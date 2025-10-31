Lágrimas de Shabat: Mundo deportivo

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Corren los rumores de que la UEFA y la FIFA por pedido de la ONU, quieren prohibir la participación de Israel en el campeonato mundial de fútbol.

No fue linda la manifestación que detuvo a los participantes israelíes en la última etapa de la vuelta ciclística a España. Pero nadie protestó cuando había unos niños drusos jugando fútbol y fueron atacados por un misil.

Como estaban en suelo nacional israelí merecían ser atacados. Tampoco dijeron nada cuando murieron 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos en Múnich en 1972 por parte del grupo terrorista Septiembre Negro.

El mundo aplaudió cuando Qatar fue designada como sede para el mundial de fútbol, tal vez por no haber sabido en aquel momento sus nexos con Irán y con grupos terroristas que han hecho su debut desde el 7 de octubre.

Con la actitud que ha tenido el mundo ahora, seguramente también lo hubieran apoyado. Indonesia es la sede del Campeonato Mundial de Gimnasia Olímpica y rechazó la asistencia de la delegación israelí, por temor a que suceda algo por la cantidad de musulmanes que viven allí. También se prohibió la asistencia de hinchas israelíes a un partido de Maccabi Tel Aviv, en Europa, para evitar enfrentamientos, debido a los problemas de discriminación que se están presentando. La inteligencia de estos personajes que toman este tipo de decisiones, no les alcanza para separar la política del deporte.

No hay por qué mezclar dos asuntos tan diferentes. Qué culpa tienen los deportistas que tienen una disciplina especial y entrenan desde mucho tiempo antes de un campeonato y tienen una preparación rigurosa, de que haya una guerra de por medio. Así como siguen los negocios, los estudios y tantas cosas que hacen que una sociedad no pare su desarrollo totalmente, no debe alterarse el orden y la autorización de que un equipo pueda participar en unas competencias deportivas que nada tienen que ver con la guerra, ni con la política. El deporte es hermandad y une a los pueblos, pero parece que en la actualidad ese lema ha perdido vigencia.