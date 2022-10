Las nubes son esos cuerpos cargados de agua que hacen que llueva pero que al mismo tiempo cuando vamos volando dificultan la visibilidad del piloto.

Yo hoy me siento cómo el piloto donde a medida que voy manejando las nubes me estorban para ver con claridad el camino. Y hablo de mi pero estoy seguro que nos pasa a muchos, no solo en nuestro adorado país si no en muchas partes del mundo.

Los instrumentos y las computadoras hoy permiten al piloto conocer el clima, si alguna tormenta se acerca para poder desviar el rumbo y muchas cosas mas con la que esa información le permite tomar diferentes decisiones mientras llega a su destino.

Nosotros tenemos analistas, editorialistas que nos comparten sus opiniones, información sobre variables etc. pero no siempre podemos definir de una manera clara que acciones deberíamos tomar para llegar a salvo a nuestro puerto. De ahí que exista la dificultad para decidir que hacer, que deberíamos cambiar o no y como tratar de leer los sucesos de nuestro día a día para poder decidir.

La claridad de pensamiento es una ventaja que tienen muchos, pero la visibilidad es otra cosa. Habemos muchos echados para adelante que aunque no veamos claro el camino lo imaginamos y tenemos la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero no así los demás, existe quien ha disminuido su vista con la edad y quisiera poder ver mucho más claro por donde va.

Conozco personas que crecieron con miedo y eso les dificultó tomar decisiones y ser emprendedores, otros que el emprendimiento lo traen en la sangre y les es fácil tomar decisiones y arriesgar. Quien lo hace mejor o comete menos errores, no lo se, a cada quien le será mas fácil hacer sus cuentas y entender que hizo bien o que no debió de hacer.

Pero hoy no se trata solo de eso, la perspectiva del camino es incierta y muy poco clara…

La fe juega un papel importante, es la esperanza lo que nos permite ver un cielo mas azul – o al menos así quererlo ver-, es la esperanza la que nos ayuda a ser positivos pero no siempre nos aporta realidad.

De ahí que cada uno deberemos reflexionar entre que si esta en nuestras manos, que debemos hacer con los instrumentos que la vida nos da y lo demás dejarlo a la tan mencionada “suerte” o lo que la vida nos regale como futuro a cada uno de nosotros.

Les deseo que tengan nubes pasajeras que traigan lluvia para dar de beber a sus vidas y que una vez que pasen, nos permitan ver el paisaje hermoso, que no nos desesperemos si hoy solo vemos nubes obscuras que nos tapan la visibilidad, pues siempre después de la tempestad viene la calma.. o al menos eso me han dicho los que saben.

Avi Bleier