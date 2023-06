Las muchas caras de la resistencia, 1ra. parte

Libro “How The Jews Defeated Hitler”, de Benjamin Ginsberg

Si Usted está leyendo este artículo y es o conoce a un judío Usted es prueba de que después de todo, los judíos le ganaron a Hitler independientemente del alto costo que tuvo esta victoria.

El autor, cansado de oír que los judíos fueron como “borregos al matadero” se puso a investigar en los archivos de todas las naciones involucradas y al final escribió este libro con la intención de demostrar no solo que en ningún momento existieron los judíos “borregos” -como algunos movimientos políticos han tratado de definirlos para su propio beneficio propagandístico- sino que antes al contrario, los judíos, tanto como individuos y como grupo fueron los primeros afectados – y por lo tanto los primeros en convencerse del peligro que representaban los nazis- y corrieron en masa a luchar contra él ya sea en España, o en Checoeslovaquia y la propia Alemania.

“KL, A History of the Nazi Concentration Camps”, de Nikolaus Wachsmann

Este libro escrito por Nikolaus Wachsmann (una visión detallada de como funcionaron, se desarrollaron y mal funcionaron los campos de concentración y exterminio que nos permite comprender tanto su origen como fuente de trabajadores baratos para la VW y la IG Farben, BMW y muchas otras empresas hasta su ‘función’ final de servir como fabricas de armamentos con tan mala administración que las armas ahí producidas costaron as vidas de trabajadores que de soldados enemigos. Conocer estos detalles permite poner en un marco más claro tanto el origen, como el desarrollo de los campos de exterminio y porque fueron, al mismo tiempo, tan ineficientes para todo y tan difíciles de comprender por sus víctimas.

Casi una enciclopedia de 900 páginas en las que casi día a día se documenta la Historia, el desarrollo y la evolución de este sistema bajo el gobierno nazi.

Por cierto que si a alguien le quedara alguna duda con respecto al Mufti, cabe señalar que el primer transporte masivo a un campo de exterminio se llevó a cabo el 31 de agosto de 1941 llegando los prisioneros que venían de Minsk al campo de Sachenhausen tres meses antes de la famosa reunión con el Mufti que realmente no aportó nada nuevo ni a la guerra en general ni a la situación de los judíos.

Libro: “My Battle Against Hitler: Faith, Truth, and Defiance in the Shadow of the Third Reich”, de John Henry Crosby

Leer esta obra nos permite por un lado comprender la tragedia de la iglesia católica bajo la dirección de un Papa asustado que prefirió la “protección” de Hitler antes que tener que confrontar a los comunistas y lo relativamente fácil que hubiera sido poder confrontar a ambos apoyados en una honestidad ética fuertemente abrazada de los pilares morales de la iglesia.

Von Hindelbrand también nos muestra el poder –y los limites- de una sola voz que con honestidad confronta el mal desde sus inicios.

“Just Revenge”, de Alan M. Dershowitz

“Just Revenge” confronts one of the most difficult questions of legal and moral theory: Is revenge ever justified? Although it never conclusively decides this question, the novel does take the reader through a labyrinth of horror, obsession, legal wrangling and ultimately reconciliation.

Just Revenge features a Holocaust survivor and professor of religion, Max Menuchen, who has discovered the man who, half a century before in war-torn Lithuania, killed his family as he watched. The mild-mannered professor has never before broken a law, but his discovery of Marcellus Prandus, the Lithuanian militia captain who carried out the anti-Jewish orders of the Nazis, leads him to seek proportional justice.

