La clave para atravesar el duelo por la pérdida de un hijo

Diario Judío México - Un libro lleno de esperanza que comprende como nadie el duelo de perder un hijo.

El dolor de perder a un hijo o a una hija es tan grande que ni siquiera hay una palabra para nombrar a los padres y madres que lo padecen.

Marcelo Rittner y Ana Gladys Vargas profundizan en experiencias personales y profesionales sobre el duelo.

El amor que tenemos por los que están ausentes, nos hacen ver que no todo está perdido, que las formas de amar son infinitas, que aún hay muchas razones para seguir adelante en esta vida y disfrutar sus enseñanzas, para estar junto a la familia y amistades que queremos y nos quieren.

Nota de los autores

Hoy que finalizamos el libro me dedico a escribir estas líneas compartidas con mi coautora. Años atrás conocí a la psicoterapeuta Ana Gladys Vargas, quien por medio de una amiga en común me extendió una invitación para acompañarla junto con integrantes de la ONG Tech-Palewi, que Ana Gladys codirige, a llevar consuelo a los padres y familiares que lloraban la muerte de los niños y niñas de la Guardería ABC, en Sonora. Ella les había llevado copias de mi libro Aprendiendo a decir adiós, y los padres querían un encuentro. Esos dos días fueron un parteaguas en mi vida. Muy pocas veces en mis 44 años de vida pastoral me sentí tan conmovido hasta mis fibras más íntimas como ese día, donde lloramos juntos, platicamos y, pese a ser todos ellos católicos y yo un rabino, formamos un círculo de oración juntos, respetuosamente, con una fe y un sentimiento único y puro, que reafirmaba mi concepto acerca de los sentimientos universales que compartimos. Mi vida como ser humano y mi ser religioso tuvieron en ese instante de asombro y reconocimiento un nuevo momento. Y lo que comenzó con un encuentro ordinario se transformó en una experiencia extraordinaria. Desde entonces, en otras oportunidades Ana Gladys y yo participamos en varios encuentros. En cada uno de ellos nos preguntábamos: “¿Cómo podemos ayudar a estos padres?”…

Teníamos mucho miedo de lastimar en lugar de sanar, y cada palabra de cada texto fue escrita y revisada. Hoy estamos entregándoles páginas llenas, queridos papás y mamás, de su amor, su ternura, su nostalgia, de sus luchas y dificultades, y también de esperanzas y recuerdos. Les entregamos un libro preparado de corazón a corazón, que no pretende ser una publicación académica, sino páginas donde ustedes mismos a lo largo del libro podrán escribir sus sentimientos y reacciones (cuando vean esta pluma, pleca, encontrarán un espacio para escribir sus propias reflexiones), sumados a los de los padres y madres que participaron en la elaboración del libro…

Rabino MARCELO RITTNER y psicoterapeuta ANA GLADYS VARGAS

Ana Gladys Vargas

Psicóloga con estudios de maestría en psicoterapia psicoanalítica, con 29 años de experiencia en la atención clínica a personas en duelo y a víctimas de violencia.

Es cofundadora y directora de vinculación y desarrollo de Asociación Tech-Palewi, A. C., organización no gubernamental experta en la atención psicológica y el fortalecimiento del bienestar de personas y comunidades que enfrentan graves crisis, hechos violentos y pérdidas, así como desastres y emergencias humanitarias, y que con el apoyo de Unicef otorgó atención a las familias víctimas del incendio de la Guardería ABC, ocurrido en el 2009 en Hermosillo, Sonora.

Marcelo Rittner

Licenciado en Sociología por la Universidad de Belgrano (Buenos Aires, Argentina) y recibió su título rabínico en el Seminario Rabínico Latinoamericano en 1975.

Durante 10 años ofició en la Cip en San Pablo, Brasil, y desde 1985 fue el rabino principal de la Comunidad Bet-El de México. A partir de 2018 pasó a ser el rabino Emérito de su comunidad. En 2001 recibió un doctorado honoris causa en Teología por el Jewish Theological Seminary of America, en reconocimiento a sus 25 años de tarea pastoral continua. En el mismo año, fue cofundador y presidente de la Cofraternidad Judeo-Cristiana de México. En 2016 recibió en Nueva York el premio al Liderazgo Rabínico Mundial, que otorga el movimiento religioso Masorti Olami.

Entre sus principales publicaciones se encuentran Y si no es ahora, ¿cuándo? y Aprendiendo a decir adiós, ambos títulos publicados más tarde en portugués. Su más reciente libro se titula Tómale una selfie a tu alma.