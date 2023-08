Las teorías raciales nazis

El Partido Nazi adoptó y desarrolló varias clasificaciones raciales pseudocientíficas como parte de su ideología (nazismo) para justificar el genocidio de grupos de personas que consideraba racialmente inferiores. Los nazis consideraban a la supuesta “raza aria” una “raza maestra” superior, y a judíos, africanos, mestizos, romaníes, eslavos y otros grupos étnicos como “infrahumanos” (Untermenschen) y racialmente inferiores, cuyos miembros estaban destinados a trabajos forzados y exterminio. Estas creencias surgieron de una mezcla de antropología del siglo XIX, racismo científico y antisemitismo.

Jerarquía racial

Los nazis afirmaron observar una jerarquía estricta y científica de la raza humana, Las opiniones de Adolf Hitler sobre la raza y las personas se encuentran a lo largo de su libro de manifiesto autobiográfico Mein Kampf (Mi lucha) pero, más específicamente, se encuentran en el capítulo 11, cuyo título es “Nación y raza”. El texto de propaganda estándar que se entregó a los miembros de las Juventudes Hitlerianas contenía un capítulo sobre “Las razas alemanas” que citaba en gran medida las obras de Hans Friedrich Karl Günther. El texto parece abordar las razas europeas en orden descendente en la jerarquía racial nazi: la raza nórdica, la raza mediterránea, la raza dinárica, la raza alpina y la raza báltica oriental.​ En 1937, Hitler habló en el Reichstag y declaró: “Hablo proféticamente. Así como el descubrimiento de que la tierra se movía alrededor del sol condujo a una transformación completa de la forma en que la gente veía el mundo, así también la sangre y las enseñanzas raciales del nacionalsocialismo cambiarán nuestra comprensión del pasado y el futuro de la humanidad”

Hitler culpó de la pérdida de Alemania en la Primera Guerra Mundial a los “enemigos internos”. Ante las dificultades económicas provocadas por el Tratado de Versalles (1919), se culpó a los judíos que residían en Alemania de sabotear el país. Los nazis, por lo tanto, los clasificaron como la raza más inferior y utilizaron términos despectivos como Untermensch (infrahumano) y Schwein (cerdo). La propaganda nazi respaldó la teoría de la conspiración antisemita de la puñalada por la espalda que afirmaba que los alemanes no habían perdido la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, sino que habían sido traicionados por ciudadanos alemanes, especialmente judíos.

Hitler enunció el 24 de febrero de 1920 el Programa Nacionalsocialista. El punto 4 decía: “Nadie sino los miembros de la nación pueden ser ciudadanos del estado. Ninguno excepto los de sangre alemana, cualquiera que sea su credo. Ningún judío, por lo tanto, puede ser miembro de la nación”.

Günther describió en sus obras, por ejemplo en Rassenkunde des jüdischen Volkes (“Etnología del pueblo judío”), que los judíos pertenecían predominantemente a la “raza del Cercano Oriente” (a menudo conocida como la “raza armenoide”) y que los judíos se habían vuelto tan racialmente mezclados que posiblemente podrían ser considerados como una “raza de segundo orden”.​ Describió a los judíos asquenazís como una mezcla de los grupos del oriente próximo, orientales, bálticos orientales, de Asia interior, nórdicos, camito-semitas y negros; y a los judíos sefardíes como una mezcla de orientales, del cercano oriente, mediterráneos, camitas, nórdicos y negros. Creía que los judíos tenían características físicas diferentes a las de los europeos. Después de definir los orígenes raciales de los judíos, Günther comenzó a desarrollar teorías sobre por qué los judíos eran tan distinguibles como pueblo y diferentes a los pueblos europeos; escribió que era por la forma en que se veían, hablaban, gesticulaban y olían.

En 1934 los nazis publicaron un panfleto titulado “¿Por qué la Ley Aria?” que intentó justificar la separación de alemanes no judíos y alemanes judíos.

En 1935, los nazis anunciaron las Leyes de Núremberg que prohibían las relaciones sexuales y los matrimonios entre alemanes no judíos y alemanes judíos. Las leyes también establecían que a los judíos no se les permitía emplear a alemanes no judíos menores de 45 años en sus hogares y a los judíos no se les permitía enarbolar la bandera nacional o del Reich ni exhibir los colores del Reich.