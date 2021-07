Lea y Mira dejan su huella es un magnífico documental, producido por la directora de cine argentina Poli Martínez, que trata de dos mujeres (Mira Kniaziew y Lea Zajac de Nvoera) las cuales sobrevivieron el más grande horror en el Holocausto pasando por Auschwitz y otros campos de concentración.

Las dos mujeres eran niñas en esa época y de la misma región de Polonia llamada Białystok y ellas comparten el mismo dolor de cómo su adolescencia fue interrumpida al iniciar la guerra y ser deportadas a Auschwitz con su familia, la cual la mayoría tuvo un destino terrible.

Sus historias se van entrelazando y complementando a lo largo del documental viviendo terribles cosas similares, situaciones en condiciones horribles, así como milagros inexplicables.

Por milagro las dos sobreviven a pesar de las condiciones inhumanas, maltratos, trabajos forzados, afecciones a su cuerpo por causa de esos años en los campos de concentración, etc.

Las dos jóvenes, en su tiempo, terminan viviendo en Argentina en donde rehacen sus vidas y se convierten en amigas inseparables que comparten un pasado difícil pero un futuro esperanzador.

Lea y Mira son un ejemplo de resiliencia, y testigos de que el Holocausto sucedió y no debe volver a suceder. Las dos han contado su historia múltiples veces para mantener viva la memoria de sus horrores y las nuevas generaciones conozcan lo que el odio puede causar.

Tuve la oportunidad de contactar a la Sra. Lea gracias a la directora Poli Martínez. Estuve hablando por teléfono con ella como 1 hora, a ella le encantó recibir una llamada de México y de una chica tan joven que tiene un proyecto de concientización del Holocausto como lo es “The Voice of the Silence.”

Lea a sus más de 90 años, es una mujer alegre, con ganas de vivir, de seguir leyendo ya que dice que ella no podría vivir sin leer (a pesar de estar pasando por un problema de salud en su vista). Afirma que lee con el 20% de visión que le queda y lo seguirá haciendo.

A parte de leer, ella siempre ha amado la historia, menciona que ser historiadora es su sueño frustrado y que siempre le ha gustado escribir. Ella escribió un libro el cual se llama “Historias de mi mochila” sobre sus experiencias, las cuales ella me dijo que carga como una mochila pesada que no irá a ningún lado cuando ella ya no esté.

Yo le respondí que claro que sí, que cuando ella ya no esté sus hijos, nietos y todos los que sabemos su historia seguiremos cargando su mochila y dando a conocer lo que le sucedió para que no vuelva a suceder.

Lea me confesó que ella no entiende cómo sobrevivió, me contó unos cuantos detalles que no dice en el documental sobre su historia y me conmovió mucho. Yo le dije que pensaba que por algo ella vivió, que D-os tuvo un propósito para eso.

Lea tiene la firme convicción de seguir contando su historia hasta no poder más. Me comentaba de la importancia de que su historia y este tipo de historias sean conocidas por los jóvenes. Me contó que ella es parte del proyecto de las historias de sobrevivientes del Holocausto convertidas en Hologramas para el museo del Holocausto de Buenos Aires, y como eso la llena de esperanza ya que cuando ella ya no esté, los jóvenes podrán seguir preguntándole y escuchando su historia.

Fue un tiempo maravilloso, los minutos que hablé con Lea y ella agradeció mucho mi llamada y de mejorar un poco su condición de salud, con gusto me dará el honor de entrevistarla.

Si quieres conocer más sobre la historia de Lea y Mira puedes ver este gran documental de manera gratuita en el siguiente enlace (solo está disponible en español):