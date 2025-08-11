Las plegarias de Moshé. ¿Ilusión o esperanza? Reflexión.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En aquel momento imploré al Eterno, para decir: ” Mi Señor…

Deuteronomio 3-23 (Vaetjanán)

Ilusión versus esperanza.

Todos los humanos tenemos deseos o anhelos, y el Padre de todos los profetas no fue la excepción.

Ese anhelo de poder ingresar a la Tierra de Israel, ameritaba esas 515 tefilót o rezos. Y seguramente que muchas más de habérsele permitido.

De todas formas, el relato nos da pie a desglosar las diferencias entre Ilusión y esperanza.

Si bien ambos términos radican en la posibilidad de concretar un objetivo, y son procesos que tienen un fundamento en necesidades mentales y / o emocionales, no son iguales.

La Ilusión.

Se asemeja a un sueño, se trata de algo a lo que se aspira obtener, aguardando y pasivamente dependiendo de voluntades ajenas o divinas.

Por ende, linda más con la irrealidad y es vecina de la frustración (una habitual visitante en la mayoría de los casos).

La Esperanza.

Se relaciona, por el contrario, y expone un esfuerzo a diseñar un futuro. Una predisposición

a obrar en pos de una realidad alcanzable.

El ejemplo clásico es el “Hatikva” o himno del Estado de Israel”.

Un stop al Pastor Fiel. Final

La Torá siempre es una enseñanza y mensaje eterno. Aún el siervo fiel e incondicional, no puede “torcerle el brazo” al Anciano en días.

Su entrega total al Todopoderoso no lo hace un socio simétrico con el Omnipotente”. Y nuevamente nos regala y muestra otro misterio,

que son las aparentes injusticias existenciales con las cuales individuos y colectivos debemos aceptar y convivir y llorar y aceptar en el plano terrenal.

Moshé nos acerca a las preguntas de Abraham y a las dudas del sufriente Job.

Pero los pensamientos y caminos de ” la Causa primera qué no tiene causa que la preceda” diverge de lo que anida en la psiquis o en el alma de toda criatura llamada a esta existencia física.

El resto, sea una intención de recambio generacional o dirigencial, o el golpe a la piedra o todo lo que se nos pase por la mente, es materia de los exégetas o interpretadores qué tallan con mayor o menor éxito, que nos muestra caminos, pero que también nos deja enigmas o piezas faltantes, y nos impiden en el presente completar el rompecabezas qué es la llave para abrir el cofre donde todos los misterios serían comprendidos.

La nivelación entre lo infinito y lo finito es imposible.

En este caso la Ilusión y la esperanza del líder y liberador de Egipto, y conductor de todo un pueblo quedaron truncas.

Shavua Tov!

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires- Argentina