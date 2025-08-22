Lágrimas de Shabat: Despierta mi bien despierta

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Aunque me cuesta aceptar, entiendo que la gente en las redes tenga tanto odio acumulado porque esa es la información a la que están sometidos. Entiendo cuando se habla de política que tengan un bando predilecto, aunque a veces sea el equivocado.

No es por defender a Israel, sino porque las monedas tienen 2 caras y finalmente la historia se encarga de dictaminar quién es el culpable. En la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de seres sensatos le dio la razón a los aliados y a los judíos, que fueron las más grandes víctimas.

Hay uno que otro loco que todavía defiende a Hitler, pero no son muchos. Tampoco son muchos los que aplauden haber lanzado ese par de bombos atómicas, que dejaron consecuencias por tantos años, sobre Hiroshima y Nagasaki.

Hay uno que otro loco que aplaude esas acciones, pero no son muchos. Entiendo que cuando se habla de política hay quienes defienden el lado de la barbarie y no el de la gente civilizada.

A veces no es ni culpa de ellos. Hay que entender que están sometidos a cierto tipo de información que los hace pensar así. También hay quienes defienden el lado de los terroristas. Lo que sí me sorprende y no termino de entender, es cuando aparece en las redes una foto de una de las hermosas playas de Israel, donde hay playas para bañistas en bikini, playas para religiosos, para gays, ya no es necesario porque nadie los discrimina y hasta para perros.

En una época había para nudistas también, en Neviot, pero ese territorio se entregó a Egipto en una de los tratados de paz. Hay unos comentarios lindos acerca de la belleza natural de las playas que rodean este país. Es de anotar que las más lindas son las de Gaza.

Las podrían aprovechar como balneario y hasta cobrarle a los judíos por entrar, pero no quieren vernos ni en vestido de baño. Lo que no entiendo es que en las redes aparecen comentarios como que esa playa de Tel aviv fue robada a Palestina. A cuál Palestina si ese era el territorio bíblico adonde Moisés guió a los judíos cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto.

El deseo de esos seguidores en las redes es que sea de los palestinos cuando- según ellos- nos destruyan. Para qué quieren más playas si no saben que hacer con las que tienen, por estar pensando en armar misiles.

No se les ocurre interrumpir su “trabajo” para disfrutar de un día de playa y de naturaleza. De donde para acá los palestinos se volvieron tan buenos que todo el mundo los defiende. Aunque no lo entiendo, no me extrañaría que después vayan a decir que los iraníes son los buenos del paseo, que Qatar pasa a la historia como una de las grandes sedes del campeonato mundial de fútbol y que el grupo terrorista Hamás puede ser postulado para el Nobel de la Paz.

Son cosas que no entiendo, pero son las que están marcando el panorama mundial. A propósito de actos antisemitas, en Uruguay pusieron letreros anti sionistas en una presentación de Roberto Moldawsky. Es un humorista argentino chévere, como decimos en Colombia y en Venezuela, un tipo tranquilo, sin extremos , divertidísimo y con mente amplia. No creo que le haga mucho daño al pueblo palestino.

A esta gente va a tocar enseñarle la diferencia que hay entre un piano y un inodoro, como dice el chiste, pues si no la saben es mejor no Invitarlos a la casa. Menos mal Mafalda (la que yo conocí) ya no está para ver este desastre, porque si antes sufría, ahora estaría con depressión mundial.