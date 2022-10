Escucha la historia de Zicia Schweitzer, sobreviviente del Holocausto y músico.

La historia de Zicia merece ser contada y nunca olvidada, unas botas lo salvaron, ¿unas botas? Si, unas botas. Descubre cómo sucedió y su historia completa en nuestra entrevista virtual con su hija Bela Schwaycer de Podoswa.

Zicia vivió el terror de un campo de concentración en Siberia, logró escapar y tuvo que hacer un recorrido incansable, en donde la música también fue una pieza clave en ya que un violín lo acompañó y con él esparció alegría en el fin de la guerra.

No te pierdas la increíble historia de Zicia el siguiente domingo 9 de octubre a la 1pm hora Ciudad de México. The Voice of the Silence y Diario Judío México te invitan.

Otras zonas horarias

CDMX 01:00 pm

CST / ES / HON / CR 12:00 pm

ARG / UR / PAR 03:00 pm

COL / PER / EC / PAN 01:00 pm

ET 02:00 pm

PT 11:00 am

UK 07:00 pm

CEST 08:00 pm

IDT 09:00 pm

