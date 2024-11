Lágrimas de Shabat: Paren esta guerra por favor

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Es cierto que Israel tenía que dar una respuesta contundente al ataque del 7 de octubre y demostrarle al mundo y a los terroristas de Hamás y Hezbolá, que se estaban enfrentando con un pueblo poderoso que no se va a dejar amedrentar. Y así fue. Fue tan dura la respuesta, que el mundo lo ha malinterpretado como un genocidio, en vez de verlo como una respuesta a semejante agresión que ellos hicieron. Cómo puede el mundo aplaudir y apoyar lo que para ellos fue una “heroíca misión”, y para el mundo civilizado constituye una agresión a los valores y a la moral. Son unos salvajes, ni siquiera los animales actúan así.

Después de semejante ataque, donde Israel no reaccionó a tiempo, poco a poco les ha ido dando su merecido. Los ha ido debilitando y limpiando sus arsenales desde donde nos atacan.

Ya es tiempo de que se hayan dado cuenta del poderío militar israelí y de la capacidad de respuesta. Pero también es tiempo de dar por terminada esta guerra que ha sumido a los israelíes en un estado de zozobra y temor. Hay algunas ciudades, como donde vivimos nosotros que estamos protegidos. Además tenemos la ventaja de tener el mamad en nuestra casa. Todo se hace más fácil. Pero para mucha gente que tiene que bajar a los refugios se hace más difícil. Es la forma de salvaguardar la vida. La gente de los kibutzim destruidos, los desplazados del norte y los que todavía viven en sus casas, pero tienen que soportar el interminable ruido de las alarmas, sienten esa impotencia que ha acompañado a los israelíes desde el 7 de octubre . Por eso es tiempo ya de terminar con esta guerra. También están los secuestrados, sin poder hacer una negociación para liberarlos. Es ya demasiado tiempo que llevan viviendo en condiciones infrahumanas.

En su último editorial, Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, hizo un comentario acerca del pensamiento oriental que tienen estos grupos terroristas que nos asedian por todo lado. Se refirió a lo importante que es observar este conflicto desde el punto de vista del pensamiento árabe y no desde un punto de vista occidental, ya que ellos piensan muy distinto Victoria para ellos es una cosa y para nosotros es una muy distinta. Ya lo había mencionado Ben Tasgal que es un analista político a nivel internacional y conoce a profundidad, tanto el conflicto del medio oriente, cómo la mentalidad que los mueve a ellos a destruirnos. Hay algunos palestinos, que parece que no llevaran tanto odio en la sangre, pero la gran mayoría son educados desde pequeños con un odio ancestral. Aunque Israel ha acabado con muchos de sus cabecillas, cuando hay tanto resentimiento, lo más probable es que surjan más líderes para estos movimientos, con ánimo de destrucción y expansión Islamista.

Así que podemos estar cerca de la victoria final, pero no tan cerca de exterminar ese odio visceral que los mueve a matar y a provocar sufrimiento, ya que eso los deleita.

Siendo así para que seguir esta guerra de desgaste, que se ha llevado a tantos soldados, a una gran parte de la población joven de este país.

Está dejando una innumerable cantidad de viudas y huérfanos, sin contar los mutilados de la guerra, tanto físicamente, como psicológicamente. Es un país que queda en tratamiento, en recuperación, después de una extensa cirugía. Si tuviéramos la certeza de que con esta operación, se acaba el asedio y podremos vivir tranquilos y en paz, vale la pena todo el sacrificio y el riesgo a que está sometida la población civil de Israel, pero si sabemos que en cualquier momento puede volver a haber un estallido, o van a seguir lanzando misiles y haciendo atentados , porque no son capaces de convivir en paz, entonces para qué seguir la guerra? No tiene sentido que el objetivo sea acabar con ellos, porque para ellos no es una derrota, mientras queden unos pocos que sigan lanzando misiles y acuchillando israelíes, así estén militar y estratégicamente acabados y tengan un liderazgo muy debilitado. Siendo esta la idea que ellos tienen, no tiene sentido tratarlos de exterminar, pues aunque disminuyan numéricamente , seguirán haciendo atentados en Israel. Todos los días vemos en las noticias que se eliminan un montón de terroristas y de la nada siguen saliendo más. Así que es mejor tratar de terminar esta guerra, pues ellos no tienen prisa, ni piensan en tener una vida mejor, mientras aquí si nos duele cada ciudad que destruyen con sus misiles y las vidas humanas que cuesta esta guerra que ya casi todos queremos dar por terminada.