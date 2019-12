Diario Judío México - ES UNA LINGUA MUY DULSE !

Mi kerido amigo,

Por empesar Texas tiene una kolor muy egzotika para mi 🙂 Lingua o no lingua a mi me viyene al tino kavayos, kampos sin fin, los rangers ke pueden matar un kokoriko de muy leshos, los saloons de los ombres malos kon estas mujeres ke kantavan i

baylavan kon fostanes de saten, de tul, cowboys kon sus chapeyos alevantados en los bodres, miles i miles de vakas luzyas i godrikas ke me endjida el korason kuando las yevan para ser karne en los karnaseros… Sinema por seguro ! De ande tengo visto Texas en mi vida ? Ni en mis suenyos !

Dospues toparon el oro preto en estos kampos sin fin i Texas se izo muy rika…. Esto sigura ke oy es komo New York ma espero ke guadro un pokitiko de sus chapeyos very sexy ! Tu tiyenes uno ansina ?

Agora, ya te dishe ke el Aragones medyeval Oksidental me plazyo muy muncho porke esta shronfonfon mas de todos los nombres ke apegaron a mi lingua. Es kestyon de gusto ! A mi me plaze ansina

a los otros otra manera ! Ay demokrasiya i kada uno ke aga komo le kanta…. Mira ermozo ke sona……Ara gooooon es medye val oksi dental ! Esto es klasa ! Todos vana kerer ambezarsen esta lingua shorofonfon ! SI….Porke es noble i istoriko. Ya te kero dizir unas kuantas kozikas ma kale ke me djures ke no te vas a aravyar kon mi porke ya dishites “tu amigo en Texas” i para mi amigos no es koza ke kale peryer… Al kontraryo me ambezi ke amigos es muy importante en la vida i a mi, si no me pizan en la kola, so un sharopika de amiga. Si yo pizo en la kola de alguno, kreyeme ke lo ago sin negra intisyon i se demandar ekskuzas kon una soriza de aki fiiiiiiiina asta aya. Los ke tyenen korason negro no los kero bien. Los ke pensan maldad i endjidan las personas, no los kero bien. Esto es…..

Ayyyyyyyy mi madre kerida ! Saves lo ke es alevantar las manos ariva ? Komo kuando viene el Polis i te trava el revolver i te dize “hands-up” ? Grasyas al Dio, a mi no me tiyene afitado ! Ma tu me izites “hands-up” !! De la manera la mas simple posivle, en embiyandome letras ke me trusheron dolor de kavesa i de estomago

(tuhaf koza porke yo pensava ke teniya el estomago muy sano !)

Kerido mio… No se ken te va entender, komo te van a entender, i por kualo te van a entender, por siguro ke avra muy munchos, ma yo, esto de pozisyon “hands-up”!! Estos diyalektos, todas las linguas ke mensyonas, sus etimolojiyas i sus supas kon kaldos de poyo, prishil i sevoya estan demazyados shoronfonfon para mi !

A mis kansados anyikos esto un pie aki i el otro ya saves ande…. Por Kuzguncuk en un lugar….. (Arnavutkoy disheron ke ya esta yenno

i no es posivlo de lograr bilyetos por aya….Se komyeron la tierra entera !) La etimolojioya del djudyo marokano i sus diyalektos

fina la lingua de los de Tadjakistan devriya enteresar los linguistos i los ke keren azer ‘thezas’ en estas branshe.. Es para eyos todo lo ke eskrives i es maraviya porke todas las letres ke se eskriven son dokumentos de valor para los ke se enteresan al Judeo Espanyol i al Aragones Medyeval Oksidental… Ken yo ? Ken estos ?! Yo so una povre inyorente ke kije empresyonarte un poko en eskrivyendo ke i yo se unas kuantas palavras…. Jokes ! No tomes al seryozo todo lo ke digo ! 🙂

Lo de etimolojikamente o fonetikamente por siguro ke salyo

kakofonikamente en mi meoyiko no muncho mas grande de el del kokoriko ! (El kakofonikamente me izo akodrar mi mamita ke me diziye “ca suffit avec tes cacophonies” – basta kon tus kakofoniyas –

kuando teniya ke deshifrar una mueva ovra de muzika al piyano !

Mazal mio a la roves ke mi grandmami i mi mamita eran profesoras de piyano !!!

-Yo mas dospues porke sino, me ivan a mashkar biva!

Yo digo ansina… Esto lo ke avlamos, (mozotros, muestros padres,

muestros aguelos i ansestros no puede ser un diyalekto porke era la lingua mizma ke se avlava ande biviyan i lo trusheron kon eyos en la aldikera i en los bogos, debasho de sus chapeyos i aryento de sus kalsas a las sivdades ande kontinuaron a bivir …. Esto ke ay bieyervos de estos payizes en muestra lingua , i es koza muy normal, no es una razon por yamarla dialekto. I punto ! Si me vo yo oy a Ingletera al lado de mi ijiko i mesklo al turko ke avlo kon el, biyervos en inglez, para ke me entyenda mijor o porke no me esto akodrando kualo era en akel momento, esta lingua mesklada no se va yamar un dialekto del turko …. Va ser turko kon biyervos, no munchos, ingles aryento…

Dunke mozotros, oy en diya, avlamos la lingua espanyola halis del siglo akel ke vinimos por aki ! Ken vino de Aragon trusho lo ke se avlava aya, ken de no se yo de ande, lo ke se avlava en akeya parte,

la mizma lingua ke sus vizinos kristiyanos avlavan kuando desharon sus lugares.

Lo del kaldo, las frutas i el kafe te lo desho a ti…

Esto mareyada entera de tanto akademiko !

Me azes una sorizika ?….

[email protected]