La marginación de las mujeres judías dentro de una comunidad históricamente marginada, es el tema de la película Leona (Isaac Cherem, 2018). Ariela es una joven judía de 25 años, diseñadora gráfica y muralista. Casi nadie entiende a qué se dedica. Pintar paredes en la calle le parece peligroso a toda su familia.

Mientras escapa de la burbuja familiar gracias a su trabajo, conoce a Iván, un no judío del que se enamora apasionadamente. La pasión es un elemento central en el retrato de esta joven mujer, empeñada en ser ella misma a pesar de la presión familiar y social. El retrato de la comunidad judía en la Ciudad de México es divertido y verosímil. En pleno siglo XXI vemos a la madre, a la abuela, al rabino, a las amigas, a un coach de la comunidad, desalentar los amores hacia personas no judías. Los métodos de control pasan en primer lugar por la culpa: atreverse a tener una relación seria con un no judío es un atentado contra la unión de la comunidad, gracias a la cual han sobrevivido a lo largo de los siglos. La culpa por tener relaciones sexuales con un no judío parece convertir a Ariela en una judía de segunda. El chantaje porque con su elección los hace sufrir a todos. Y después la amenaza de perder a su familia, el apoyo económico y hasta el lugar en el que vive.

En pleno siglo XXI, el destino de la mujer es casarse con un joven judío de preferencia rico. Encontrar a un buen hombre que provea y con quien tener hijos es el camino que se impone a todas las mujeres. La película es valiente e incómoda y aunque esté hecha en tono de comedia, denuncia el atropello a la libertad de los miembros de la comunidad judía para elegir de quien enamorarse y para decidir cómo quieren vivir su vida. Ariela es segregada de la vida familiar cuando todos se enteran de que tiene un novio no judío. Aunque es una mujer libre de espíritu, sufre porque disfruta de sus raíces, de los rituales y de la convivencia con su familia. Su conflicto está entre elegir la vida que ella quiere o perder el apoyo de su familia. Entre la espada y la pared porque el novio tampoco acepta que lo esconda. El machismo también se retrata con franqueza: a la mujer no se le toma en cuenta para opinar sobre su propio futuro, se le planea la vida sin su consentimiento y su vida laboral se entiende como innecesaria en el momento en el que un hombre la despose y se haga cargo de ella, como si fuera una menor de edad.

No hay una idealización de la libertad en esta película, porque Ariela sufre todas las consecuencias de romper las reglas de su comunidad y tampoco es fácil adaptarse al mundo afuera de su burbuja, que es extraño y fascinante pero en el que tampoco es completamente aceptada. La historia de esta mujer ilustra con elocuencia las dinámicas de control de las familias tradicionales y la presión casi insoportable que ejerce una comunidad para que sus miembros obedezcan las reglas a cambio de protección económica y moral.