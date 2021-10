Todo comenzó a mediados de la mal llamada Santa Inquisición cuando un navegante de nombre Cristóbal Colón, de origen judío, nacido en Génova (aunque su lugar de nacimiento nunca fue documentado), se escapaba de las garras de la iglesia que en aquel entonces, suponían que salvar almas era reivindicarlas al cristianismo, muchas veces desconocido por la mayoría de las naciones del mundo.

Cristóbal era un niño consentido en aquel entonces por el reinado de España (así le llamaremos aunque realmente no existía un país llamado España, sino que eran varios reinados) ya que era dueño de una sabiduría extrema y conocía mejor que otros los 7 mares.

Vale aclarar que Colón no descubrió América, sino que fue Américo Vespucio unos cuantos años antes. De hecho, por eso se llama América. Lo que descubrió Colón fue un territorio lleno de personas muy trabajadoras y creyentes de sus dioses o mejor dicho deidades, personas con mucha fuerza y con sus propios sistemas de leyes sociales. Realmente, los antiguos mexicas eran monoteístas y polideidades. Lo que descubrió Colón fue una tierra que fácilmente podía ser esclavizada donde crecían las más grandes maravillas del mundo en una tierra fértil en su máxima expresión.

Colón descubrió la América comercial para ser explotada, esclavizada.

El "inteligente" de Colón, dada su gran amistad con los reyes/emperadores de España, tenía ciertos beneficios que hacía que los reyes lo protejan de las garras malditas de aquellos inquisidores que se jactaban de "salvar almas" mandándolos a la muerte si se resistían a la conversión o si no delataban a otras personas.

La iglesia estaba en decadencia económica ya que, así como Da Vinci, hubo otros que dieron a conocer las verdades al hacer notar que Jesús era hijo de una mujer, estuvo casado con una mujer y tuvo una hija mujer. Es decir, habían 3 mujeres que rodeaban la vida de Jesús. Si era así, entonces era tan humano como todos. Eso hizo que mucha gente comience a no creer en su santidad, atribuyéndole dotes de gran ser humano y casi profeta, pero ya no un dios. Esto provocó que las dádivas, donativos y diezmos a la iglesia comenzaran a reducir significativamente.

La iglesia, al notar esas arcas vacías, decidió imponer la cristiandad por medio de las más crueles y sangrientas de las torturas y castigos hasta la muerte a todo aquel que se negara a creer que Jesús es dios.

La esposa de Jesús, María, conocida como María Magdalena ya tenía una fama nada favorecedora para ser la esposa de alguien tan importante. Tenía fama de prostituta. Pero no cualquier tipo de prostituta callejera, sino que desde una torre ella podía elegir a quien hacer entrar a su recinto. El que ella elegía no podía negarse, so pena de muerte. De ahí la palabra Magdalena que proviene de la palabra hebrea Migdal, que significa torre. Desde una ventanita de una torre ella elegía al hombre o mujer que ella quería que esté con ella. Si esto fue o no cierto nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que su nombre proviene de la palabra hebrea torre y que la fama ya la tenía.

Eso desacreditaba mucho la noción que se tenía de Jesús y las dádivas ya no eran tan fructíferas.

Vale aclarar que el trabajo que se dice que ejercía María Magdalena, no lo podía ejercer cualquier mujer, sino que había que estar en un estatus social muy elevado para eso.

Cristóbal Colón, al ser judío, era perseguido por la Santa Inquisición, y para conseguir el perdón eclesiástico debía hacerle algunos "favores" a la reina, así como usar sus conocimientos marítimos a fin de conseguir mercancías y esclavos de otras naciones. Lógicamente, no por medio de la compra ni el intercambio, sino por medio del hurto basado en el miedo, el castigo, los latigazos, la tortura y la imposición, que eran la forma más común de la época por esas latitudes.

Así fue como don Cristóbal consiguió irse a otras lejanas tierras, creyendo hasta el día de su muerte que había llegado a la India, cuando realmente había entrado a América. Ahí descubrió lo antedicho: gente fácil de castigar y conquistar, no por ser que los indígenas así fueran, sino por la fuerza de las armas modernas y elementos de tortura que traían los mal llamados españoles. Digamos que comenzaba la destrucción ideológica del continente. En resumen: Colón fue una lacra maldita infrahumana que por escaparse de la inquisición se vio "obligado" a hacer favores a la reina de España consiguiéndole esclavos, siendo un judío proselitista en favor del cristianismo acaudalado las arcas eclesiásticas y monárquicas.

Los años pasaron y en una tierra donde veían que la luna estaba un día al mes encima de ellos, creyeron ser el centro de la tierra desde el punto de vista lunar. De ahí el nombre Mexico (sin acento ya que se acentuaba en la anteúltima sílaba y según la RAE, cuando una palabra se acentúa en la anteúltima sílaba y termina en n, s o vocal, no debe llevar tilde gráfico).

En Mexico se creía en varias deidades, que no en varios dioses. No, no eran politeistas, sino polideidades y monoteístas. Había deidades casi para cada cosa: para el amor, para la guerra, para el día, para la noche, para el campo, para la fertilidad femenina, para el viento, para la lluvia y para muchísimas cosas más.

No voy a usar la palabra aztecas ya que esa palabra fue acuñada por los españoles al creer que los mexicas provenían de Axtlán. El gentilicio de esas personas era mexicas, no aztecas.

Los mexicas hacían guerras que no eran para conquistar territorios, sino para conquistar personas a fin de ser sacrificados y entregados a sus deidades en las pirámides u otros lugares como el altar de Templo Mayor descubierto donde hoy se encuentra la estación del metro Pino Suárez. Con eso saciaban la sed de sangre de sus deidades y atraían las lluvias y las bendiciones necesarias.

Ellos se enorgullecían al ser meritorios de tan gran honor, a grado tal que muchas veces se ofrecían a sí mismos para ello.

Imagina llegar a un pueblo con esas creencias y querer imponerles a un nuevo y desconocido dios llamado Jesús y que este sea humano. Eso era algo imposible para los mexicas, expertos en todas las artes y ciencias, en especial la astrología y astronomía con la que construyeron canales para riego en medio de desiertos, descubrieron el agua dulce bajo la tierra dándose cuenta que "Guadalajara en un llano, México en una laguna" y crenado las chinampas que no necesitan riego.

Los mexicas estaban esperando que se cumpla la profecía del regreso del Quetzalcóatl después de 101 años de su primera aparición. Se creía que era una serpiente emplumada de dimensiones tan grandes como los rayos del sol que vendría a salvarlos de todo tipo de sufrimientos, algo así como un mesías.

Se creía que cuando esa fecha llegue se verían cosas muy diferentes en su víspera como animales humanoides o humanos con alguna forma de animales.

Volviendo a España...

Hernán Cortés, otro español de origen judío, había escuchado la historia de don Cristóbal Colón y decidió investigar aquellas lejanas tierras de los mexicas. Cortés, un judío convertido al cristianismo por miedo a la iglesia, siguiendo los pasos de su maestro Colón, se embarcó a aquellas tierras de los mexicas a fin de conquistarlos, pero no en tierras, sino en ideologías religiosas cristianas.

El mexica no conocía el caballo, no existía dicho animal en Mexico. Cuando vieron llegar a Hernán Cortés a caballo creyeron que la profecía del Quetzalcóatl se estaba cumpliendo, máxime que ya se estaban cumpliendo los 101 años "lunares" de la premonición.

Al ver un hombre blanco a caballo se convencieron que era un animal con forma humanoide y se rindieron a sus pies. Don Hernán mandó matar a grandes jefes de tribus de diferentes zonas mexicas para quedarse con las tierras, o más bien imponer sus ideologías teocráticas.

Comenzó entonces un baño de sangre por todo el territorio mexica a todos aquellos que se negaban a creer en Jesús. Pero ni así podía lograr su cometido, ni Hernán, ni la iglesia, ni el imperio español ya con sus virreinatos en tierras mexicas, ya que para el mexica era un honor morir entregando sus vidas y hasta la de sus hijos en nombre de sus deidades.

El virreinato español en Mexico manda cartas a los reyes de España diciendo que aunque sigan matando gente, no habrá manera de convencer a los mexicas que crean en Jesús porque para ellos era un honor morir y cuando eran matados decían que ofrecían sus cuellos y sus corazones con gusto por sus deidades.

Hasta que a uno se le ocurrió una idea genial:

Los españoles habían estado más de 8 siglos conquistados por los árabes y tenían muchos rasgos, gustos y costumbres adoptados de ellos. Los árabes tienen un color de piel muy parecida a la piel mexica. Los mexicas respetaban la figura femenina como nadie más en el mundo. Las familias eran dirigidas por las matriarcas y los hombres eran utilizados como objetos de carga.

Así fue como a un español se le ocurrió traer una estatuilla que se encontró en un río en la España árabe. Una estatuilla que, al ser árabe, tenía rasgos muy parecidos a los mexicas. La estatuilla representaba una figura femenina y la presentaron ante los mexicas diciendo que si no deseaban creer en Jesús, que por lo menos lo hagan en esa estatuilla que era la matriarca de todas las matriarcas en Mexico, ya que por sus rasgos, eso no se podía negar.

Wad al luben son las palabras que en árabe significa rio escondido. Al ser que la estatuilla fue encontrada en un rio escondido, se la llamó Guadalupe, palabra sonora a wad al luben.

Los mexicas comenzaron a creer un poco más en La Virgen de Guadalupe, mas no en Jesús a pesar del gran derramamiento de sangre que para ellos era un honor.

El rey de España, que aún no se llamaba España, sino que eran varios reinados, decidió mandar a llamar a su gente haciéndolos regresar a tierras ibéricas dados los infructuosos resultados de la conquista ideológica teocrática.

Lo chistoso fue que cuando los españoles se retiraron pasaron dos cosas:

La primera es que los mexicas comenzaron a creer en Jesús, y la segunda es la que el día de hoy nos atañe: dijeron que se habían independizado de los españoles.

La realidad fue que los españoles se cansaron de matar y matar y no lograr imponer sus ideas religiosas y se fueron, pero no hubo ninguna guerra en contra de los españoles para auyentarlos y todavía cuando se fueron, los mexicas comenzaron a creer en Jesús.

Mi opinión es la siguiente: sea como sea, haya sido como haya sido, los mexicas se quitaron un peso de encima adquiriendo toda la cultura española, desde sus construcciones, idioma, creencia religiosas y hasta estatuillas. ¿Eso se llama independencia?

La historia continúa con la masonería y el imperio corrupto del PNR, Partido Nacional Revolucionario fundado por don Plutarco Elias Calles y refundado por don Lázaro Cárdenas como PRM, Partido de la Revolución Mexicana y finalmente refundado por don Manuel Ávila Camacho como PRI, Partido Revolucionario Institucional.

A mi parecer, México nunca se ha independizado. Ha dejado de estar bajo el yugo español por hartazgo español, pero aún sigue dependiendo de un estado que está en contra de su propia gente.