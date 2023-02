Las grandes verdades de Luisito

24 de febrero 2023

Me tomo el atrevimiento de mencionarlo así, Luisito, porque ya casi es parte de la familia, de tanto que leo que siempre, siempre y siempre, escriba de lo que escriba, el fondo de sus temas sale del fondo de su alma, muy del fondo, y es muy claro. Se llama antisemitismo.

El antisemita no nace, se hace. Parece que Luisito se hizo cuando tuvo que escapar del calor de la dictadura al frío de la escandinava Suecia. Debe haberse enfermado (porque el antisemitismo es una enfermedad psíquica) durante el viaje, ya que entre los generales que comandaron el golpe no podría encontrar ninguno que fuera judío, como tampoco en el gobierno sueco, aunque de los suecos (y de los que se hacen los suecos) no se puede decir que amen al pueblo judío.

Estos días, que me tomé cierta licencia “poética”, o sea que preferí leer a poetas y novelistas en vez de arruinar mi vesícula leyendo a “ideólogos” del estilo de Luisito, no tuve la inspiración para escribir que me nace maravillosamente cuando leo las “verdades” mencionadas.

Pero hoy leer de cabo a rabo el ejemplar de ayer del Uypress sucedió: apareció el paroxismo y aquí estoy, escribiendo.

Ya días atrás, en el artículo UCRANIA, PEZ DIABLO. GUERRA PROXY O POLÍTICA Y ESA DELGADA LÍNEA ROJA QUE LAS UNE,

quedé impresionado de que llegaran a mí tantas verdades sobre esa guerra que nunca termina. Todo lo que yo tenía entendido, que daba por hecho real, se desmoronó con los “argumentos” manejados por Luis en su artículo. Y digo bien, no me equivoco, que los maneja como nadie.

Pero al leer el último compendio de verdades absolutas escritas por Luis, todo lo que yo daba por bueno resultó malo, y lo que daba por malo resultó bueno, gracias a esa lectura. Y paso a detallar:

“La verdad de la milanesa”: parecería que la milanesa para que quede perfecta, hay que darla vuelta y volverla a la sartén. Tuve que interpretar que cuando los diarios publican noticias sobre Israel, para que sean noticias buenas hay que darlas vuelta o sea que lo blanco es negro y lo negro es blanco.

Por lo tanto me permito hacer ciertas aclaraciones a lo incluido en el mencionado artículo para hacer más fácil que el lector sepa la verdad. Hablo de la verdad verdadera, no las que aparecen en las noticias que son la base de información y estudio de Luis (y otros). Sobre todo cuando quien informa es algún medio español o ruso, que ya sabemos, demostrado por hechos históricos, que el antisemitismo de esos pueblos data de siglos atrás. Está documentado que España expulsó y asesinó a los judíos españoles en 1492 y siglos posteriores, y los pogromos rusos (asesinatos masivos) de judíos durante la época zarista y stalinista también están documentados, y la mentalidad de sus habitantes no cambió mucho.

“Ninguna novedad saber que los medios de incomunicación de masas no informan la esquiva verdad, sino que configuran sus verdades, a menudo deglutidas de antemano. Ahí sí !!!. En eso estamos cien por ciento de acuerdo, letra por letra de lo que afirma Luis.

“En mayo de 2021, en plena matanza de palestinos mediante bombardeo de zonas civiles,” Acá hay que aclarar un pequeño detalle, pequeñísimo al parecer, y es que la matanza de palestinos fue provocada porque esos palestinos lanzaron más de 4.000 misiles hacia la población civil israelí, matando israelíes incluido un beduíno musulmán y un niño. El hecho de que Israel bombardeó zonas civiles se debe a que a propósito los palestinos (tanto Hamas en Gaza como Hezbollah en Líbano) ponen los disparadores de misiles en medio de la población, en escuelas y otros edificios, para que a Israel le resulte más difícil eliminarlos. Además antes de cada bombardeo Israel avisa a la población de Gaza con tiempo para que la gente salga a refugiarse. Es el único ejército del mundo que avisa con anticipación. Hace recordar aquellos monólogos de Gila cuando hablaba con el enemigo.

Se menciona como autor de esas barbaridades y otras a un señor M.Freytas a quien no conozco, que parece que escribió un libro o panfleto “Morir en Gaza”. Quiero aclarar que “morir en Gaza” muere mucha gente, pero morirían muchos menos si no gobernara el Hamas, que sólo para comenzar a gobernar mató (años 2006/2007) a unos cuantos miembros de la Autoridad Palestina (la que dirige Mahmud Abbas) para quitarles el poder. Eso sí, fueron muertes limpias, la más usada fue tirarlos desde pisos altos.

“un triste historial de apoyo incondicional de gobiernos urugayos al Estado de Israel”. Con amigos así me quedo con mis enemigos, decía el paisano. Cuántas veces el gobierno Israelí se tuvo que quejar por las votaciones en contra de Israel en la ONU, que últimamente se cambiaron por abstenciones en lugar de votos en contra.

Martín Pittaluga hispano-uruguayo. No lo conozco, cualquiera tiene derecho a opinar, siempre que se opine con información fidedigna. No sé si es algo de uno de quienes fueron compañeros míos en algunas cosas, el Pittaluga a quien sus mejores amigos le llamaban “el loco Pittaluga”, lo que sí sé es -escrito por Luis- hispano-uruguayo, o sea que tiene vinculación con la antisemita España.

Quiero dejar aclarado también que el único restaurante de la costa oriental en el que comí alguna vez -mi bolsillo no es de goma- fue el Catarí, cuyas dueñas eran según decían, una ex – aristócrata italiana y su ex – dama de compañía, que habían huído de su patria por Mussolini. Pero yo fui pocas veces, y porque la lasagna con salsa de hongos era muy buena y los precios muy accesibles.

En la nota [2]” Hay que tener mucho desparpajo moral para ver el daño de piedras palestinas …” faltó un NO al comienzo de la frase, porque esas piedras mataron e hirieron a muchos israelíes, especialmente cuando las tiran a automóviles en marcha o directamente a la cabeza de las víctimas. Además de Gaza no son exactamente piedras ni las piedritas que se usaban para jugar a la payana, son misiles, misiles, que les pongan nombre (kazam, artesanales) no los hace menos mortales.

El escribidor Luis habla de una “república de Saló” refiriéndose a una sociedad civil. Me gustaría saber si también son “repúblicas de Saló” la Asociación Española, el Círculo Católico, Casa de Galicia, Casa de Asturias, Centro Gallego, y tantas otras instituciones que nuclean a personas con algo en común.

El mencionado hecho de la existencia de judíos antisionistas y críticos de Israel habla muy bien del pueblo judío, de su pluralidad, de su apertura a que cada uno piense con libertad. No habla muy bien de quien lo usa para justificar su antisemitismo, igual que la clásica frase: “yo antisemita?, si tengo un amigo judío!”.

Los “globos incendiarios que apenas incendian” los quisiera ver en las propiedades del que eso afirma.

“el sionismo arrasó a la población palestina sobre todo en las décadas del ’30 y ’40”. Pero cómo? En qué quedamos? Había sionistas antes de la existencia de Israel (1948)?. De lo que todos podemos dar fe es que no existían palestinos, lo que había era un ejército colonialista británico, y habitantes judíos y árabes -estos últimos venidos de Egipto o Siria por falta de trabajo en sus países-, y los que hacían matanzas al estilo pogromo eran los árabes matando a los judíos. El muftí de Jerusalem (autoridad religiosa islámica) era el instigador, además de aliado de Hitler. Constan fotos de ambos juntos.

Una exhortación al escribidor Luis, quisiera que fuera la última:

Apague la radio o cambie de estación, señor Luis E. Sabini Fernández. Ya pocos le van a creer sus embustes. Dedíquese a escribir si quiere, pero cambie de canal, su canal de TV ya quedó obsoleto como aquellos televisores blanco y negro de 20 pulgadas. Y que conste que no le estoy faltando el respeto, es usted Sabini quien le falta el respeto a los lectores.