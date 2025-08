Libro: “El chico que sobrevivió a Auschwitz” – Por Adriana Lerman

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La autora argentina Adriana Lerman (@adrianalerman) vuelve a dar voz a la memoria colectiva con su segundo libro, El chico que sobrevivió a Auschwitz, publicado por Editorial El Ateneo. Tras el conmovedor impacto de su obra anterior, “El dolor de estar vivo”, Lerman reafirma su compromiso con el rescate de historias silenciadas por el horror del Holocausto. Esta vez, a través del testimonio real de Levi Lerman, sobrino de su abuelo.

La historia comienza en el pequeño pueblo polaco de Ostrowiec, donde Levi vivía una infancia alegre y tranquila hasta que el 1° de septiembre de 1939 la invasión alemana lo cambió todo. Desde ese momento, la vida del joven se ve atravesada por una sucesión de restricciones y violencias: la interrupción definitiva de las clases, la confiscación de los negocios judíos, la obligación de llevar un distintivo con la estrella de David, y una serie de prohibiciones que lo marginaron por completo de la vida pública —no podía viajar en tren, ir al parque, al cine, al teatro ni tener una mascota.

Con tan solo 14 años, Levi fue testigo de cómo su mundo se desmoronaba. El encierro en el gueto de Ostrowiec, los trabajos forzados, los traslados inhumanos, la pérdida devastadora de su familia y el traslado a distintos campos de concentración, incluido Auschwitz-Birkenau, marcaron su adolescencia con el sello del horror. Sin embargo, en medio de ese tormento, su determinación por sobrevivir y proteger a su padre se convirtió en su fuerza interior para seguir adelante. En varias ocasiones, Levi llegó incluso a salvarle la vida.

Gracias a una investigación rigurosa y sensible, Lerman reconstruye esta historia con una mirada fresca, un lenguaje claro y accesible, narrado desde la perspectiva del propio Levi un niño de 14 años, lo que permite al lector conectar profundamente con su voz y su experiencia. El chico que sobrevivió a Auschwitz es un homenaje conmovedor no solo a Levi, sino a todos aquellos que resistieron el nazismo, y aquellos que no pudieron vivir para contarlo.

Este libro no solo invita a reflexionar sobre la resiliencia, la esperanza, sino que también subraya la urgencia de rescatar estas historias del olvido. Lerman pone el foco en la importancia de la memoria como herramienta para enseñar, advertir y recordar hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el mundo elige no intervenir.

El chico que sobrevivió a Auschwitz ya está disponible en todo el mundo en formato e-book. Una lectura imprescindible para las nuevas generaciones.

Título: El chico que sobrevivió a Auschwitz

Autora: Adriana Lerman

Editorial: El Ateneo

Género: No ficción / Testimonio / Historia