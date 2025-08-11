Latinoamericanos de origen judío encuentran un hogar en Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

León Amiras aún recuerda cuando a sus 5 años en Argentina se disculpó con la maestra de religión al preferir salirse del salón porque no se veía representado.

“Disculpa, yo tengo que salir porque yo no soy cristiano, yo soy judío”, dijo Amiras entonces a su profesora.

Hace 30 años se mudó a Israel en busca de sus raíces y allí trabaja como abogado de inmigración y preside la Organización de Inmigrantes Latinoamericanos, España y Portugal (OLEI) en ese país.

Hoy, a sus 61 años es uno de aproximadamente 120,000 latinoamericanos que residen en el Estado de Israel. “Los inmigrantes de esos países latinoamericanos [son] muy bien recibidos”, dijo Amiras refiriéndose a quienes llegan de Argentina, México, Brasil, entre otras naciones. Al pisar Israel reciben apoyo económico para la mudanza del país de origen, aprender el idioma hebreo, becas para grados universitarios, y otros servicios sociales, según comenta el abogado, especializado en inmigración.

“Israel no es como en Estados Unidos que te detienen en la calle y deportan”, dijo Amiras.

Los inmigrantes de origen judíos pueden participar de un proceso accesible a la ciudadanía israelí, comentó Amiras y lo comparó con similar proceso en Estados Unidos. La ciudadanía israelí a través de la Ley del Retorno otorga ciudadanía automática a los judíos, mientras que la ciudadanía estadounidense se obtiene principalmente a través de la naturalización después de un período de residencia legal.

Amiras explicó que el caso de los inmigrantes indocumentados ellos pueden vivir en Israel sin temor a ser detenidos, aunque asegura que si este sale de Israel el gobierno “ya no lo deja entrar”.