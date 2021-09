• Imparable y exclusivo: Nuevo Land Rover Defender V8 Bond Edition creado por Land Rover SV Bespoke para celebrar el papel del Defender en la vigésima quinta película de James Bond, ‘Sin Tiempo para Morir’ (No Time To Die).

• Potentes prestaciones: El nuevo y potente modelo está basado en el recientemente lanzado Defender V8 de 525 HP y a nivel global, estará disponible en carroceías de 90 y 110. Para México, nuetsros entusiastas podrán disfrutar de 25 unidades bajo la plataforma 110.

• Licencia para conducir: Diseño inspirado en los Defenders que aparecen en ‘Sin Tiempo para Morir’ (No Time To Die), y que incluye el Extended Black Pack con rines de 22” en acabado “Gloss Black”, así como cálipers delanteros en color “Xenon Blue” y traseros en acabado “Gloss Black”.

• Toques personalizados: Insignia trasera exclusiva "Defender 007", luz de bienvenida con el logo “007”, umbrales en puerta iluminados y animación exclusiva en la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento Pivi Pro.

• Objeto de coleccionista: Cada Defender V8 Bond Edition lleva el logotipo SV Bespoke y un grabado exclusivo “One of 300’.

• Inspiración en la pantalla: “No Time To Die”, se estrena en los cines de todo el mundo a partir del 30 de septiembre de 2021.

Whitley, Reino Unido, 01 de septiembre de 2021- Land Rover SV Bespoke ha creado un nuevo Land Rover Defender V8 Bond Edition para celebrar la vigésima quinta película de James Bond, ‘Sin Tiempo para Morir’ (No Time To Die), antes de su estreno mundial a finales de este mes. Disponible como Defender 110 o 90 e inspirado en las especificaciones de los Defender que aparecen en ‘Sin Tiempo para Morir’ (No Time To Die), el sigiloso Defender V8 Bond Edition cuenta con el Extended Black Pack con rines de 22” en acabado Gloss Black, cálipers de freno delanteros en Xenon Blue y traseros en Gloss Black, así como una insignia trasera “Defender 007”.

Los toques a medida se extienden al práctico interior, con umbrales en puerta iluminados “Defender 007” y una animación de inicio de la pantalla táctil especialmente desarrollada para el intuitivo sistema de infoentretenimiento Pivi Pro que hace honor a la larga asociación de Land Rover con la franquicia de James Bond. Por la noche, los clientes también podrán ver los gráficos exclusivos de las luz de bienvenida con el logo “007”

El interior del Defender V8 Bond Edition, disponible exclusivamente para 300 compradores en todo el mundo, incluye un grabado láser que indica que es “One of 300’ y el logotipo SV Bespoke.

Cada vehículo es encargado por los expertos en personalización de vehículos de SV Bespoke en el Reino Unido.

Finbar McFall, Director de Marca de Land Rover, dijo: "El Land Rover Defender V8 Bond Edition es una versión exclusiva del Defender de producción más potente jamás fabricado, inspirado en los vehículos que aparecen en la pantalla en No Time To Die. Representa el encuentro de dos grandes marcas británicas y es una celebración única de los 38 años de asociación de Land Rover con James Bond".

Los Defenders están en el centro de la acción en ‘Sin Tiempo para Morir’ (No Time To Die), junto a dos Range Rover Sport SVR. Un Range Rover Classic y un Land Rover Series III también aparecen en la película, que se estrenará en los cines de todo el mundo a partir del 30 de septiembre de 2021.

Basado en el recientemente lanzado Defender V8, el Bond Edition está propulsado por un motor de gasolina supercargado de 5.0 litros, que produce 525 HP, 625 Nm de par y se acciona a través de una transmisión automática de ocho velocidades. Defender V8 110 logra una aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 5.4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.

Ofrece nuevos niveles de rendimiento y compromiso con el conductor al combinar el V8 con una suspensión y una transmisión desarrolladas por expertos para crear el Defender más rápido y dinámico hasta la fecha.

Con un ajuste exclusivo de la suspensión y la transmisión, que incluye muelles y amortiguadores a medida y un nuevo “Electronic Active Rear Differential”, Defender V8 Bond Edition ofrece una conducción más ágil y atractiva con un mayor control de la carrocería, todo ello acompañado de la característica banda sonora del V8 supercargado.

‘Sin Tiempo para Morir’ (No Time To Die), está dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig, que regresa en su quinta y última película como James Bond 007 de Ian Fleming. La película se estrenará en los cines a partir del 30 de septiembre de 2021 en el Reino Unido a través de Universal Pictures International y en Estados Unidos el 8 de octubre de 2021, de la mano de Metro Goldwyn Mayer (MGM) a través de United Artists Releasing.

Descarga todo el material visual aquí: https://we.tl/t-TclX1ax9QE

Puedes ver el video promocional aquí: https://youtu.be/DstNptnfN7g

Acerca de Land Rover

Desde 1948, Land Rover ha fabricado auténticos 4x4 que representan una verdadera "amplitud de capacidades" en toda la gama de modelos. El Defender, el Discovery, el Discovery Sport, el Range Rover, el Range Rover Sport, el Range Rover Velar y el Range Rover Evoque definen el sector de los SUV en el mundo, y el 80% de esta gama de modelos se exporta a más de 100 países.

Sinopsis:

En ‘Sin Tiempo para Morir’ (No Time To Die), Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, llevando a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.

Acerca de EON Productions

EON Productions Limited y Danjaq LLC son propiedad y están controladas por la familia Broccoli/Wilson.

Danjaq es la empresa con sede en EE.UU. que es copropietaria, junto con Metro Goldwyn Mayer Studios, de los derechos de autor de las actuales películas de James Bond y controla el derecho a producir las futuras películas de James Bond. EON Productions, una filial de Danjaq, es la productora británica que ha realizado las películas de James Bond desde 1962 y, junto con Danjaq, controla todo el merchandising mundial.

La vigésimo quinta película de 007 está actualmente en fase de postproducción. Para más información, visite www.007.com.

Acerca de Metro Goldwyn Mayer

Metro Goldwyn Mayer (MGM) es una empresa líder en el sector del entretenimiento centrada en la producción y distribución mundial de contenidos cinematográficos y televisivos. La empresa posee una de las bibliotecas más profundas del mundo de contenidos cinematográficos y televisivos de primera calidad.

Además, MGM tiene inversiones en canales de televisión nacionales e internacionales y es el propietario mayoritario y distribuidor de United Artists Media Group (UAMG). Para más información, visite www.mgm.com.

Acerca de Universal Pictures International

Universal Pictures International (UPI) es la división de marketing y distribución internacional de Universal Pictures. En el Reino Unido, Irlanda, España, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Francia, Rusia, Corea, Australia, Nueva Zelanda, México y China (incluida la RAE de Hong Kong), UPI comercializa y distribuye directamente las películas a través de sus propias oficinas, creando campañas y estrategias de estreno locales.

En otras partes del mundo, UPI se asocia con Warner Bros, con Paramount a través de United International Pictures (UIP) y con Sony, directamente o a través de UIP, para distribuir sus películas. Universal Pictures forma parte de NBC Universal, una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo en el desarrollo, la producción y la comercialización de entretenimiento, noticias e información

para una audiencia global. NBCUniversal es una filial de Comcast Corporation.

Acerca de United Artists

United Artists Releasing, una empresa conjunta de Metro Goldwyn Mayer (MGM) y Annapurna Pictures (Annapurna), es una compañía de estrenos teatrales en Estados Unidos. Basada en el legado del emblemático estudio cinematográfico United Artists, la empresa conjunta proporciona un hogar en el que los cineastas reciben el apoyo de enfoques bien pensados de marketing, publicidad y distribución. United Artists Releasing

ofrece a los creadores de contenidos una opción de distribución alternativa fuera del sistema de estudios y apoya las películas de Annapurna y MGM, así como las de otros cineastas.

Más información

Sergio Erick Reyes Valencia

Gerente de Relaciones Públicas

M. +52 55 7909 6407

E. sreyes1@jaguarlandrover.com

Jaguar Land Rover México

Corporativo Park Plaza Torre I

Av. Javier Barros Sierra No. 540 N7 Oficina 703

Col. Santa Fe la Fe, Alcaldía Álvaro Obregón

México, CDMX, C.P. 01210

Nuestras redes Land Rover:

Facebook: https://www.facebook.com/LandRoverMexico/

Instagram: www.instagram.com/LandRoverMx

Twitter: @LandRoverMx

YouTube: https://www.youtube.com/user/LandRoverMxOficial