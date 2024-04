Las múltiples apuestas de China

Beijing mantiene vigente su política exterior de mantener lazos con todos los actores internacionales de los que pueda extraer algún beneficio para sus intereses, sin importar las incongruencias ideológicas o políticas que esos lazos impliquen. Puede relacionarse sin problema con tirios y troyanos pretendiendo asumir posiciones presuntamente neutrales, con objeto de no romper puentes que le permitan extender sus redes comerciales y su posicionamiento como potencia mundial.

En ese sentido se celebró el domingo pasado en Doha, capital de Qatar, un encuentro entre el máximo líder político de Hamás, Ismail Haniye, y el diplomático chino Kejian Wang, como punto final de una gira regional realizada por este último. Wang posee una amplia experiencia diplomática, fue embajador de China en Líbano, y antes de su reunión en Doha sostuvo encuentros con altos funcionarios egipcios, palestinos, israelíes y del propio Qatar.

La reunión de Wang con Haniye llamó la atención en vista de que no existían muchas simpatías entre ambos actores debido a las protestas que en 2019 protagonizó Hamás contra la brutal represión ejercida por Beijing contra su minoría musulmana Uyghur. Además, desde hace décadas, China ha mantenido una relación más que cordial con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde tiempos de Yasser Arafat y hasta ahora, por lo que Hamás, en calidad de adversario de la ANP, no ha sido santo de la devoción de la cúpula gobernante china. Aun así, Beijing no quiere dejar hilos sueltos en esta coyuntura en la que pretende proyectarse como potencia que participa activamente en los grandes acontecimientos mundiales. La imagen le es importante.

Pero no sólo le interesa exaltar su imagen en el escenario internacional. También le importa que en su ámbito doméstico se le perciba como potencia que interactúa en crisis mundiales en nivel de igualdad con EU, Rusia y la Unión Europea. No necesita resolver problemas para parecer importante, basta con aparecer en los medios como si esa fuera la misión, aunque en realidad no lo sea. En cierta forma, se trata de un ejercicio de relaciones públicas, uno que, de paso, intenta mostrar contrastes, en especial con Estados Unidos.

Dada su presunta neutralidad, China se puede vanagloriar de jugar como árbitro imparcial entre las partes en conflicto. Desde que la guerra entre Hamás e Israel estalló, China llamó a la contención y condenó la violencia en general, pero sin nombrar específicamente a Hamás en relación con los ataques del 7 de octubre, lo cual irritó a Israel. En el seno del Consejo de Seguridad de la ONU ha votado varias veces a favor de un cese al fuego, en contraposición con EU, que ha vetado tales resoluciones, con excepción de la última vez, en la que se abstuvo.

Es así que un pragmatismo puro guía al comportamiento de China en esta situación. Tener contactos y diálogos con todos los actores le es útil, aun cuando su capacidad de mediación y de resolución del conflicto sea nula. Se gana, además, la simpatía del mundo musulmán y de quienes han abrazado la causa palestina con fervor, sin necesidad de comprometerse más a fondo con la desactivación del conflicto. Incluso se ubica en un mucho mejor lugar que Rusia en términos de imagen, al tener tan mala fama el régimen encabezado por Putin, cuyos bonos en la opinión pública mundial han caído estrepitosamente desde su invasión a Ucrania.

Por lo demás, uno de los pocos problemas que el conflicto Hamás-Israel le creó a China fue el riesgo de afectaciones a su comercio naval debido a los ataques de las milicias hutíes contra los barcos mercantes que circulan por el Mar Rojo rumbo al Canal de Suez. Para tranquilidad de Beijing, y también de Moscú, ese problema ya desapareció para ellos a partir de que recientemente China y Rusia lograron un compromiso de los hutíes de no disparar misiles contra naves de esos dos países, a cambio de ciertas concesiones en beneficio de la causa de los hutíes en suelo yemenita.