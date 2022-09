“Celebrating with Jewish Crafts” es un libro único en su clase, un libro inspirador y práctico con fotografías a color e instrucciones paso a paso para elaborar manualidades con temas de festividades judías. El “Sydney Taylor Book Award Committee of the Association of Jewish Libraries” quedó impresionado por la calidad del libro, reconociéndolo como un libro ampliamente recomendado para todas las edades. El libro también ganó la Medalla de Plata en la categoría “How-To” de los Premios “Independent Book Publisher”. En 2010, ganó otra medalla de plata otorgada por la “Living Now Book Awards”.

Un excelente libro para aprender sobre las festividades judías y convivir con la familia, amigos y alumnos de una manera entretenida y muy divertida.

“Celebrating with Jewish Crafts” es un libro con más de 300 páginas que contiene proyectos que Usted puede hacer con sus hijos o estudiantes, cada uno de ellos con una fotografía e instrucciones paso a paso. El libro cuenta con hermosos proyectos útiles para Shabat, Rosh Hashaná y Iom Kipur, titulares de Yortzaitn y más. Además de los días festivos tradicionales, el libro tiene una sección dedicada a la fabricación de joyas mezuzot, judía, marcadores, Hamsas, móviles, cubiertas de Sidur, manteles y muchos más.

Este libro es un excelente regalo para un Bat Mitzvah de niña, un maestro, una biblioteca de la escuela, la sinagoga o cualquier persona que ama el arte.

* Si Usted desea adquirir este libro en línea, oprima aquí.

Acerca de la Autora

Rebeca Edid Ruzansky nació y creció en la Ciudad de México. Cuenta con una Certificación en Diseño de Interiores, Técnicas de Enseñanza y Traducción.

Rebeca cuenta con amplia experiencia en la enseñanza de manualidades para niños y ha aparecido en varias ocasiones en programas locales transmitidos por la señal de Cable, cocinando para la audiencia latina. Actualmente reside en San Diego, CA. con su esposo y tres hijas.