Actualmente existe una gran controversia acerca de la vacunación de niños contra el coronavirus (COVID 19), siendo diferente la posición que cada país ha asumido, sin comentar la multiplicidad de comentarios técnicos por parte de la comunidad científica. Ventajosamente estas discrepancias no se relacionan con la eficacia de las vacunas, en especial la Pfizer, que funciona muy por encima del promedio en adolescentes; es decir, 100% ante una enfermedad por COVID-19 sintomática, conforme los subraya la prestigiosa revista científica New England Journal of Medicine.

Según el doctor Marcos Altable Pérez, consultado, en Alemania, se recomienda vacunar a los niños a partir de los 12 años, solo para aquellos con enfermedades previas. En otros países como EEUU e Israel, comenta el referido galeno, se vacuna a los mayores de 12 años hasta los 18. El autor de la nota, consultó con profesionales médicos de prestigio de este país, en especial de la línea médica Baptist de Memphis, confirmando lo indicado, señalando además, que la vacunación a niños de 5 a 11 años, está muy próxima a autorizarse en el país, por encima de la corriente médica que indica los problemas presentados de miocarditis en los niños vacunados, agregando que los casos de miocarditis, es mayor en niños que padecen la enfermedad y muy escasa en los vacunados, concluyendo enfáticamente que la vacunación debe continuar, porque los beneficios para este segmento poblacional es muy ventajoso. Mi posición médica se inclina rotundamente a respaldar la vacunación a los niños, pues no se debe dejar puertas abiertas para que el virus retome su infectividad, insinuando sin demora, que la vacunación debe proteger al mayor porcentaje de habitantes existentes en la tierra, única forma de detener la pandemia.