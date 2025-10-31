Las mejores canciones de Halloween escritas por compositores judíos

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Entre las melodías de Halloween hay varios temas que han resonado cada octubre en esta celebración compuestas por talentosos músicos judíos,.

Tema de “La Familia Addams” de Vic Mizzy, creado en 1964, este tema icónico se ha mantenido vigente, la melodía, reconocible por sus cuatro acordes iniciales y los icónicos chasquidos de dedos, captura la esencia excéntrica de esta singular familia. Mizzy, un prolífico compositor con éxitos en radio y televisión, aportó su talento al tema, usando principalmente un clavicémbalo para darle un toque distintivo.

Mizzy, hijo de inmigrantes judíos, mencionó que la composición fue un proceso sencillo y divertido; la música de Mizzy no solo define a La familia Addams, sino que también refleja su influencia perdurable en el entretenimiento.

“Spooky Scary Skeletons” de Andrew Gold: Este tema fue escrito en 1996, Gold, hijo del compositor Ernest Gold, lanzó este tema en su álbum “Halloween Howls”, subrayando la importancia de Halloween como una celebración divertida. El produjo, mezcló, cantó y tocó todos los instrumentos de la canción. Destaca un xilófono que representa el sonido de huesos esqueléticos al sonar.

Su madre fue la cantante que puso voz a numerosas actrices y su padre compositor de origen austriaco.

Tema de “The X-Files” (“Materia Primoris”) de Mark Snow: Snow, originario de Brooklyn, creó una melodía que se ha vuelto sinónimo de la serie. Inspirado por una mezcla de ideas, el tema captura la esencia del misterio y lo desconocido.

Snow compuso para la serie de televisión de ciencia ficción Expediente X en 1993. La composición se publicó como sencillo en 1996 y estuvo en las listas de éxitos, sobre todo en Francia, donde alcanzó el número uno en la SNEP Singles Chart.

Según el segmento «Detrás de la verdad» del DVD de la primera temporada, Mark Snow creó el efecto de eco de su famoso tema musical de Expediente X por accidente, comentó que había hecho varias revisiones y puso la mano y el antebrazo sobre el teclado en señal de frustración y luego dijo: «Este sonido estaba en el teclado. Y eso era todo».

“Werewolf Bar Mitzvah” de “30 Rock”: Concebida como un chiste, esta canción ganó popularidad y se transformó en un éxito de Halloween. Tami Sagher, la única escritora judía del proyecto, añadió toques únicos que resonaron con el humor del programa.

Es una canción realmente inspiradora. Los niños se convierten en hombres, y los hombres en lobos, completando su viaje de mayoría de edad en la especie canina lupus.

“This Is Halloween” de “El extraño mundo de Jack” de Danny Elfman, es una composición para la película Pesadilla antes de Navidad de 1993. La canción se caracteriza por su instrumentación pesada, que incluye piano, violonchelo, violines, instrumentos de viento de madera y de metal. También incluyó campanas de vaca, panderetas y bloques de madera

Elfman compositor judío, nos ofrece una de las piezas más memorables del cine de Halloween.

“Werewolves of London” de Warren Zevon: Con un estilo humorístico, este tema se ha convertido en uno de los más conocidos de Zevon. Es una combinación de humor, terror y crítica social. La letra parece relatar encuentros surrealistas con hombres lobo en Londres, al analizarla más detenidamente se descubre una crítica aguda hacia la sociedad y la cultura popular

Nacido de la influencia del cine de terror, su letra ingeniosa ha dejado una huella duradera.

“I Want Candy” de The Strangeloves: Aunque no es necesariamente aterradora, esta canción sobre el deseo de dulces se ha integrado en muchas celebraciones de Halloween. Los miembros de la banda eran, de hecho, músicos judíos de Nueva York.

Fue escrita por Bert Berns , Bob Feldman , Jerry Goldstein y Richard Gottehrer en 1965. Algunos informes sugieren que la canción fue escrita después de que los productores vieron a la bailarina Candy Johnson actuando en la Feria Mundial de 1964.

“I Want Candy”, el segundo sencillo de los Strangeloves, alcanzó el puesto número 7 en Canadá y el número 11 en los EE. UU.

“Pet Sematary” de los Ramones: Esta canción, inspirada en la obra de Stephen King, fue escrita por DeeDee Ramone en un tiempo récord y se ha vuelto un clásico del grupo.

Fue escrita por Dee Dee Ramone y Daniel Rey a petición de Stephen King, un gran fan de la banda. La letra refleja el miedo a ser enterrado en un cementerio de mascotas, un lugar donde los animales vuelven a la vida, en versión maligna.

“Demons” de Doja Cat: La más reciente en esta lista, este tema oscuro y su video, que homenajea al cine de terror de los 80, aseguran que se escuche en las fiestas de Halloween por años.

Fue producida por DA Got That Dope y en ella Doja Cat aparentemente habla acerca de sus “demonios” como si hiciera alusión a las controversias en las que ha estado involucrada.