Lágrimas de Shabat: Octubre 17 de 2025 – Bibas, asesinados por ser judíos

Entre mis gustos cinéfilos soy muy selectiva y trato de ver películas que me alegran el alma. Las que son de terror o que me puedan afectar mucho, prefiero no verlas. Mi lema es que en la vida hay suficiente sufrimiento como para tenerlo que ver también en la pantalla. Disfruto el cine que me relaja y me enseña, no el que me hace sufrir. Pero la película de Bibas, aunque me producía incertidumbre y temor, había que verla. Era una misión de vida, una cita con la realidad y con el dolor de las vivencias del 7 de octubre. Era un compromiso.

Fue así como nos subimos en el ómnibus (así dicen en Argentina y si lo digo en colombiano no me entienden) con otros miembros de la Olei y nos dirigimos a Jerusalem, donde iban a presentar la premier de la película Bibas Asesinados por ser Judíos, realizada por Alfredo Leuco Gabriel Ben Tasgal y Mariana Bellini, como un homenaje a la tragedia de la familia Bibas que perdió 6 miembros de manera trágica. Es una película que había que ver para reafirmar el horror que se vivió ese día, para poder contar y ojalá multiplicar esa experiencia entre la mayor cantidad de gente para que vean y crean lo que sucedió.

Para que se den cuenta que no se trata de angelitos, sino de terroristas que actuaron con sevicia y sólo les corre maldad por las venas. Si alguien es capaz de torturar personas y perros en esa forma tan desalmada es porque tiene más de demoníaco que de humano. La película es fuerte, pero fue importante verla y más aún compartirla para que mucha gente conozca la verdad de lo que ocurrió y no lo que cuenta la prensa palestina.

Ojalá los manifestantes paren una hora de marchar para ver este excelente documental y puedan cambiar las ideas erróneas que tienen sobre Israel y dejen de estar gritando Free Palestine, cuando en el fondo deben saber que ellos son los primeros no free. Los esperarían en la frontera de Gaza para masacrarlos por ser gays algunos, por ser feministas otras y sólo dejarían vivos a los que estén dispuestos a luchar por su causa, que es matar infieles. Unos son los judíos y después siguen ellos en la fila.

No se van a salvar porque si no son seguidores de la ley de Mahoma, son considerados infieles. Ojalá paren de gritar un momento y saquen ese tiempo para culturizarse y sensibilizarse un poco. La misma recomendación les hago a los que tan violentamente agreden al pueblo judío en las redes con la palabra escrita. Viendo los hechos como se relatan y respaldan en la película aprenderían ese poco de historia que tanta grita les ha hecho para entender el conflicto. Son posiciones tomadas desde la ignorancia. Para rematar cae bien la frase de Eli Wiesel:

“ Yo pensé que en Auschwitz había muerto el antisemitismo, pero no; murieron los judíos”.

La película, por el tema, no puede tener un final feliz, pero dice al final en la pantalla una frase muy dolorosa: NI OLVIDO NI PERDÓN. Una pequeña cuña publicitaria, porque esta película necesita un gran efecto multiplicador. Está en varias plataformas, una de ellas Infobae. Es un deber compartir esta verdad