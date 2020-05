Diario Judío México - Este libro a medio camino entre la investigación periodística y el ensayo histórico y de pensamiento, narra las principales aportaciones que los judíos han realizado al mundo moderno.

Es bien sabido que la Civilización Occidental se basa en la unión de dos columnas entrelazadas, la grecolatina y la judeocristiana. A su vez, el Pueblo Judío, Pueblo del Libro, que nos ha legado la Biblia y la Cábala entre otras maravillas, surge de la confluencia de varias civilizaciones, comenzando por Sumeria (en Mesopotamia) y Egipto.

El novedoso enfoque de este estudio divulgativo, sin duda revelador, no radica en analizar al pueblo judío en función de su judaísmo histórico y religioso –el creador del monoteísmo– sino apoyándose en las personalidades de origen judío en tanto que individuos, hombres y mujeres cuyas enormes contribuciones al mundo actual han servido para transformar nuestras sociedades y nuestras vidas.

Ciencias y humanidades, filosofía, literatura, cine, arte y cultura, movimientos políticos, comercio y economía, negocios y finanzas, deporte, periodismo, medios de comunicación, marketing y publicidad, invenciones, alta tecnología, Internet, etcétera. Los judíos han estado omnipresentes en casi todas las áreas de la humanidad desde que lograron su emancipación legal, en los siglos XVIII y XIX. Con las personas de origen judío tenemos una deuda de gratitud.

A las habilidades y talentos de los judíos les debemos, entre miles de ideas y cosas en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, el día de descanso semanal, inicialmente el sábado o Sabbat , los diez mandamientos -incluido el más sagrado: no matarás-, el final de los sacrificios humanos (Abraham e Isaac, Génesis 22), la invención del cemento hace más de nueve mil años (en Jericó, la ciudad más antigua del mundo), la invención del vidrio en la Antigüedad mesopotámica, los papeles de cambio (judíos medievales chinos), el dinero en billetes (en Europa desde el siglo XVII) y los cheques; vacunas y avances médicos de todo tipo, como los diversos tratamientos en la lucha contra el cáncer, la hepatitis o el SIDA (Gertrude B. Elion, Bruce Beutler, Ralph Marvin Steinman), el primer tratamiento contra la leucemia, la inmunología moderna (Paul Ehrlich), el primer tratamiento medicinal efectivo para la sífilis (la arsfenamina o Salvarsán), el descubrimiento de las vitaminas (Kazimierz Funk), el colesterol (Konrad Emil Bloch), los grupos sanguíneos (Karl Landsteiner), la estructura del ADN (Rosalind Franklin), los antibióticos, vacunas contra la polio (Jonas Salk), píldoras anticonceptivas orales (Gregory Pincus), la física cuántica (Albert Einstein, Niels Bohr, Wolfgang Ernst Pauli, John von Neumann), la primera teoría del Big Bang (Alexandre Friedmann), la topología y la topografía (Solomon Lefschetz, Felix Hausdorff), la psicología y el psicoanálisis (Sociedad Psicoanalítica de Viena: Freud, Alfred Adler, Karl Abraham, Sándor Ferenczi, Wilhelm Reich, Sabina Spielrein), la sociología (Émile Durkheim) y la antropología modernas (Claude Levi-Strauss), la estadística, la cibernética (Norbert Wiener), la neurología y la neurofisiología (Otto Loewi, Abraham Low, Rita Levi-Montalcini, Karl Pribram), el desarrollo inicial de la nanotecnología (Richard Feynman), la cirugía plástica y la rinoplastia (Irving B. Goldman), el primer agente inmunosupresor para trasplante de órganos…

También inventos como el automóvil de gasolina (Sigfried Marcus), o el primer carburador de motores de gasolina y diésel, la invención de la aspirina (algo que Bayer aún no ha reconocido) por Arthur Eichengrün, el primer medidor de consumo eléctrico de grabación (Hermann Aron), el primer transistor de efecto de campo y el condensador electrolítico (Julius Edgar Lilienfeld), la cerilla de fósforo (Sansone Valobra), el marcapasos y el desfibrilador cardíaco (Paul Zoll), las primeras calculadoras, los bolígrafos (László Bíró), el consumo de tomate (John de Sequeyra: Dr. Siccary), la síntesis esencial del amoniaco para la creación de fertilizantes, la fotografía en color (Gabriel Lippmann), la fotografía instantánea y el flash (Morris Schwartz), la cámara Polaroid, las diapositivas en color, la industria cinematográfica y los estudios en Hollywood (Universal, Paramount, MGM, T.C. Fox, Warner Bros.), las cadenas de radio y televisión en Estados Unidos y Canadá (David Sarnoff: fundador de RCA y RKO), los discos musicales (Peter Carl Goldman), el fonógrafo, el micrófono y los discos de vinilo (Emile Berliner), y la industria discográfica estadounidense; el cine en color y el cine sonoro, los principales periódicos estadounidenses y los grupos editoriales (New York Times, Condé Nast, Random House, Hollywood Reporter, Rolling Stone…), la conservación y distribución de yogurt, los carritos de la compra (Sylvan Goldman), los primeros supermercados y centros comerciales, el pintalabios (Maurice Levy), los condones (Julius Schmit y Julius Fromm), la industria de los diamantes, la energía nuclear, el radar (Heinrich Hertz) y el radar meteorológico (David Atlas), el zeppelín (David Schwarz), la creación de los primeros reactores para cohetes de la NASA (Theodore von Kármán), los primeros vuelos supersónicos desarrollados por la OTAN, el espectro expandido y su patente que permite las telecomunicaciones inalámbricas (Hedy Lamarr), el walkie-talkie (Alfred J. Gross), el control remoto y el mando a distancia (Robert Adler), el primer láser (Gordon Gould), la resonancia magnética nuclear (Isidor Asaac Rabi), la tecnología LED (Zhores Alfiorov), las baterías Duracell (Samuel Ruben), la primera cinta de video (Charles Ginsburg), los primeros videojuegos y consolas (Ralph H. Baer), la memoria USB o pendrive (Dov Moran, de la compañía israelí SanDisk), el inicio de la computación cuántica, los microprocesadores que evitan que los equipos electrónicos y de computadoras se calienten demasiado y se quemen, los protocolos de Internet y la World Wide Web (Bob Kahn), gran parte de las mayores empresas de tecnología como Google (propietaria de Youtube), fundada por Larry Page y Sergey Brin, Facebook (Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz), WhatsApp (Jan Koum), Oracle (Larry Ellison), PayPal (Max Levchin, Dan Schulman), Dell, el sistema móvil Android (Andy Rubin), SalesForce (Marc Benioff), Tinder, Getty Images (cofundado por Jonathan Klein), TripAdvisor (Stephen Kaufer), el protocolo de BitTorrent (Bram Cohen), el término “Virus informático”, el marketing como disciplina académica (Philip Kotler), la primera teoría de relaciones públicas y propaganda (Edward Bernays), la ecología y activismo ambiental (Irving y Dorothy Stowe, fundadores de Greenpeace), el feminismo estadounidense (Emma Goldman, Betty Friedan, Gloria Steinem), los orígenes de cientos de marcas, algunas tan conocidas como la crema Nivea (Oscar Troplowitz), los vaqueros Levi’s (Levi Strauss), los primeros automóviles Mercedes-Benz (Mercédès Jelllinek, hija del empresario del automóvil Emil Jellinek), la fórmula de levadura de la cerveza Heineken (Hartog Elion), el origen de empresas como la electrónica Phillips (Benjamin Frederik Phillips, primo o Karl Marx), los automóviles Citröen (André Gustave Citröen), marcas de ropa, compañías de cosméticos y minoristas de la moda como Max Factor, Estée Lauder, Revlon, Fabergé (Samuel Rubin), Helena Rubinstein, Bobbi Brown, Ralph Lauren, Calvin Klein, Guess (Paul Marciano), Gap (Don y Doris Fisher), Michael Kors, Marc Jacobs, Donna Karan, Stuart Weitzman, Mango (familia Andic), Pronovias (familia Palatchi), marcas de alimentos como yogures Danone (familia Carasso, Isaac Carasso y su hijo Daniel), las cadenas de cafeterías Starbucks (Howard Schultz), helados Häagen-Dazs (Reuben y Rose Mattus), Dunkin ‘Donuts (William Rosenberg), compañías de juguetes ( Hasbro –Hassenfeld Brothers–, Mattel –Elliot y Ruth Handler–, Toys “R” Us –Charles Lazarus– ), o empresas de distribución como Sears , Macy’s , Bloomingdale’s , Khol’s , Marks & Spencer , John Lewis , etc.

En resumen, los talentos judíos dieron un impulso al mercado global del arte (Solomon Guggenheim, Paul Rosenberg, Alfred Lindon, Daniel-Henry Kahnweiler, Leo Castelli), la lingüística (Émile Durkheim, Marcel Mauss, Roman Jakobson), la filosofía moderna (Edmund Husserl, Wittgenstein, Bergson, Levinas, Popper, Lévi-Strauss, Cassirer, Hannah Arendt, Derrida, Simone Weil, Walter Benjamin, Adorno, Marcuse, Martin Buber, Erich Fromm, Isaiah Berlin, Gershom Scholem, Raymond Aron, Zygmunt Bauman, Edgar Morin), la literatura moderna (Proust, Kafka, Bruno Schulz, Stefan Zweig, Joseph Roth, Ana Frank, Iréne Némirovsky, Elie Wiesel, Asimov, Perec, Koestler, Arthur Miller, Saul Bellow, Philip Roth, Paul Auster…), los grandes fotógrafos (Andre Kertész, Man Ray, Alfred Stieglitz, Robert Capa y Magnum Photos, Richard Avedon, Annie Leibovitz), las grandes bailarinas de ballet (Ida Rubinstein, Maya Plisétskaya, Alicia Markova), míticos directores de cine (Eisenstein, Fritz Lang, Billy Wilder, William Wyler, Cukor, Kubrick, Lumet, Polanski, Woody Allen, Spielberg, los hermanos Coen… más de trescientos grandes cineastas), la música clásica (Felix Mendelssohn, Johann Strauss, Mahler , Schönberg, Gerswin, Copland, Rubinstein, Leonard Bernstein, los violinistas Jascha Heifetz y Yehudi Menuhin) y la música pop (Bod Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, Mark Knopfler, Neil Diamond, Simon & Garfunkel, Lenny Kravitz, Amy Winehouse, Billy Joel, Serge Gainsbourg, Marc Bolan de T. Rex, The Ramones, Beck, Adam Levine de Maroon 5), la invención del esperanto (L.L. Zamenhof), cientos de premios Nobel, la creación de los premios Pulitzer y los Pritzker (equivalentes a los premios Nobel de arquitectura), la invención de UNICEF (Ludwik Rajchman), los Juegos Paralímpicos (Ludwig Guttmann), la NBA (Maurice Podoloff) y la American Hockey League (AHL), el Banco Mundial y el FMI (Harry Dexter White), la Reserva Federal estadounidense (Paul Warburg), la Carta de las Naciones Unidas fundadoras de la ONU (basada en los textos de Hans Kelsen), el programa Apollo que permitió la llegada del hombre a la luna (creado por el ingeniero Abe Silverstein, director de la NASA), e incluso los cómics de superhéroes de DC (Superman, Batman) y de la Marvel (Stan Lee creó Spiderman, etcétera). Y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, escrita por el sefardí René Cassin.

De Abraham a Moisés, de Jesucristo (Yeshua ben Yosef) a Maimónides y Spinoza, de Marx a Freud, de Kafka a Einstein, los judíos casi siempre han sido grandes sujetos de la Historia. En Cuando Einstein encontró a Kafka, explico cómo, cuándo y por qué.

Diego Moldes

