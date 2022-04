Después de tres ataques terroristas árabes en una semana que costaron 11 vidas, el gobierno y los ciudadanos de Israel se encuentran en un estado de alerta elevado y preocupados por la posibilidad de que una serie de ataques individuales se conviertan en una tercera intifada. Pero los funcionarios de seguridad dedicaron un momento en medio de su movilización para intensificar los esfuerzos para combatir el terror en las calles de las ciudades de Israel con otra preocupación. Según el jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Aviv Kochavi, los líderes del país también estaban considerando la posibilidad de que los judíos de la diáspora también pudieran ser el objetivo de los radicales palestinos y/o sus simpatizantes extranjeros.

Kochavi fue citado por el Canal 13 de televisión de Israel diciendo: “Existe una preocupación real de que el efecto de imitación pueda conducir a esfuerzos para atacar objetivos israelíes y judíos en todo el mundo”. No dio más detalles sobre esta amenaza potencial, aunque el informe decía que las agencias de seguridad israelíes, incluido el Mossad, tendrían que intensificar los intentos de combatir ese terror fuera del estado judío.

Si Kochavi tiene razón, es probable que desencadene un nuevo debate entre algunos de la izquierda judía sobre quién será realmente el culpable de los ataques contra los judíos estadounidenses. Inevitablemente, algunos dirán que la culpa es de Israel por las políticas que sus críticos a menudo afirman que hacen inevitable una respuesta terrorista de los palestinos oprimidos.

Esa es la línea que probablemente escucharemos de grupos antisionistas como Jewish Voices for Peace e IfNotNow, quienes a menudo trafican con el antisemitismo, ya piensan que Israel tiene la culpa de todo lo que está mal en el Medio Oriente y en otros lugares. Tales falacias probablemente también serán repetidas hasta cierto punto por los sionistas liberales que ignoran la intransigencia palestina y creen que Israel debe ser salvado de sí mismo. Esas personas piensan que la negativa de los israelíes a adoptar las políticas suicidas que recomiendan los judíos estadounidenses conducirá al desastre para todos.

Eso es profundamente erróneo por varias razones.

La primera es porque refleja la interiorización del antisemitismo por parte de los judíos, muchos de los cuales siempre han reaccionado al odio contra ellos viéndolo como producto de su propio comportamiento o de sus errores. La verdad es que el antisemitismo siempre tiene que ver con los antisemitas, no con lo que piensan o hacen los judíos. Los judíos son odiados por una variedad de razones a menudo contradictorias, y aquellos que buscan encontrar la cura dentro de sí mismos siempre están buscando en el lugar equivocado.

Esta actitud también refleja cierta ceguera sobre la forma en que los islamistas radicales y sus aliados de izquierda han creado un sistema de creencias que no excusa el antisemitismo sino que proporciona una justificación.

Si bien los israelíes han sido los principales objetivos de los terroristas que buscan matar judíos, los judíos en otros lugares también han sido atacados con frecuencia. Una ola creciente de antisemitismo alimentada por el impacto de la inmigración masiva de Medio Oriente y África del Norte, junto con el sesgo izquierdista contra Israel, ha hecho que sea peligroso caminar libremente por las calles de las principales ciudades de Europa occidental mientras se usan joyas o ropa que identifica a una persona como judía.

Apenas el año pasado, el conflicto de 11 días de Israel con Hamas en Gaza, durante el cual el grupo terrorista disparó más de 4.000 cohetes y misiles contra Israel, también condujo a actos de violencia antijudía en las calles de las ciudades estadounidenses. En enero, una persona que buscaba obligar a los Estados Unidos a liberar a un terrorista convicto tomó rehenes en una sinagoga de Texas, lo que resultó en un enfrentamiento que afortunadamente terminó sin víctimas.

Dado que ha habido un aumento constante en los incidentes antisemitas en Estados Unidos en los últimos años, incluidos los actos de violencia, no sería sorprendente que un nuevo estallido en el Medio Oriente provocara una nueva ronda de ataques contra judíos en otros lugares.

Que elementos en los Estados Unidos apoyan el terrorismo antijudío quedó claro esta semana cuando varios cientos de manifestantes de grupos radicales marcharon por las calles de Nueva York contra Israel. Si bien originalmente se planeó como una protesta complementaria a las manifestaciones del “Día de la Tierra” del 30 de marzo por parte de los árabes dentro de Israel, aquellos que se presentaron de varios grupos pro-BDS y antisionistas dejaron en claro sus sentimientos. Corearon “intifada hasta la victoria” y otras consignas, como “del río al mar, Palestina será libre”, “la resistencia se justifica cuando se coloniza a la gente”, “Nueva York a Gaza, globalicen la intifada” y “ahí solo hay una solución: la revolución de la intifada”.

Pueden descartarse como valores atípicos. Pero lo que no se puede ignorar es que sus puntos de vista están arraigados en ideas propagadas por grupos antiisraelíes como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), que pueden hacerse pasar por defensores de derechos humanos o derechos civiles y niegan formalmente el antisemitismo, pero que en cambio son bastiones de los radicales que apoyan la eliminación de Israel.

La capacidad de tales grupos para afirmar con éxito que hablan por todos los musulmanes estadounidenses es bastante mala. Aún más preocupante es la forma en que algunos en la izquierda judía están dispuestos a hacerse eco de sus afirmaciones de que las organizaciones que destacan su radicalismo son intolerantes. Señalar la conexión entre las creencias islamistas y la violencia en el Medio Oriente y en otros lugares es de sentido común, no “antimusulmán”.

La aceptación de algunos en la izquierda judía de una narrativa falsa sobre la “islamofobia” esencialmente desarma a los judíos y a otros en la lucha por denunciar a quienes apoyan el activismo antisemita. Como informó JNS esta semana, un JCC en Omaha canceló la aparición de Richard Green del Proyecto Clarion, que monitorea el extremismo en línea (y cuyo consejo asesor está compuesto parcialmente por líderes musulmanes moderados) debido a afirmaciones falsas, entre otros, del capítulo local. de la Liga Anti-Difamación que era un grupo de “extrema derecha” y “anti-musulmán”.

Si bien es profundamente perturbador en sí mismo, esta integración de los islamistas y la marginación de los anti-islamistas crea un entorno en el que el antisemitismo se normaliza. Así como algunos culpan a Israel de quienes lo odian, lo mismo sucede con otros que hablan en contra de los islamistas. La narrativa de la islamofobia esencialmente le da la vuelta a la verdad al tratar cualquier atención dada a los musulmanes radicales como odio mientras ignora o racionaliza el odio hacia los judíos e Israel.

También está relacionado con la creciente influencia de la interseccionalidad y la teoría crítica de la raza. Esos mitos tóxicos abrazados por la academia y muchos progresistas etiquetan falsamente a Israel y sus partidarios como opresores que son beneficiarios del “privilegio blanco” y análogos a los opositores del movimiento estadounidense de derechos civiles.

Es esa forma de pensar la que ha llevado a muchos en la izquierda a hacer lo mismo con figuras como las representantes Ilhan Omar (D-Minn.) y Rashida Tlaib (D-Mich.), a quienes esencialmente se les da un pase por sus expresiones de prejuicio contra los judíos y apoyo al movimiento antisemita BDS. De hecho, cuando ellos y otros colegas “progresistas” como la representante de “The Squad” Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) reaccionaron a la ofensiva terrorista de Hamas con discursos en la Cámara de Representantes de EE. UU. que demonizaban y difamaban a Israel, no fue sorprendente. que siguió la violencia contra los judíos en los Estados Unidos.

Lo que sucedió la primavera pasada demostró que el vínculo entre la retórica incendiaria dirigida contra Israel, que está impregnada de tropos antisemitas tradicionales, y los ataques verbales y físicos en las calles está lejos de ser tenue.

Visto de esa manera, la violencia potencial contra los judíos estadounidenses durante una tercera intifada teórica no es algo que el trabajo de inteligencia del Mossad pueda suprimir. Más bien, es el producto de una cultura política que ha legitimado a los antisemitas y busca deslegitimar a sus oponentes. Y en lugar de la reacción natural al comportamiento israelí, la posible violencia antijudía será el resultado de la habilitación del odio a los judíos por parte de fuerzas políticas y culturales que están dominadas por quienes compran la ideología del despertar. Si los judíos o los israelíes están realmente preocupados por el potencial de violencia contra las comunidades judías estadounidenses, entonces deberían centrar su atención en los ideólogos interseccionales, tanto judíos como no judíos, y no en los esfuerzos inútiles para frenar el antisemitismo por parte de aquellos que siempre culparán. Israel primero.