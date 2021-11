Hemos crecido con ideas y creencias de que un amor “perfecto”, es el de que “dos personas se complementan”, de que “únicamente se puede amar a una persona y con ella o él se van a casar y ser feliz para toda la vida” ...

Se nos ha enseñado que el amor todo lo puede, y que va de la mano con el sufrimiento…, ¡que se debe soportar cualquier cosa por él/ella o que por amor el otro va a cambiar! A este amor “perfecto” se le conoce como “amor romántico”.

A estos ideales de amor, son reforzados por la sociedad desde que somos niños: en películas, libros, canciones y otros medios, por ejemplo: en el mito de las Princesas hay un Príncipe Azul el cual es un héroe; o en la novela de Romeo y Julieta, escrita por Shakespeare, se muestra un sacrificio por amor…

Esto ha limitado nuestros cuestionamientos sobre el amor, y puede hacer que se justifiquen situaciones de violencia, de celos excesivos, de la no reciprocidad y el quedarte en un lugar donde las metas no están organizadas ni planeadas, las convierte en una “relación tóxica”.

Por lo que creo, mencionado anteriormente ha guiado a creer en “un amor irreal e idealizado”, donde atribuimos al amor características que no tiene y lo construimos por medio de fantasías que han elevado las expectativas e invisibilizan las características negativas que el amor romántico puede tener.

Lo que lleva a la búsqueda del amor o de la pareja ideal por medio de cuestionamientos que me parecen no están del todo bien; es como el decir que si es la persona es “correcta porque te respeta”; más el respeto debe de venir por parte de todos no solo de la pareja. O él o ella, son los indicados, porque “si me trata bien”.

Pero entonces, ¿Qué es lo que me debo de preguntar para saber si estoy en la relación indicada y no en una relación tóxica?

Algo muy importante es saber ¿si esa persona está aportando a tu vida?..., en lugar de buscar que sea un complemento que sume a la relación; otra es observar si los objetivos que tienen son similares, dado que de lo contrario, puede que uno de los involucrados pierda su individualidad por satisfacer al otro.

Que dentro de la relación exista una buena comunicación con confianza y donde te puedas sentir escuchado. También es fundamental debido a que abre la posibilidad a que la relación sea observada constantemente y a poder expresarse desde el respeto para siempre e ir creciendo como pareja.

