momentos se entrelazan. La primera se basa en una profunda y real amistad con mis hermanos macabeos que ha trascendido por más de 5 décadas . Nos conocimos en el CDI en México alrededor de 1970 y tal vez algunos antes de esta fecha, y esta hermandad ha continuado hasta el presente , éramos 10 hermanos pero desgraciadamente uno, Moty Sulkin se nos adelantó a temprana edad. Nos conocimos en la ciudad de México y como parte del pueblo judío errante , ahora vivimos en tres diferentes países , Israel, México y Estados Unidos.

El segundo hilo conductor está basado en el título del libro. La Universidad del Ser es un deseo , un sueño y a la vez una propuesta de poder mejorar nuestra humanidad y alzar dignamente el valor del ser, ser humano . La combinación del idealista quijotesco con su compañero Sancho Panza que aterriza estas fantasías podrían hacer realidad este sueño imposible o quizás posible si trabajamos para cambiar algunos valores humanos que no han permitido hermanarnos y valores en verdad cada ser humano. En esta nueva Universidad del Ser se inaugura con una clase que tiene el fin de ayudar a los alumnos a ser parte del cambio en el individuo y en la sociedad humana.

Los tiempos en que los eventos suceden no son reales, los encuentros entre las amistades se dieron , pero no necesariamente como el libro los retrata. La mayoría de los personajes son reales , y cercanas a mí; es posible que en algunas circunstancias los individuos no se conocieran, aunque todos son amigos míos.

Les comparto una parte pequeña del primer día de clases:Sean todos bienvenidos a la inauguración de la Universidad del Ser , y a esta su primera clase que ahondara en el tema del ser humano : ¿dónde estamos respecto a nuestra realidad humana? …………..escribiré en el pizarrón su primera tarea : “Uno de los grandes problemas del ser en particular , y de la sociedad en general, es que, al encontrarse en niveles bastantes primitivos en sus posibilidades de desarrollo , se ve atraído por el poder , este lo emborracha y lo ciega...”

