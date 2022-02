El cumpleaños es un día que la cronología de la vida biológica produce por causa y efecto de una consecuencia creada a través de la existencia histórica en cadena con la continuidad de la humanidad y el planeta.

A su vez, es un accidente biológico pues no se elige la fecha para nacer, pero se conmemora. Más debería festejar a los padres que al cumpleañero. La fecha esa es la que ambos, papá y mamá, estaban corriendo al hospital. El padre se despide de su esposa cuando entra al quirófano. No sabe si la volverá a ver. Han pasado nueve meses de durezas tiernas. La madre entrega su vida, el abuelo entrega a su hija, el esposo entrega al amor de su vida. A todos ellos pueden festejarles cuando hay un cumpleaños. El cumpleañero, si bien reparar nacer, es el que menos debería homenajearse.

En cambio, los días «de», aunque están basados ​​en hechos históricos, son claros de algunos países solamente ya que el hecho histórico fue un suceso ocurrido en un punto geográfico muy específico y no en todo el orbe planetario. Y, si se desea festejarlo a nivel mundial, entonces que así sea mientras sea así, sin que se comercialice la matanza de tantas mujeres, la esclavitud, y otras aberraciones más. Sé que eso no se festeja ni se conmemora, pero gracias a la liberación de todos esos acontecimientos tristes, hoy se festeja de manera comercial lo que debería ser un llanto de alegría y emoción.