La marche, soulignée par le thème “Together Again!”, a lieu après deux ans de tenue virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19.

Des milliers de soutiens d’Israël ont participé à la marche avec un certain nombre de hauts responsables du gouvernement israélien, dont le ministre de la Défense Benny Gantz, le ministre des Affaires de la diaspora Nachman Shai, l’Aliyah et la ministre de l’Intégration Pnina Tamano-Shata et bien d’autres.

Parmi les participants figuraient le maire de New York, Eric Adams, et la représentante Grace Meng (NY), Asaf Zamir, consul général d’Israël à New York et le médaillé olympique israélien Ori Sasson.

Le défilé “Celebrate Israel” est un événement annuel de soutien à Israël qui se déroule depuis 1964 sur la Cinquième Avenue à New York. La parade a défilé vers le nord de la Cinquième Avenue, de la 57e à la 74e Rue. Il s’agit du plus grand rassemblement mondial de soutien à Israël, selon les organisateurs.

“C’est inspirant de voir des juifs, des non-juifs et de nombreuses organisations d’aliyah défiler ensemble. Maintenant plus que jamais, il est important que le peuple israélien sache que son soutien ne vient pas seulement d’Israël mais aussi de la diaspora”, a déclaré Pnina Tamano-Shata Aliyah, ministre de l’Intégration, lors du défilé dimanche.