No recuerdo bien la fecha, creo que era el mes de Febrero del año 1992 cuando Yitzhak Rabin visitó nuestro país antes de ser elegido como Primer Ministro de Israel ese mismo año.

Fué en el Centro Social de la Comunidad Monte Sinaí, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, donde yo tuve la muy grata oportunidad de asistir esa noche para escuchar, con su inglés muy básico, a Yitzhak Rabin, el hombre que comandó una de las operaciones militares más exitosas y más impactantes del siglo XX, cuando era amigo del Presidente de Uganda: Idi Amin, operación que ahora se conoce como: “Rescate en Entebe”, y lo escuché de frente cuando con su voz ronca dijo:

“No more blood, no more tears” (Ya basta de derramamiento de sangre, ya basta de tantas lágrimas).

El sentimentalismo de Rabin vibró esa noche como muy pocas veces ocurrió en dicho recinto comunitario, hasta Jacobo Zabludovsky que estaba presente lo percibió, y también se supo que por ende iba a ser electo Primer Ministro de Israel, tal como sucedió.

Esa misma noche tuve el gran honor de saludar de mano a Yitzhak Rabin, lo llamé de lejos diciéndole 3 sencillas palabras: “Mazal Tov Yitzhak” (te deseo buena suerte) y él se abrió paso de entre la multitud y los escoltas que lo protegían y estiró su brazo derecho, le estreché su mano derecha con la mía y con su mano izquierda la cubrió, me vió directamente a mi cara con sus ojos del mismo tono azul oscuro que el Mar Mediterráneo, y me dijo, sin soltar, por casi un minuto, que a mí me pareció eterno, con sus dos manos mi mano derecha: “Todah Rabah Javer” (Muchas gracias amigo mío).

La Historia subsecuente todos la sabemos, primero fue grandiosa, Rabin recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con Shimon Peres, Ministro israelí de Relaciones Exteriores, y con Yasser Arafat, líder de la entonces Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1994, y después de un año, todos lo sabemos también, es muy dramática; Rabin quiso lograr la muy añorada paz con los pueblos árabes cediendo parte de los territorios ocupados, incluyendo la zona donde se encuentra la tumba terrenal de la matriarca Rajel, y una bala truncó ese sueño que nos contó a los mexicanos esa noche en el Centro Social Monte Sinaí, la misma bala que acabó con otros sueños similares en otros lugares y en otras épocas, incluyendo los de Abraham Lincoln, los de José Martí, los de John F. Kennedy, los de Martin Luther King, los de Anwar El-Sadat, los del cantante John Lennon… y los de Luis Donaldo Colosio.