Los cigarros electrónicos son básicamente sistemas que permiten inhalar una poderosa y adictiva droga, la nicotina; esta es sumamente adictiva y es la responsable de que las personas no puedan dejar de consumir, a pesar de los daños físicos y mentales que la adicción ocasiona.

Entorno a estos productos se promueven muchas falsedades, como que son seguros o inofensivos, esta es una gran mentira, y la evidencia indica que su consumo aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y trastornos pulmonares, también los productos químicos presentes en los cigarros electrónicos son capaces de causar daño al ADN y a largo plazo aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.

Otro mito que favoreció su consumo es la falsa información, sobre que emiten “vapor”, esto es una gran farsa ya que está comprobado que generan aerosol toxico, que contiene sustancias dañinas como el arsénico, partículas muy pequeñas (ultra finas) que afectan la salud pulmonar y metales como plomo o níquel.

Un peligro mayor está cuando los consumen adolescentes, pues la nicotina afecta el desarrollo del cerebro en los menores y puede tener efectos nocivos, como trastornos emocionales y problemas para controlar impulsos, igualmente predispone al cerebro a que se vuelva adicto a otras drogas. La nicotina también es un peligro para la salud de mujeres embarazadas y sus bebés en gestación.

Además, recientemente se ha publicado que los consumidores de cigarros electrónicos tienen hasta siete veces más probabilidades de contraer COVID19 y desarrollar con mayor gravedad la enfermedad.

Entre los especialistas existe preocupación por usar saborizantes seguros en alimentos, pero que se desconoce su riesgo a la salud al ser inhalados. Adicionalmente hay casos de intoxicación y sobredosis por ingerir el contenido de los líquidos, cabe recordar que la nicotina es un veneno.

Los líquidos arborizados los hacen especialmente atractivos para los menores de edad, se estima que actualmente hay 15,000 sabores distintos y son usados intencionalmente para atraer nuevos consumidores e iniciar a niños y adolescentes al consumo. Los sabores están fuertemente asociados con dulces, frutas y postres. Esto tiene éxito y 81% de jóvenes (12-17 años) que usaron cigarros electrónicos, lo utilizaron con sabor la primera vez que lo probaron y 85% de jóvenes usuarios se reportan usarlos porque: “tienen sabores que me gustan”.

A pesar de estar prohibida la comercialización de cigarros electrónicos, en el país, existe amplia promoción y venta en tiendas en línea, plazas comerciales, máquinas expendedora o por internet y redes sociales.

El conocimiento y uso de cigarros electrónicos están muy difundidos entre adolescentes mexicanos, 51% de los jóvenes ha escuchado de ellos, 20% cree que son menos dañinos que el cigarro convencional y 10% de los adolescentes ya los han probado.

Tampoco es cierto que sean una forma para dejar de fumar, inclusive algunas personas, quienes han intentado hacerlo, terminan siendo consumidores duales, de cigarros de combustión y electrónicos; por otra parte el uso de cigarros electrónicos, en personas que nunca habían fumado, está fuertemente asociado con el uso posterior de cigarros convencionales. Estos productos no están aprobados ni validados por parte de la Secretaría de Salud como una ayuda para dejar de fumar.

Los cigarros electrónicos se pueden usar para suministrar mariguana y otras drogas; dificultando a los padres de familia, maestros y especialistas su detección y exponiendo a los consumidores a graves riesgos a su salud física y mental.

El consumo de mariguana en cigarros electrónicos o vapeadores, suministra niveles de THC (el principal ingrediente psicotrópico de la marihuana), extremadamente altos que van del 40 al 80 % siendo hasta cuatro veces más potentes que otras formas de consumo de mariguana, en donde normalmente se alcanza niveles de 20% de THC.

Siendo una forma de mariguana altamente concentrada, los efectos mentales pueden ser más intensos y ocasionar ansiedad, agitación, paranoia y psicosis (la persona pierde contacto con la realidad).

En la comunidad se relata el caso de un chico de 17 años que tuvo una intoxicación por vapeo de mariguana, estaba alucinando y sin conciencia de realidad; en principio no se sabía qué había consumido, en el hospital y después

de varios estudios, los médicos indicaron que había consumido altas dosis de THC en dispositivos de cigarro electrónico, estuvo varios días inconsciente y después acabó internado en una clínica de rehabilitación.

Finalmente la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sobre cientos de informes de enfermedades pulmonares graves relacionadas con el vapeo o uso de cigarros electrónicos, incluidas varias muertes. Muchos de los productos analizados por las autoridades eran dispositivos que contenían THC. Algunos de los afectados reportaron usar una mezcla de THC y nicotina, mientras que otros reportaron solamente nicotina.

El consumo de cigarros electrónicos es una amenaza emergente de salud pública para la juventud del país y la comunidad.

