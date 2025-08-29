Lágrimas de Shabat: ¿Hasta cuándo los misiles?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Ahora las guerras son con misiles. Tirar cohetes con un destino incierto, porque no siempre caen en la dirección que lo planean, a ver cuánto se puede destruir y cuánta gente se puede matar, son objetivos que sólo caben en cabezas huecas de gente que sólo quiere matar y destruir.

Se hace un daño muy grande, pero esas son sus pretensiones. Causar el mayor daño posible. No hay una seguridad de que el misil se dirija al punto exacto que ellos lo direccionan. La cuestión es hacer daño, pues parece que ese es su hobby predilecto. Es como una cultura de guerra.

Hasta cuándo la población civil tiene que aguantar esos booms de mentes tan torcidas, cuyo objetivo es acabar con Israel? Hay sociedades que se proponen hacer aportes para mejorar la vida de sus ciudadanos y ayudan a que vivamos en armonía en un mundo mejor cada día.

Países como Irán piensan en destrucción. Su interés está centrado en construir la mejor bomba atómica que logre destruir la mayor parte de los que no piensan como ellos, sin importarles para nada la calidad de vida de sus habitantes.

Es un país pobre lleno de gas y petróleo. Los dirigentes que parecen vivir en el siglo pasado, no se preocupan por el bienestar de los habitantes. Su único objetivo es destruir. Ese es su enfoque.

Además es la cabeza de un pulpo amenazador y se concentra en manejar varios frentes de atraque. Les ponen otros nombres, pero Irán es el que decide todo y delega en los demás grupos que ellos mismos han creado en países más cercanos a Israel; son los conocidos proxis.

En vez de preocuparse por sus propios ciudadanos y que la gente tenga una mejor calidad de vida, siguen enfocados en expandirse por el mundo y en destruir a Israel.

Los países latinoamericanos han sido la puerta de entrada para recibir este régimen terrorífico y hacer negocios con ellos. En la última guerra que duró 12 días, parece que se debilitó mucho, pues a pesar de su poderío militar, Israel los debilitó y al menos, por ahora, les retrasó varios años su carrera militar. Ahora la pregunta es: donde está el uranio?

Esperemos que se demoren en levantar cabeza, antes de seguir amenazando con destruir a Israel. La gente critica an Israel porque hay hambruna en Gaza, pero esa hambruna no es provocada por Israel, sino por Hamás, que se roba la ayuda humanitaria.

No es por falta de entrega de alimentos, sino por el manejo que le da Hamás a esos alimentos. En Irán se están muriendo de hambre y de sed, con una sequía impresionante, y el mundo ante esos ayatollahs cubiertos hasta la cabeza, no dice nada. O sí dicen, pero en contra de Israel.

Cómo puede ser que apoyen a semejantes regímenes tan atrasados en algunas cosas y tan maléficas en otras. A eso ha llegado el mundo que llaman civilizado.