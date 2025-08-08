Lágrimas de Shabat: La mediación de los medios

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El trabajo de los medios de comunicación es informar. La parte secundaria es emitir juicios y opiniones acerca de los hechos. Es lo que se denomina periodismo de opinión. Lo primero es informar al receptor. En la actualidad ese concepto ha cambiado un poco y los periodistas ahora emiten su opinión y en ese ejercicio se pierde un poco la objetividad de la noticia. Cuando hay intereses de por medio, la información sale tergiversada y cambian los hechos. Ya no son fielmente como sucedieron los acontecimientos y por supuesto cambian también los sucesos históricos. Se pierde un poco el soporte y la veracidad de la historia.

Cuando la noticia llega al receptor ya ha cambiado su sentido. Esto pasa a veces sin intención.

En otras oportunidades hay intereses oscuros de por medio, que llevan a los periodistas a tergiversar los hechos e informar de acuerdo a esos intereses. Ahí es cuando la historia cambia y se cuenta de otra forma, no necesariamente fiel a como ocurrieron los hechos.

Es así como una foto de un niño con una enfermedad terminal dio la vuelta al mundo para mostrar que el ejército israelí los tortura haciéndolos pasar hambre. El hambre que produce la falta de la entrega humanitaria, que ha sido atribuida a los israelíes, y la verdad es que Hamás atraca los camiones que donan la comida para vendérsela a los mismos gazatíes, para quienes es el envío de los víveres. La gente en las redes ve sólo el último eslabón de la cadena informativa que es la parte de la entrega. Pero los oscuros intereses de Hamás se esconden tras la noticia y lo que realmente sucede es que la revenden a condición de que se enrolen como terroristas, que en Gaza es un oficio como cualquier otro. Les venden la comida con a condición de que hagan parte de ese ejército de malevos. Debe ser por ese motivo que siguen creciendo y aumentando el número de terroristas en sus filas.

Igual sucede con las fotos, como mencioné antes. El niño de la foto, así como otros que salieron publicados, padece una enfermedad congénita y no producto de la “hambruna” en Gaza. Es una hambruna producida artificialmente por ese grupo terrorista

que tantos admiran. Ese grupo al que ni siquiera los palestinos quieren tener como gobernantes.

También difunden fotos de otras guerras en otros lugares del mundo y en épocas diferentes.

Pero eso no es lo que cuentan los medios. Ellos se encargan de acomodar sus mentiras a su antojo.

Y si hablamos de hambruna, esa es la que han padecido los secuestrados que todavía permanecen en los túneles sometidos a los peores vejámenes, pero eso no entristece al mundo, eso no importa porque son judíos y según la prensa y los que la leen, son los malos del paseo. Esa misma prensa que se ha encargado de difundir que los palestinos son las pobres víctimas de este triste episodio que estamos viviendo.