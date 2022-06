Con un alma nacida en el Valle de Guadalupe, LaMari llena de vida a la zona de Las Lomas, en la Ciudad de México. Su concepto culinario atrapa el sabor tradicional de Baja California, con toda la frescura del mar y de la costa, en una atinada combinación de texturas cremosas, una acidez acertada y bellas presentaciones.

David Castro Hussong, conocido por su restaurante Fauna, en Ensenada abrió La Mari junto con su esposa, Maribel Aldaco, en Lomas de Chapultepec. Desde pequeños fueron rodeados por la cultura gastronómica de Ensenada. David empezó a trabajar en restaurantes desde los 14 y Maribel desde los 7 experimentando con repostería. Cada uno ha trabajado detrás de importantes cocinas: David en Merotoro de la Ciudad de México, Noma de Dinamarca o Blue Hill at Stone Barns en Nueva York, y jefe de cocina en Cala, de San Francisco; mientras que Maribel en Jaso y Laja en México, Blue Hill at Stone Barns y The NoMad de Nueva York, o Martín Berasategui en España.

Dentro de su ambiente fresco y natural, donde predominan los elementos naturales como las plantas, la madera, adobe y sillas tejidas, se viven momentos de deliciosa relajación. Sus platillos hacen honor al gusto que tenemos de reunirnos en la mesa a compartir una buena plática, con una gran variedad de opciones de platos para compartir.

Recientemente, LaMari celebró su primer aniversario con los líderes de la cocina de Baja. Javier Plascencia, Alfredo Villanueva, David Castro Hussong y Maribel Aldaco fueron los protagonistas del primer aniversario del restaurante, preparando un menú de producto tal y como lo hacen en sus restaurantes ubicados en el Valle de Guadalupe.

De la mano de estos increíbles chefs, degustamos platillos increíbles. Disfrutamos una berenjena rostizada con jocoque, Mejillones en escabeche y Ostiones con su chile de ajo en el primer tiempo, dejándonos llevar por estos sabores tan especiales y únicos elaborados por Alfredo Villanueva.

El chef Plascencia es considerado el chef por excelencia de Baja California, con restaurantes como Animalón y Finca Altozano en Valle de Guadalupe, Jazamango en Todos Santos y Animalón by the Sea en La Marina de Cabo San Lucas. Durante la celebración probamos los noodles soba abulón y la tostada de setas al carbón del chef Plascencia.

David C. Hussong fue el anfitrión del evento, él es la persona responsable del menú de LaMari, restaurante que asesora desde los inicios y cuya responsabilidad combina con Fauna, dentro de las bodegas Bruma. Del chef David probamos chamorro con guarniciones, arroz frito chicali y zanahoria rostizada. Junto a él, Maribel elabora la parte dulce de los menús; en esta ocasión disfrutamos un parfait de fresca con manzanilla.