Las nuevas fronteras de la ética a la luz de la IA.

Desde el ámbito de la filosofía moral y de la ciencia muchos filósofos nos hemos cuestionado el quehacer analítico de la ciber filosofía en el siglo XXI y en mi caso personal “Las nuevas fronteras de la Ética a la luz de la Inteligencia Artificial” desde un ejercicio de hermeneútica crítica como herramienta epistemológica que nos sirva para examinar los planteamientos desarrollados por los profesores James Moor & Terrel Ward Bynum, como gestores de esta disciplina que fue acuñada a fines de los años noventa y que expone la intersección entre filosofía y computación. Por tanto, si la tarea principal de los filósofos es pensar sobre el pensar, la pregunta aquí sería ¿Cómo dotar de contenido ético desde su programación a las diferentes herramientas que nos proporciona la IA a partir de un enfoque interdisciplinar y multisectorial dentro de un mundo globalizado? Contrastando diversas posturas no solo filosóficas, sino también desde otras áreas del conocimiento humano como por ejemplo la matemática, informática, física cuántica, robótica, psicología, sociología, derecho y economía. En cuanto al uso responsable y nueva legislación que regirá a estas tecnologías emergentes, yendo más allá de una ideología de la IA, siguiendo los planteamientos de la filósofa española Adela Cortina y a través de un examen de la normativa expuesta por la Unión Europea mediante un análisis de ética jurídica y ética empresarial.

Debido a que la programación de los diversos tipos de Inteligencias Artificiales depende de los seres humanos que se encuentran detrás de ellas, representados por medio de una comunidad autorizada de argumentantes o especialistas en la materia, lo que desde una lectura crítica debe poseer una fuerte participación de la sociedad civil, al ser esta la principal usuaria de las nuevas tecnologías, junto con el Estado, la academia, los medios de comunicación, el sector privado y las empresas tecnológicas.

Porque se debe examinar el impacto tanto positivo como negativo que generan en la sociedad mundial, el uso de las TICs, entendiéndose el Big data como grandes concentraciones de bloques de información que no generan conocimiento per se, ya que se fundamentan en la optimización, producción y anticipación de riesgos, abarcando grandes volúmenes de informaciones que ayudan principalmente a tomar mejores decisiones, por ejemplo en el área de salud, logística, transporte, agricultura y finanzas entre otras. Por su parte el Small data, haría referencia a la información específica y detallada, microdatos aplicados al ámbito empresarial y al mercado de bienes y servicios, pero enfocados a la planificación del marketing como herramienta para diseñar campañas más eficaces y ajustar precios según la demanda.

Por tanto, el impacto de las TICs ante una ciber educación debe enfocarse más allá de una perspectiva de mercadotecnia, como proceso pedagógico que utiliza la tecnología e internet, al implementar una mediación tecnológica donde se aplican estas herramientas digitales y procesos didácticos mediados por el espacio virtual. Fomentando habilidades digitales e investigación, sumado a una conciencia digital donde se eduque en la importancia de desarrollar buenos hábitos y seguridad en línea para los niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general. Resaltando la ciberseguridad y el uso responsable de las TICs, donde se incluyan recomendaciones éticas dentro de las políticas públicas de los Estados de corte democrático liberal hacia el desarrollo de una nueva ciudadanía tecnológica.

Todo ello desde un análisis transversal e interdisciplinar en relación con la programación de este tipo de IAs que abarcan no solo a las TICs, sino también a los vehículos de conducción autónoma, la interacción humano-robot, la tecnología espacial y bélica terrestre, marítima y aérea. Y donde se expone la problemática del surgimiento de antropomorfismos de nuevo cuño que trasladan características humanas a este tipo de tecnología, siguiendo los planteamientos del profesor Christoph Bartneck, director del Human Interface Technology Lab, New Zealand (HIT) en la Universidad de Canterbury, sirviéndonos de ejemplo el desarrollo de los robots sociales aplicados al ámbito de la educación y la medicina, la robótica industrial y de armamento militar. Ya que en este último caso podemos identificar el único sistema a nivel mundial de tecnología bélica que parte de un principio o valor ético en cuanto a que la vida humana es inviolable, siendo creado solo para proteger a sus ciudadanos y con ello me refiero a la Cúpula de Hierro que resguarda a la población civil en Israel, más allá de la literatura de ciencia ficción o el cine que nos han mostrado no solo coches autónomos y robots que pueden hablar e interactuar con el ser humano y “supuestamente” tomar decisiones por sí mismos”, cuando en realidad esto obedece al entrenamiento y programación de las redes neuronales profundas o Deep Learning que al aprender de nosotros, solo simulan dichos comportamientos, pero sin partir de una experiencia propia.

Es importante resaltar que los robots sociales son utilizados hoy en día para diversos fines, como es el caso de NAO robot que cuenta con una programación ética que ayuda a los pacientes que sufren Alzheimer a recordar tomarse sus medicamentos, aunque sin influir en su libre albedrío en el sentido que insistirá al paciente, pero no más de tres veces para que este efectúe dicha acción sin ejercer presión o forzar su voluntad, al igual que NAO y Buddy como asistentes de compañía para niños con Asperger o TDH cuya implementación ha demostrado excelentes resultados, mejorando su comunicación e interacción social, al igual que en el caso de ancianos o personas que sufren diversos tipos de cáncer, sirviéndoles de soporte emocional en los hospitales.

A su vez, también tenemos plataformas interactivas como www.https://dialecticproyect.org que tiene como fin educar en valores éticos interculturales a través de las TICs y así apelar a un uso responsable de las redes sociales, al tratar de reducir las autolesiones e intentos de suicidios en los estudiantes a causa del acoso virtual, educando en humanidad y exponiendo la naturalización del bullying y ciberbullying por parte de algunos estudiantes, profesores, directores, patronatos escolares y padres de familia, ante los diferentes tipos de acoso. Los cuales, se configuran también como delitos de odio y entre ellos no podemos dejar de lado el antisemitismo, sufrido por estudiantes judíos en institutos no judíos que temen ir a las escuelas, colegios y universidades en ausencia de una razón pública, siguiendo los planteamientos de la profesora Maeve Cooke del University College Dublin, donde no se criminalice a la población estudiantil sea judía o no solo por el hecho de existir y ser diferentes, al provenir de una cultura y tradición religiosa distinta que constituye su bagaje ancestral que también debe ser respetado, ya que todos somos iguales ante la ley.

Porque en el caso del Estado español, se debe proveer a la sociedad civil de las herramientas éticas necesarias para desarrollar iniciativas tanto populares como tecnológicas y nuevas políticas públicas que promuevan una educación crítica, reflexiva y deliberativa, donde se eduque en una razón comunicativa y responsabilidad solidaria ante el uso responsable de las diferentes herramientas que nos proporciona la IA, mediante un ejercicio de ética del discurso, pero que no se quede solo en el discurso a la luz de los planteamientos de la filósofa y catedrática Adela Cortina de ética y democracia en la Universitat de Valencia y del filósofo y catedrático Dorando Michelini de la Universidad de Rio Cuarto en Argentina en cuanto a una ética práctica donde se confronten este tipo de conductas deleznables dentro de los centros educativos.

En el sentido de educar no solo en una ética de la responsabilidad en la era de la ciencia, sino también en un diálogo intercultural abierto al debate reflexivo, donde se puedan contrastar y cuestionar las ideas y no censurar el ejercicio de la deliberación que es la base en la que se sustentan los pilares de la mayéutica socrática, ética aristotélica y ética discursiva del filósofo alemán Karl-Otto Apel.

En consecuencia para trazar Las nuevas fronteras de la ética a la luz de la Inteligencia Artificial en el sentido que: “Si el ágora griega no puede migrar al espacio virtual, entonces que migre un ejercicio de ética práctica como por ejemplo el implementado con dialecticproyect.org, donde se hizo un contraste de posturas en cuanto a la condición humana ante la Banalidad del mal, siguiendo las postulados de la filósofa Hannah Arendt, ya que: “una persona anodina no debe cometer actos que promuevan conductas de odio, violencia y discriminación o quedarse impávida, simplemente por seguir a la mayoría”. Y hago énfasis en este tema relacionado al acoso o bullying, porque en España como en otras partes del mundo se ha normalizado la discriminación, odio y violencia debido a la falta de educación en valores morales, como el respeto, empatía, solidaridad, justicia y paz, lo que de acuerdo con la hermenéutica judía se expresaría en la Torá en Levítico 19:13 en el sentido de “Amarás a tú prójimo como a ti mismo”.

En suma, este artículo resume mi tesis doctoral que concluyó que Las nuevas fronteras de la Ética a la luz de la Inteligencia Artificial, podrían trazarse desde una nueva cultura ética, basada en la responsabilidad social empresarial y tecnológica de la mano de una razón pública, donde se eduque a la población en que son personas las que se encuentran detrás de la programación de los chips de los ordenadores y plataformas interactivas y que a pesar que la IA posee un lenguaje de ceros y unos este no es un lenguaje humano, es un lenguaje que responde al cálculo matemático que gestionan los algoritmos.

Porque el software como cerebro de esta clase de IAs, puede expresar un componente ético desde un planteamiento de ciber filosofía en cuanto al entrenamiento del Machine Learning, al utilizar algoritmos para identificar patrones que luego tomarán decisiones de manera autónoma a través del aprendizaje y predicción de riesgos, el cual depende de la calidad de los datos que se le introduzcan, aplicándose en áreas que van desde la educación, salud, seguridad y finanzas. Y en relación con las redes neuronales profundas o Deep Learning para IAs más avanzadas, aplicadas al reconocimiento de imágenes y voz, ayudando a los sistemas de recomendación de productos y servicios, como también en el análisis de imágenes médicas para el diagnóstico temprano de enfermedades y detección de fraudes, siempre y cuando su programación esté libre de sesgos y opacidad, promoviendo el respeto por la vida en todas sus manifestaciones y sin responder a intereses espurios desde una instrumentalización de la tecnología y la política para el control de la población como ocurre en regímenes totalitarios.

En el sentido que los algoritmos utilizan un lenguaje propio para comunicarse, pero esto no significa que ese proceso matemático, suplante a la vivencia experiencial humana, sus emociones y sentimientos. Ya que si la ética es la ciencia que estudia los valores morales de las diferentes culturas y tradiciones identitarias alrededor del mundo, la IA por si sola es carente de ellos.

Porque siguiendo al filósofo judío-austriaco Alfred Schütz:

Si la construcción significativa del mundo social, se sostiene bajo los pilares de los mundos de la vida. Entonces, la Inteligencia Artificial desde nuestra perspectiva puede formar parte de estos mundos, pero solo describir y no vivir en carne propia lo que el ser humano experimenta dentro de ellos.

Muchas gracias a los miembros de mi tribunal evaluador, Dr. Jesús Conill Sancho, Catedrático de filosofía moral y política de la Universitat de Valencia, Dr. Ruth Abril Stoffels Catedrática de Ciencias jurídicas de la Universidad CEO Cardenal Herrera, secretaría de la OTAN, Dr. Dorando Michelini, Catedrático de Filosofía Ética y Producción Tecnológica de la Universidad Nacional de Rio Cuarto en Argentina, Dr. Pedro Jesús Pérez Zafrilla Catedrático de filosofía moral y Política de la Universitat de Valencia y Director de mi tesis doctoral, Dr. Ginés Marco Perles, Catedrático de Marketing Político y Comunicación de la Universidad Católica de Valencia, Dr. Cecilio Tamarit Escalona, Catedrático de Ciencias Económicas de la Universitat de Valencia, Director del Centro de Documentación Europea y Catedra Jean Monnet ad person, Dr. Maeve Cooke, Catedrática de filosofía, Teoría Política y Crítica social del University College Dublin y miembro de la Royal Irish Academy quien me supervisó la creación de www.https://dialecticproyect.org y posteriormente la aplicación de un robot social.

Y a los Doctores Christoph Lüetge de la Technical University of Münich, director del Instituto de Ética e Inteligencia Artificial y la Cátedra de Business Ethics, con quien realice mis estancias internacionales en Alemania. Y al Dr. José Ignacio Latorre, director de los Centros Cuánticos de la Universidad Nacional de Singapur y Abu Dhabi, quien me hizo cuestionarme las implicaciones morales ante una Ética para máquinas más allá de la física newtoniana. Y a todo el equipo del Diario Judío de México, por ser participe y acompañarme durante este impresionante viaje a través de Las nuevas fronteras de la Ética a la luz de la Inteligencia Artificial…

¡Toda Raba y Baruj Hashem!