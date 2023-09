El Talmud menciona que los días de Sucot debemos salirnos de nuestras casas fijas e irnos a las Sucot. Los Jajamim explican que esto aplica para cualquier momento y acción, por ejemplo para comer en la Sucá, para dormir, estar dentro con la familia, etc.

Hay una pregunta muy fuerte sobre eso, ya que está escrito que la fiesta de Sucot, es la fiesta de la alegría, así como decimos: “Zman Simjatenu”. ¿Cómo es posible que Sucot sea la fiesta de la alegría, si debemos nosotros de salirnos de todo tipo de comodidades y lujos e irnos a una choza sin lujos ni comodidades?

La respuesta es que la alegría íntegra y real es, que la Sucá representa el hecho de vivir de “paso” y no vivir en una manera “fija”, que en hebreo se dice: “Arai”, de paso y “Keba” de una manera fija.

Cuando la persona quiere vivir este mundo en una manera fija, es decir, pensando que la finalidad de este mundo es este mundo, jamás encontrará la felicidad ni alegría, ya que este mundo está lleno de deseos, envidias, falsedades, etc.

Pero si nosotros vivimos este mundo pensando que es de paso y no siempre estaremos aquí, podremos encontrar la verdadera felicidad.

Para entender este gran mensaje, vamos a compararlo con un ejemplo extraordinario.

Todos sabemos que los turistas cuando van de viaje, todo lo ven bonito y sin problemas. Por ejemplo donde vayan a visitar toman fotos, todo les gusta, etc. Incluso que la situación del país donde esta visitando se encuentra con problemas políticos, no le importará, ya que él es turista. Y si a ese hombre no le gustan las alfombras verdes y en su hotel le tocó un cuarto con alfombra verde, tampoco le importará ni se pondrá de mal humor, ya que él sigue siendo turista. Y se hubo una devaluación en el país donde se encuentra, tampoco sufrirá, ya que sigue siendo turista.

Si nosotros sentimos que somos turistas en este mundo, que este mundo es de paso, todo lo veremos bien y sin problemas. Incluso que nos hagan algo, lo dejaremos pasar y no nos preocuparemos, ya que sabemos que todo pasará y somos turistas en este mundo.

Es lo que nos enseña Sucot, que somos turistas en este mundo. Nos salimos de nuestras casas finas y lujosas y nos vamos a esa choza tan sencilla, pero con el gran mensaje que dijimos: “Somos turistas en este mundo”.